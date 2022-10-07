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健身房變身虛擬三鐵！清大運動團隊打造　跑步機原地升級

▲2022室內虛實三鐵新科盃挑戰賽科技賽新聞稿▼ 。（圖／清華大學運科系教授邱文信提供）

▲清華大學運動科技中心邱文信教授團隊規劃，攜手宇康醫電股份有限公司產學合作，為新竹市新科國民運動中心打造「2022室內虛實三鐵新科盃挑戰賽」。（圖／邱文信教授提供）

記者陳凱力／新竹報導

作為新現代五項運動會的延伸，落實科技結合運動，在數位發展部數位產業署的指導下，由國立清華大學運動科技中心邱文信教授團隊規劃，攜手宇康醫電股份有限公司產學合作，近日於新竹市新科國民運動中心打造「2022室內虛實三鐵新科盃挑戰賽」，透過結合各界力量創造數位化運動環境，激勵國民參與運動，鼓勵賽事切磋。

有別於以往大眾對於三鐵認知，此次挑戰賽特別針對新科運動中心室內場館運動器材，挑選飛輪車、跑步機、划船器三項設備，由新創公司-宇康醫電提供創新運動感測裝置，直接加裝在運動器材上，快速升級成數位競賽模式，將參賽者連線在同一場競賽，精準捕捉參賽者運動數據記錄，公平公正主導賽事。同時結合平板遊戲，在緊張刺激的新科盃賽事上，增添遊戲趣味。而轉播系統的即時畫面，將高科技融入比賽，展現數位運動科技獨有的挑戰氛圍。

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▲2022室內虛實三鐵新科盃挑戰賽科技賽新聞稿▼ 。（圖／清華大學運科系教授邱文信提供）

▲▼有別於傳統三鐵認知，此次挑戰賽特別挑選飛輪車、跑步機、划船器三項設備，動感測裝置直接加裝在運動器材上，快速升級成數位競賽模式。▲2022室內虛實三鐵新科盃挑戰賽科技賽新聞稿▼ 。（圖／清華大學運科系教授邱文信提供）

主辦單位表示，這是首次結合運動與科技，透過國內先進的IOT感測技術與運動結合，預計將和新竹市和新竹縣政府合作，先在新科、竹光、竹北以及竹北縣立體育館飛輪教室等四家運動中心裝設這樣的科技裝置，未來希望在所有運動環境，像國民運動中心，社區活動中心，甚至是家庭內都能普及這項科技，讓運動融入日常。

新科盃挑戰賽採線上報名，報名完全免費，尚處於報名階段（10/17截止），凡是參加者皆有一份精美小禮物。以男女混合共計三人為一組，「團隊賽」形式進行，每人皆須完成三項運動，共計6.75公里。當日依照18組團體分數排列「飛輪組、跑步組、划船組、三鐵總成績」競賽名次，第一名獎金為新台幣1,800元，第二名至第四名獎金分別為新台幣1,200元、新台幣600元及新台幣300元。

▲2022室內虛實三鐵新科盃挑戰賽科技賽新聞稿▼ 。（圖／清華大學運科系教授邱文信提供）

▲▼裝上感測裝置後，運動器材直接升級成數位競賽模式，參賽者將連線同一場競賽，結合平板遊戲，增添遊戲趣味。

▲2022室內虛實三鐵新科盃挑戰賽科技賽新聞稿▼ 。（圖／清華大學運科系教授邱文信提供）

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