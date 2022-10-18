　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃義交墜樓！　友人驚訝推測「可能原因」：沒想到這麼極端

▲▼前立委黃義交。（圖／翻攝自臉書／黃義交）

▲前立委黃義交。（圖／翻攝自臉書／黃義交）

記者葉國吏／綜合報導　

現年69歲前立委黃義交墜樓身亡，引起政界震驚。一位曾幫助黃義交5連霸立委的友人透露，黃義交其實跟何麗玲感情分手傷害很大，最近又因選舉過去緋聞被翻出，猜測可能是因為這樣再度誘發憂鬱症、「沒想到這麼極端」。

黃義交情史豐富，過去跟周玉蔻、何麗玲之間的三角戀情更是眾所矚目。過去，黃義交曾與周玉蔻交往，周玉蔻甚至聲稱曾為了黃義交墮胎；不過，當時黃義交劈腿名媛何麗玲。一直到1998年，周玉蔻跟何麗玲聯手設局，周玉蔻躲在何麗玲家中的衣櫃，偷聽黃義交跟何麗玲的對話。當時，何麗玲質問黃義交跟周玉蔻是什麼關係，而黃義交回「那個沙皮狗啊」，讓周玉蔻氣憤地衝出衣櫃大罵黃義交。

▲前立委黃義交、何麗玲。（圖／翻攝自臉書／何麗玲）

不過，在事件爆發之後，黃義交跟何麗玲卻公開情侶身份，只是何麗玲後來跟企業二代激吻被媒體拍到，兩人戀情也沒了下文。根據《聯合報》報導，一位跟黃義交熟識的友人透露，黃義交可能是最近因選舉讓他過去戀情又被關注。

友人指出，黃義交是很介意外界看法、評論的人，推測可能因為過往的緋聞造成心理壓力，才會誘發憂鬱症，友人也驚訝的表示「黃義交過往都沒有尋短的念頭，沒想到這麼極端。」

►美國「磁力積木片」88折！自由創作、從中學習　小孩超愛玩

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
快訊／簡廷芮生了！　「產後超仙模樣」曝光：從頭抖到尾
劉寶傑震怒飆罵柯文哲：你下台吧！　國民負責「要市長幹什麼」
黃義交墜樓「何麗玲」再成熱搜字　60歲現況曝光
快訊／台鐵「地基下陷1.5公尺」　平溪線全面停駛
劉雨柔首鬆口婚變內幕！　淚崩揭心聲：不應該要離婚
今晨16.5℃！劇本複製貼上　恐又有新颱變天時間曝
黃義交墜樓亡「疫情後狀態很差」　3天前才和女兒一起吃飯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃義交墜樓！　友人驚訝推測「可能原因」：沒想到這麼極端

黃義交風光從政　卻被「墮胎、周玉蔻何麗玲三角戀」纏半輩子

「宋楚瑜傳真機」黃義交　曾用一句話逼府說明凍省立場

黃義交墜樓！　媒體人貼合照提「4沒有」：為什麼會這樣？義交哥哥

黃義交墜樓「何麗玲」再成熱搜字　60歲現況曝光

劉寶傑震怒飆罵柯文哲：你下台吧！　國民負責「要市長幹什麼」

北市昨僅「強化三級」市長真的不用坐鎮　她翻規定反擊：惡意政治操作

侯家軍正妹候選人「協尋林佳龍」災情跑哪　PTT鄉民：他是平民

黃義交墜樓亡！曾坦言為何麗玲改變壞習慣

快訊／不捨黃義交墜樓亡　國民黨：他從政表現十分優秀

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

直擊百齡橋下泡水車慘況！重機倒、車全爛泥死魚躺地

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

姊弟每天尖叫+擁抱迎接　爸收巨星待遇：最期待這刻

黃義交墜樓！　友人驚訝推測「可能原因」：沒想到這麼極端

黃義交風光從政　卻被「墮胎、周玉蔻何麗玲三角戀」纏半輩子

「宋楚瑜傳真機」黃義交　曾用一句話逼府說明凍省立場

黃義交墜樓！　媒體人貼合照提「4沒有」：為什麼會這樣？義交哥哥

黃義交墜樓「何麗玲」再成熱搜字　60歲現況曝光

劉寶傑震怒飆罵柯文哲：你下台吧！　國民負責「要市長幹什麼」

北市昨僅「強化三級」市長真的不用坐鎮　她翻規定反擊：惡意政治操作

侯家軍正妹候選人「協尋林佳龍」災情跑哪　PTT鄉民：他是平民

黃義交墜樓亡！曾坦言為何麗玲改變壞習慣

快訊／不捨黃義交墜樓亡　國民黨：他從政表現十分優秀

快訊／簡廷芮生了！「產後超仙模樣」曝光　順產二胎：從頭抖到尾

落枕痛爆！復健科醫「2步驟緩解」超簡單　家裡、公司都能做

台YouTuber手屁演奏《水星的魔女》OP　音調超準網笑翻：濃厚的祝福

富邦蔡家砸重金搶親！　好市多回應了

捷運上抬頭有個肚子！他苦惱「怎判斷孕婦或肥肉」　醫解答

孔曉振首曬「小10歲老公露臉閃照」！　熱情甜喊：我的天使

「好市多卡」擁3大神蹟！　銀行排名全要蹭它

黃義交生前「最後傳訊」…親友驚覺是在交代！　悲痛：應及早意會

好市多被搶親！250萬「國泰世華卡友」哭哭　新東家曝光

快訊／台鐵「地基下陷1.5公尺」　平溪線全面停駛

少年「勾勾纏」害她被罵　學姐撂6人動私刑！「超胸妹」猛踹下體

政治熱門新聞

黃義交曾坦言為何麗玲改變壞習慣

劉寶傑震怒飆罵柯文哲：你下台吧！

黃義交曾因「寶寶事件」　捲周玉蔻、何麗玲三角戀情

黃義交墜樓「何麗玲」再成熱搜字　60歲現況曝光

黃義交墜樓亡！臉書最後貼文停在10年前這一刻

北市昨「強化三級」市長不用坐鎮　她翻規定反擊

侯家軍正妹戴湘儀 開噴林佳龍災情跑哪　PTT：他是平民

國民黨不捨：他從政表現十分優秀

前立委黃義交墜樓亡！蔡正元連3問：怎麼啦？

黃義交墜樓！　媒體人貼合照提「4沒有」

黃義交墜樓！　友人推測「可能原因」：沒想到這麼極端

宋楚瑜才通過電話：親民黨協助後事

黃義交風光從政　卻被「墮胎、三角戀」纏半輩子

「義交兄，解脫了」　宋楚瑜文膽：一切愛與恨盡歸塵與土

更多熱門

相關新聞

「宋楚瑜傳真機」黃義交　曾用一句話逼府說明凍省立場

「宋楚瑜傳真機」黃義交　曾用一句話逼府說明凍省立場

前立委黃義交17日墜樓送醫不治，享壽69歲。黃義交是國際新聞特考出身，為人處事得宜、風度翩翩、學養俱佳，宋楚瑜省長時代擔任發言人有「傳真機」之稱；在修憲凍省爭議之際，一席「機關算盡太聰明」話語更激起台灣政壇波浪。

黃義交墜樓！　媒體人貼合照提「4沒有」

黃義交墜樓！　媒體人貼合照提「4沒有」

黃義交墜樓「何麗玲」再成熱搜字　60歲現況曝光

黃義交墜樓「何麗玲」再成熱搜字　60歲現況曝光

黃義交墜樓亡「疫情後狀態很差」　3天前才和女兒一起吃飯

黃義交墜樓亡「疫情後狀態很差」　3天前才和女兒一起吃飯

盧秀燕震驚：敬悼我的好友

盧秀燕震驚：敬悼我的好友

關鍵字：

黃義交

讀者迴響

熱門新聞

34歲女星證實罹癌　呆站醫院門口哭了

豪宅性愛趴！　14男嗨戰8女慘了

工人怒殺馬國女大生　家中「超反差2物」曝

「WHY AND 1/2」明年結束營業

黃義交墜樓亡「疫情後狀態很差」　3天前才和女兒一起吃飯

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

黃義交曾坦言為何麗玲改變壞習慣

即／俄羅斯Su-34戰機墜毀　葉伊斯克公寓起火

劉雨柔首鬆口離婚主因！　

20歲男被友推坑「吸1年電子煙」　醫曝下場搖頭

即／黃義交北市內湖住處墜樓亡

「IKEA用3年就分解」他改換系統櫃震驚了　網逆風挺

還沒結紮！黃鐙輝宣布已是五寶爸

免9千租金！房東只有1要求還給錢

5縣市豪大雨特報！泥水灌汐萬路

更多

最夯影音

更多
拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪
BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面