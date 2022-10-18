疲勞指數大調查！20、30世代普遍「吃不好睡不好」有賴「超省力補給品」支援體力

▲明明是大白天，但20多歲的男性受訪者竟然表示自己的疲累指數高達100！（圖／擷取自即新聞影片，下同）

消費中心／綜合報導

你累了嗎？現代人工作壓力大，連帶著生活跟著緊繃起來，就算想要放鬆休息，也是犧牲睡眠時間，如此反而陷入負面循環！身為《東森新媒體ETtoday》當家主播之一的小孟，這次特別化身街訪調查員，探究現代人的疲勞指數，並且幫大家尋找最有感的減緩疲勞秘方。

首先，小孟遇到一名20多歲的男生，如果疲勞指數滿分以10分來算，大白天的這名男子竟然主動「加碼」表示，「可以算100分嗎？我覺得我累得跟狗一樣。」然而小孟細問後才知道，原來該名男子是因為熬夜打電動卡關，才導致精神不濟。

但一樣的問題，詢問30多歲的OL就不一樣了！這名疲勞指數有8~9分的女生，累到毫不掩飾地大走厭世風，當小孟問她「是什麼原因讓妳這麼累」時，只見這名OL開始叨叨不休地抱怨，「心累！我每天回家就是回公司訊息，回不完，晚餐就隨便吃吃……」把小孟當垃圾桶狂倒情緒垃圾，就連剪接師都忍不住放上「負能量爆棚」的崩潰字卡！

▲這名疲勞指數有8~9分的女生，對著小孟叨叨不休地抱怨，可見疲勞也會讓一個人的負能量徹底爆棚。

另一位同樣是30多歲，而且剛懷孕不久的準媽媽，雖然看起來氣色很好，但她也坦承自己的疲勞指數直達滿分，「剛懷孕很不適應，而且也不好睡，再加上還要工作、搭車，真的很疲累，然後胃口不好，再加上老公又不貼心……」整個重點呼之欲出，讓小孟頻頻安慰她，「不說不說，千萬不要動了胎氣啊！」

▲吃不好又睡不好的準媽媽，又碰上不甚貼心的老公，難怪疲勞指數也直達頂標。

整個訪問一輪下來，沒想到最有精神的竟然是50多歲的大哥。很有自信地說出「疲勞指數只有2分」的大哥也分享自己一套減壓哲學，「平常腦袋不要胡思亂想！白天吃得下、晚上睡得著，就不會累！」

眼看大家的疲勞指數遠比自己想像的還高，小孟也好奇大家是否知道，「如果覺得疲累、壓力大的話，可以吃一些營養品幫助消化和入睡嗎?」上班族OL選擇的是醋，雖然有助消化，但對於幫助入睡卻沒有太大助益。精神飽滿的大哥則浪漫地說，自己都吃老婆煮的，可見幸福的生活也是有效舒緩壓力的秘笈之一。準媽媽心心念念的就是肚中小孩的健康，所以對寶寶好的營養品她全都吃了，唯一煩惱的就是有時沒胃口，導致營養攝取不足。

聽到各方的不同需求與困擾，小孟立刻貼心準備好常溫滴雞精，讓受訪者在街頭補補身體！小孟遞上的就是在滴雞精領域深耕16年的「田原香」，品牌近日特別為敲碗多時的粉絲推出全新「常溫版吃好睡好滴雞精」禮盒，裡面總共有幫助促進食慾的「常溫版四神滴雞精」10包，以及幫助入睡的「常溫版筋好眠滴雞精」10包，以「雙口味雙功效」和「便利攜帶」等特性，幫助大家「吃好睡好」，維持100分的精神與體力。

▲田原香近期推出全新「常溫版吃好睡好滴雞精」禮盒，共有幫助促進食慾的「常溫版四神滴雞精」，以及幫助入睡的「常溫版筋好眠滴雞精」，以雙口味雙功效的組合幫食用者「吃好睡好」。

像是「筋好眠滴雞精」，品牌主打內含中醫師調配的「黃金比例七味藥材」，幫助日夜修護、調節生理機能，同時提升睡眠品質，讓食用者追求「白天有精神、晚上睡得好」的活力人生。因此小孟特別把這款滴雞精介紹給熬夜打電動的20多歲男生，以及疲憊的30多歲OL，比想像中順口好喝的滴雞精，讓他們直接一飲而盡，OL甚至還想續杯，讓小孟直呼，「我應該沒倒錯東西給妳吧？」

▲「筋好眠滴雞精」也強調很適合做為日常保養食用，因此即使50多歲的大哥每天都有愛妻料理可吃，一樣也可以享受被滴雞精照顧健康的食補方式。大哥在小孟推薦下試喝一口，也驚呼道「欸我喝過其他雞精，這個真的好喝、真的好喝！」

至於準媽媽所需的營養，就更需要「精準投放」了！小孟特別把主打開胃、助攻成長黃金期的「常溫版四神滴雞精」，介紹給最後一位受訪者，只見她喝了一口，眼睛一亮道，「這我有喝過，不過我是喝冷凍版的，它們都一樣嗎？」原來，田原香此次新推出的常溫版，其實與冷凍版的成分相同，開發常溫版的初衷源自於，為了符合許多客人外地出差、外出旅遊的需求，希望讓大家即使出門在外，也可以隨時隨地補充營養。小孟也補充，無論是「常溫版四神滴雞精」或是「常溫版吃好睡好滴雞精」，其實都很適合孕哺族做精準有效的營養補給，畢竟辛苦的媽媽們，在這個時期更需要「吃好睡好」，幫自己鞏固強健體質，好讓寶寶安心入住。

▲田原香開發「常溫版滴雞精」的初衷源自於，為了符合許多客人外地出差、旅遊的需求，希望讓大家即使出門在外，也可以隨時隨地補充營養。

有別於傳統雞精，滴雞精香醇順口的口感，讓更多人能接受這樣的保養方式。田原香此次滿足粉絲心願推出常溫版，更幫忙碌的學生、上班族群省去解凍、加熱等步驟，目前全新上市的「常溫版吃好睡好滴雞精」禮盒更祭出現折200元的嚐鮮體驗價，如果近期正好有送禮，或是工作爆棚、想幫自己補充元氣活力的需求，不妨跟著小孟「一撕即飲」，隨時隨地為自己補足身體所需的營養與體力。

▼習慣來一碗滴雞精幫自己補充體力的小孟最後也提醒，不論飲用什麼營養補給品，「吃好睡好，才是更有效遠離疲憊的方法。」