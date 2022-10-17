黃義交墜樓亡　台灣政治人物死亡「5年內已4人」

記者趙蔡州／綜合報導

前立委黃義交17日晚間自台北市內湖住處墜落，被發現時已無呼吸心跳，送往三軍總醫院搶救後不治，終年69歲。台灣近年其實已發生多起政治人物意外身亡事件，包含台北前市議員李新、高雄市議會前議長許崑源、前立委龐建國到這次黃義交身亡，已是5年內第4起。

▲前立委黃義交17日晚間墜樓身亡。（圖／翻攝自臉書／黃義交）

黃義交17日晚間在住處墜落身亡，回顧台灣政壇，包含這次已是5年內第4起政治人物意外身亡。時任國民黨台北市議員李新2017年9月28日在台北大安區墜樓輕生，享壽64歲，事隔一年之後，李新女友郭新政拍攝《誰摔死了李新》，指控李新的死與時任立委羅淑蕾、黃昭順有關，雙方因此對簿公堂。

▲國民黨台北市前議員李新。（資料照）

另一起為時任國民黨高雄市議會議長許崑源輕生事件，事件發生在2020年6月6月，適逢國民黨高雄前市長韓國瑜罷免確定，不料6日晚間他就從住家17樓墜樓身亡，享壽63歲，事件經高雄地檢署調查後，確定為輕生。

還有一起則是國民黨前立委龐建國2022年1月11日在內湖住家墜樓身亡，享壽68歲，他生前幾個小時曾在LINE群組3度寫下「不公不義的台灣，我生不如死」，沒想到不久後就留下遺書輕生。

如今黃義交17日墜樓身亡的消息傳出後，在批踢踢引發不少網友熱議，有人說「李新、許崑源、龐建國，現在是黃義交」、「2022怎麼了」、「國民黨算起來是不是第4人了？」

▼黃義交身亡消息在批踢踢引發網友討論。（圖／翻攝自批踢踢）

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