　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

疲勞指數大調查！20、30世代普遍「吃不好睡不好」有賴「超省力補給品」支援體力

▲▼ 疲勞指數,街訪,營養,補給,滴雞精,田原香,常溫版,小孟。（圖／擷取自即新聞影片）

▲明明是大白天，但20多歲的男性受訪者竟然表示自己的疲累指數高達100！（圖／擷取自即新聞影片，下同）

消費中心／綜合報導

你累了嗎？現代人工作壓力大，連帶著生活跟著緊繃起來，就算想要放鬆休息，也是犧牲睡眠時間，如此反而陷入負面循環！身為《東森新媒體ETtoday》當家主播之一的小孟，這次特別化身街訪調查員，探究現代人的疲勞指數，並且幫大家尋找最有感的減緩疲勞秘方。

首先，小孟遇到一名20多歲的男生，如果疲勞指數滿分以10分來算，大白天的這名男子竟然主動「加碼」表示，「可以算100分嗎？我覺得我累得跟狗一樣。」然而小孟細問後才知道，原來該名男子是因為熬夜打電動卡關，才導致精神不濟。

但一樣的問題，詢問30多歲的OL就不一樣了！這名疲勞指數有8~9分的女生，累到毫不掩飾地大走厭世風，當小孟問她「是什麼原因讓妳這麼累」時，只見這名OL開始叨叨不休地抱怨，「心累！我每天回家就是回公司訊息，回不完，晚餐就隨便吃吃……」把小孟當垃圾桶狂倒情緒垃圾，就連剪接師都忍不住放上「負能量爆棚」的崩潰字卡！

▲▼ 疲勞指數,街訪,營養,補給,滴雞精,田原香,常溫版,小孟。（圖／擷取自即新聞影片）

▲這名疲勞指數有8~9分的女生，對著小孟叨叨不休地抱怨，可見疲勞也會讓一個人的負能量徹底爆棚。

另一位同樣是30多歲，而且剛懷孕不久的準媽媽，雖然看起來氣色很好，但她也坦承自己的疲勞指數直達滿分，「剛懷孕很不適應，而且也不好睡，再加上還要工作、搭車，真的很疲累，然後胃口不好，再加上老公又不貼心……」整個重點呼之欲出，讓小孟頻頻安慰她，「不說不說，千萬不要動了胎氣啊！」

▲▼ 疲勞指數,街訪,營養,補給,滴雞精,田原香,常溫版,小孟。（圖／擷取自即新聞影片）

▲吃不好又睡不好的準媽媽，又碰上不甚貼心的老公，難怪疲勞指數也直達頂標。

整個訪問一輪下來，沒想到最有精神的竟然是50多歲的大哥。很有自信地說出「疲勞指數只有2分」的大哥也分享自己一套減壓哲學，「平常腦袋不要胡思亂想！白天吃得下、晚上睡得著，就不會累！」

眼看大家的疲勞指數遠比自己想像的還高，小孟也好奇大家是否知道，「如果覺得疲累、壓力大的話，可以吃一些營養品幫助消化和入睡嗎?」上班族OL選擇的是醋，雖然有助消化，但對於幫助入睡卻沒有太大助益。精神飽滿的大哥則浪漫地說，自己都吃老婆煮的，可見幸福的生活也是有效舒緩壓力的秘笈之一。準媽媽心心念念的就是肚中小孩的健康，所以對寶寶好的營養品她全都吃了，唯一煩惱的就是有時沒胃口，導致營養攝取不足。

聽到各方的不同需求與困擾，小孟立刻貼心準備好常溫滴雞精，讓受訪者在街頭補補身體！小孟遞上的就是在滴雞精領域深耕16年的「田原香」，品牌近日特別為敲碗多時的粉絲推出全新「常溫版吃好睡好滴雞精」禮盒，裡面總共有幫助促進食慾的「常溫版四神滴雞精」10包，以及幫助入睡的「常溫版筋好眠滴雞精」10包，以「雙口味雙功效」和「便利攜帶」等特性，幫助大家「吃好睡好」，維持100分的精神與體力。

▲▼ 疲勞指數,街訪,營養,補給,滴雞精,田原香,常溫版,小孟。（圖／擷取自即新聞影片）

▲田原香近期推出全新「常溫版吃好睡好滴雞精」禮盒，共有幫助促進食慾的「常溫版四神滴雞精」，以及幫助入睡的「常溫版筋好眠滴雞精」，以雙口味雙功效的組合幫食用者「吃好睡好」。

像是「筋好眠滴雞精」，品牌主打內含中醫師調配的「黃金比例七味藥材」，幫助日夜修護、調節生理機能，同時提升睡眠品質，讓食用者追求「白天有精神、晚上睡得好」的活力人生。因此小孟特別把這款滴雞精介紹給熬夜打電動的20多歲男生，以及疲憊的30多歲OL，比想像中順口好喝的滴雞精，讓他們直接一飲而盡，OL甚至還想續杯，讓小孟直呼，「我應該沒倒錯東西給妳吧？」

▲▼疲勞指數,街訪,營養,補給,滴雞精,田原香,常溫版,小孟。（圖／擷取自即新聞影片）

▲「筋好眠滴雞精」也強調很適合做為日常保養食用，因此即使50多歲的大哥每天都有愛妻料理可吃，一樣也可以享受被滴雞精照顧健康的食補方式。大哥在小孟推薦下試喝一口，也驚呼道「欸我喝過其他雞精，這個真的好喝、真的好喝！」

至於準媽媽所需的營養，就更需要「精準投放」了！小孟特別把主打開胃、助攻成長黃金期的「常溫版四神滴雞精」，介紹給最後一位受訪者，只見她喝了一口，眼睛一亮道，「這我有喝過，不過我是喝冷凍版的，它們都一樣嗎？」原來，田原香此次新推出的常溫版，其實與冷凍版的成分相同，開發常溫版的初衷源自於，為了符合許多客人外地出差、外出旅遊的需求，希望讓大家即使出門在外，也可以隨時隨地補充營養。小孟也補充，無論是「常溫版四神滴雞精」或是「常溫版吃好睡好滴雞精」，其實都很適合孕哺族做精準有效的營養補給，畢竟辛苦的媽媽們，在這個時期更需要「吃好睡好」，幫自己鞏固強健體質，好讓寶寶安心入住。

▲▼ 疲勞指數,街訪,營養,補給,滴雞精,田原香,常溫版,小孟。（圖／擷取自即新聞影片）

▲田原香開發「常溫版滴雞精」的初衷源自於，為了符合許多客人外地出差、旅遊的需求，希望讓大家即使出門在外，也可以隨時隨地補充營養。

有別於傳統雞精，滴雞精香醇順口的口感，讓更多人能接受這樣的保養方式。田原香此次滿足粉絲心願推出常溫版，更幫忙碌的學生、上班族群省去解凍、加熱等步驟，目前全新上市的「常溫版吃好睡好滴雞精」禮盒更祭出現折200元的嚐鮮體驗價，如果近期正好有送禮，或是工作爆棚、想幫自己補充元氣活力的需求，不妨跟著小孟「一撕即飲」，隨時隨地為自己補足身體所需的營養與體力。

▼習慣來一碗滴雞精幫自己補充體力的小孟最後也提醒，不論飲用什麼營養補給品，「吃好睡好，才是更有效遠離疲憊的方法。」

▲▼ 疲勞指數,街訪,營養,補給,滴雞精,田原香,常溫版,小孟。（圖／擷取自即新聞影片）

ET快訊
快訊／台中佛具工廠大火全毀！延燒隔壁塑膠廠　損失至少千萬
百元理髮變「更生人髮型」！他求償3000元遭拒氣炸
週末「新颱攪局」機率曝　2區域防大雨
柯文哲稱通知關水門「民眾不信邪」　音樂節承辦：關閉後才收到
全昭旻入境新加坡「被海關抓走」！　《RM》成員全傻眼
天選之人「這基因」超強大　研究：病毒很難攻破
快訊／古天樂「神經全壞死」？　本人發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

志玲姐姐提備孕育兒紅了眼眶　分享喝滴雞精保養法「照顧好自己才能陪他很久」

疲勞指數大調查！20、30世代普遍「吃不好睡不好」有賴「超省力補給品」支援體力

【廣編】雀巢茶品沁涼愛瘋月　iPhone 13 Pro帶回家

八字奶秒變一字奶！「智能修復內衣」穿的保健品

Strawberry益生菌衛生棉新上市　18日首賣下單再送東森幣

雨季衣物臭摸摸有解！社群疾呼美式賣場俗擱大碗Ariel特價快搬

獨／確定了！好市多2022黑色購物節「這天」開跑　限時7天買爆

國外Outlet更好買？　網揭「關鍵1原因」

有超可愛立體變形抱枕毯！超商第2波「湯姆貓與傑利鼠」集點來了

縮小燈、任意門要搶！麥當勞X哆啦A夢「道具抱枕」第2彈　限量7萬個

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

姊弟每天尖叫+擁抱迎接　爸收巨星待遇：最期待這刻

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

百齡橋下50台↑車泡水罵翻　網曬有通知鐵證：不移怪誰

前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

疲勞指數大調查！20、30世代普遍「吃不好睡不好」有賴「超省力補給品」支援體力

【廣編】雀巢茶品沁涼愛瘋月　iPhone 13 Pro帶回家

八字奶秒變一字奶！「智能修復內衣」穿的保健品

Strawberry益生菌衛生棉新上市　18日首賣下單再送東森幣

雨季衣物臭摸摸有解！社群疾呼美式賣場俗擱大碗Ariel特價快搬

獨／確定了！好市多2022黑色購物節「這天」開跑　限時7天買爆

國外Outlet更好買？　網揭「關鍵1原因」

有超可愛立體變形抱枕毯！超商第2波「湯姆貓與傑利鼠」集點來了

縮小燈、任意門要搶！麥當勞X哆啦A夢「道具抱枕」第2彈　限量7萬個

百萬網紅好感爆棚！大推「遠傳門市用心服務」　始終如一、連11年獲獎

北橫公路柔腸寸斷「路消失」　明池受困300多人「明天下半天撤出」

「喵星人推倒電視」網友崩潰求解　專家指路：最簡單這招

台中潭子佛具工廠大火全毀！延燒隔壁塑膠廠　損失至少千萬

一口飯要咬20下！營養師揭4原因：吃太快恐釀過敏　飲料含一下再吞

曾經的深愛！鄭寶清、許國泰痛批民進黨貪腐　籲台灣人全面覺醒

破除雄安新區「降級說」　河北貫徹習指示：中國式現代化推進建設

澳洲工黨新政府大轉彎　不再承認「西耶路撒冷」是以色列首都

陳昊森對陣張孝全打真的！全因心中男神一句「放心」

不小心撞跌路人手機！男下秒被推落鐵軌「遭列車輾死」

終於生完！新手爸腳開開產下「超長龍鳳胎」　網笑：姐姐吸收很好

2男坐欄杆抱抱突失衡　從3樓摔下...1人慘死

消費熱門新聞

好市多2022黑色購物節時間曝光！

美式賣場俗擱大碗Ariel特價快搬

八字奶變一字智能修復內衣保健品

百萬網紅大推遠傳門市用心服務

國外Outlet更好買？　網揭「關鍵1原因」

7-11起司系列麵包熱熱吃超銷魂

Sony機種加碼優惠最高省萬元

「餐前噴兩下」比168還簡單

「麥當勞X哆啦A夢」療癒抱枕第2彈

擺脫經期悶癢！Strawberry益生菌衛生棉新上市

吃保健品還要等時差？美醫推薦好物在台上架引爆搶購潮

台酒麵攤暖心新作酒燉排骨湯麵

超商「霜淇淋買1送1」只有今天

疲勞指數大調查！20、30世代普遍「吃不好睡不好」

更多熱門

相關新聞

黑、白木耳選哪個？營養師曝真相

黑、白木耳選哪個？營養師曝真相

黑、白木耳哪個營養價值高？營養師高敏敏在臉書粉專分享，雖然兩者在營養價值上有些差異，但都是低熱量、高纖維，推薦民眾可以多多攝取。

志玲姐姐育兒紅眼眶滴雞精保養法

志玲姐姐育兒紅眼眶滴雞精保養法

英國女王麥得飲食　營養師曝關鍵

英國女王麥得飲食　營養師曝關鍵

外食營養荒？網推日本夯人氣蔬果汁

外食營養荒？網推日本夯人氣蔬果汁

雀巢能恩全護3三大洞察了解56萬當代寶寶

雀巢能恩全護3三大洞察了解56萬當代寶寶

關鍵字：

疲勞指數街訪營養補給滴雞精田原香常溫版小孟

讀者迴響

熱門新聞

好市多被搶親！250萬「國泰世華卡友」哭哭

51歲古天樂驚證實「神經全壞死」！急入院動手術

快訊／曾威豪、劉芯彤入獄了　憔悴現身不發一語

牛角燒肉登台20周年推優惠

《我可能不會愛你》拿鐵驚爆婚變！

熊好券來了！今下午開放登記「6抽2」

聯名卡換東家「會員反應曝」　好市多慘了

黃義交墜樓「何麗玲」再成熱搜字　60歲現況曝光

34歲女星證實罹癌　呆站醫院門口哭了

林襄「大膽全裸」超猛彩蛋照曝光！

孫安佐爆交新女友「是13萬超兇直播主」！G級上圍辣爆

黃義交墜樓亡「疫情後狀態很差」　3天前才和女兒一起吃飯

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

豪宅性愛趴！　14男嗨戰8女慘了

好市多卡被北富銀搶親！　國泰世華失合約：持續洽談中　

更多

最夯影音

更多
拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪
BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面