　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

黃義交墜樓亡　台灣政治人物死亡「5年內已4人」

記者趙蔡州／綜合報導

前立委黃義交17日晚間自台北市內湖住處墜落，被發現時已無呼吸心跳，送往三軍總醫院搶救後不治，終年69歲。台灣近年其實已發生多起政治人物意外身亡事件，包含台北前市議員李新、高雄市議會前議長許崑源、前立委龐建國到這次黃義交身亡，已是5年內第4起。

▲▼前立委黃義交。（圖／翻攝自臉書／黃義交）

▲前立委黃義交17日晚間墜樓身亡。（圖／翻攝自臉書／黃義交）

黃義交17日晚間在住處墜落身亡，回顧台灣政壇，包含這次已是5年內第4起政治人物意外身亡。時任國民黨台北市議員李新2017年9月28日在台北大安區墜樓輕生，享壽64歲，事隔一年之後，李新女友郭新政拍攝《誰摔死了李新》，指控李新的死與時任立委羅淑蕾、黃昭順有關，雙方因此對簿公堂。

▲▼國民黨台北市議員李新。（資料照）

▲國民黨台北市前議員李新。（資料照）

另一起為時任國民黨高雄市議會議長許崑源輕生事件，事件發生在2020年6月6月，適逢國民黨高雄前市長韓國瑜罷免確定，不料6日晚間他就從住家17樓墜樓身亡，享壽63歲，事件經高雄地檢署調查後，確定為輕生。

還有一起則是國民黨前立委龐建國2022年1月11日在內湖住家墜樓身亡，享壽68歲，他生前幾個小時曾在LINE群組3度寫下「不公不義的台灣，我生不如死」，沒想到不久後就留下遺書輕生。

如今黃義交17日墜樓身亡的消息傳出後，在批踢踢引發不少網友熱議，有人說「李新、許崑源、龐建國，現在是黃義交」、「2022怎麼了」、「國民黨算起來是不是第4人了？」

▼黃義交身亡消息在批踢踢引發網友討論。（圖／翻攝自批踢踢）

▲▼台灣政客意外死亡４人。（圖／翻攝自批踢踢）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►美國「磁力積木片」88折！自由創作、從中學習　小孩超愛玩

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
黃義交墜樓亡！曾坦言為何麗玲改變壞習慣
黃義交內湖住家墜樓亡「未發現遺書」　女兒赴三總指認遺體
豪宅性愛趴　14男無套嗨戰8女慘了
快訊／黃義交墜樓亡　國民黨發聲了
2歲兒突「眼上吊、身僵硬」！媽逛婦幼展哭喊：我的兒啊
韓瘋傳「大公司李姓男偶像被包養、吸毒」！
黃義交墜樓亡　台灣政治人物死亡「5年內已4人」
快訊／用「枕頭悶殺」馬國女大生　陳嫌遭檢聲押禁見
快訊／美股開盤道瓊「暴漲500點」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

黃義交內湖住家墜樓「未發現遺書」　女兒赴三總指認遺體

快訊／用枕頭悶殺馬國女大生　陳嫌遭檢聲押禁見

黃義交墜樓亡　台灣政治人物死亡「5年內已4人」

黃義交獨自一人搭電梯上頂樓　警調監視器還原最後身影

2歲兒突「眼上吊、身僵硬」！媽逛婦幼展哭喊：我的兒啊　警急救援

快訊／前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

266遊客受困明池山莊2天後　　最快明中午往巴陵方向撤出

快訊／黃義交內湖墜樓「無呼吸心跳」　緊急送醫搶救中

選舉倒數41天「積極佈雷」　法務部長：檢舉賄選拿獎比中樂透容易

快訊／北市內湖驚傳墜樓！男子倒臥「無呼吸心跳」　路人急忙報案

苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

白家綺訪問突淚崩..憶失婚+背債累垮　和葉家妤躺診間哭：為什麼這麼辛苦

女駕駛國道雨中超車失控　2車慘遭撞...2人受輕傷！

2歲童意外被反鎖車內　英勇爺徒手揍破窗救孫

動力火車合體許富凱飆《當》　台上突「老漢推車」超荒謬XD

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

黃義交內湖住家墜樓「未發現遺書」　女兒赴三總指認遺體

快訊／用枕頭悶殺馬國女大生　陳嫌遭檢聲押禁見

黃義交墜樓亡　台灣政治人物死亡「5年內已4人」

黃義交獨自一人搭電梯上頂樓　警調監視器還原最後身影

2歲兒突「眼上吊、身僵硬」！媽逛婦幼展哭喊：我的兒啊　警急救援

快訊／前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

266遊客受困明池山莊2天後　　最快明中午往巴陵方向撤出

快訊／黃義交內湖墜樓「無呼吸心跳」　緊急送醫搶救中

選舉倒數41天「積極佈雷」　法務部長：檢舉賄選拿獎比中樂透容易

快訊／北市內湖驚傳墜樓！男子倒臥「無呼吸心跳」　路人急忙報案

清原果耶《靈媒偵探》變通靈少女！　綠眼睛嚇壞同劇演員：差點下跪

大貓熊團團「連2天有狀況」！　明出關見客取消了

黃義交墜樓亡！曾坦言為何麗玲改變壞習慣

黃義交內湖住家墜樓「未發現遺書」　女兒赴三總指認遺體

梁家榮2次襲擊工地率桃猿4連勝！最快20日重返下半季王位

楊祐寧嗆好友王柏傑「有入圍嗎？」　搶坐吉祥物白潤音旁邊

快訊／不捨黃義交墜樓亡　國民黨：他從政表現十分優秀

童裝業績王Why and 1／2明年收攤　百貨：我們也很錯愕

U23／「台東大學幫」相挺　游騰堯對南非完成先發任務

Steam手機App大改版　多了掃碼登入免輸驗證器代碼

陸2男童22樓高「跳房子」玩命　零防護來回跳！網：出事要怪誰

社會熱門新聞

即／黃義交內湖墜樓「無呼吸心跳」搶救中

即／黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

工人怒殺馬國女大生　家中「超反差2物」曝

「人投胎成豬」雲林現蹤　遭棄養破壞稻田

黃義交一人搭電梯上頂樓　警調監視器還原

即／動機曝！交往全花他錢　怒殺馬國女：只想嚇嚇她

5爪特寫曝光！全村圍捕200斤白豬　傳說人投胎不能殺

瑭霏謊報年齡！當街遇劫搶匪遭訴　實際年齡意外曝光

百齡橋下泡水車慘況曝！滿車爛泥還有死魚

即／北市女18樓頂情緒失控　警消封路搶救中

即／康湖隧道山崩「淹沒出入口」路堵死

快訊／桃園男「神仙縱走」失聯3天　尋獲已死亡

25.8萬黃牌重機百齡橋下淪泡水車　車頭卡雜草橫躺地

汐止上班車潮塞爆！新北警曝原因

更多熱門

相關新聞

快訊／不捨黃義交墜樓亡　國民黨：他從政表現十分優秀

快訊／不捨黃義交墜樓亡　國民黨：他從政表現十分優秀

台北市內湖區文德路一棟大樓17日晚間發生一起墜樓案件，驚傳墜樓者是現年69歲的前立委黃義交，儘管黃後來被送往三軍總醫院搶救，但最終仍搶救不治，享壽69歲。對此，國民黨表示，驚聞黃義交墜樓辭世噩耗，非常令人震驚及不捨。

昔斬黃義交立委五連霸　林佳龍聞訊震驚：多年未見難以置信

昔斬黃義交立委五連霸　林佳龍聞訊震驚：多年未見難以置信

黃義交昔牽線王金平、親民黨拚總統大位　曾評他「最適合當總統」

黃義交昔牽線王金平、親民黨拚總統大位　曾評他「最適合當總統」

蔡英文請宋楚瑜任APEC特使　黃義交被找回派秘魯展交涉長才

蔡英文請宋楚瑜任APEC特使　黃義交被找回派秘魯展交涉長才

黃義交墜樓亡！臉書最後貼文停在10年前這一刻

黃義交墜樓亡！臉書最後貼文停在10年前這一刻

關鍵字：

黃義交李新許崑源龐建國

讀者迴響

熱門新聞

即／黃義交內湖墜樓「無呼吸心跳」搶救中

動力火車尤秋興不藏了！公開正妹妻高清照

即／黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

工人怒殺馬國女大生　家中「超反差2物」曝

他揪出iOS 16耗電元凶：被唾棄的App

「人投胎成豬」雲林現蹤　遭棄養破壞稻田

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

她醉倒和朋友哥哥滾床　2個月後懷孕崩潰

LINE貼圖「Q彈可愛卡通明星」免費下載　官方：非詐騙、只限到今晚

20歲男被友推坑「吸1年電子煙」　醫曝下場搖頭

烏克蘭女被狗養大「四肢爬行、只懂吠叫」

黃義交一人搭電梯上頂樓　警調監視器還原

即／動機曝！交往全花他錢　怒殺馬國女：只想嚇嚇她

百齡橋下50輛↑汽車泡水　網曬3大鐵證酸爆

LINE瘋傳熊大貼圖免費下載！網疑Bug狂轉

更多

最夯影音

更多
苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄
劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

白家綺訪問突淚崩..憶失婚+背債累垮　和葉家妤躺診間哭：為什麼這麼辛苦

白家綺訪問突淚崩..憶失婚+背債累垮　和葉家妤躺診間哭：為什麼這麼辛苦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面