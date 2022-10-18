黃義交墜樓！　友人驚訝推測「可能原因」：沒想到這麼極端

▲前立委黃義交。（圖／翻攝自臉書／黃義交）

記者葉國吏／綜合報導

現年69歲前立委黃義交墜樓身亡，引起政界震驚。一位曾幫助黃義交5連霸立委的友人透露，黃義交其實跟何麗玲感情分手傷害很大，最近又因選舉過去緋聞被翻出，猜測可能是因為這樣再度誘發憂鬱症、「沒想到這麼極端」。

黃義交情史豐富，過去跟周玉蔻、何麗玲之間的三角戀情更是眾所矚目。過去，黃義交曾與周玉蔻交往，周玉蔻甚至聲稱曾為了黃義交墮胎；不過，當時黃義交劈腿名媛何麗玲。一直到1998年，周玉蔻跟何麗玲聯手設局，周玉蔻躲在何麗玲家中的衣櫃，偷聽黃義交跟何麗玲的對話。當時，何麗玲質問黃義交跟周玉蔻是什麼關係，而黃義交回「那個沙皮狗啊」，讓周玉蔻氣憤地衝出衣櫃大罵黃義交。

▲前立委黃義交、何麗玲。（圖／翻攝自臉書／何麗玲）

不過，在事件爆發之後，黃義交跟何麗玲卻公開情侶身份，只是何麗玲後來跟企業二代激吻被媒體拍到，兩人戀情也沒了下文。根據《聯合報》報導，一位跟黃義交熟識的友人透露，黃義交可能是最近因選舉讓他過去戀情又被關注。

友人指出，黃義交是很介意外界看法、評論的人，推測可能因為過往的緋聞造成心理壓力，才會誘發憂鬱症，友人也驚訝的表示「黃義交過往都沒有尋短的念頭，沒想到這麼極端。」