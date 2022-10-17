黃義交墜樓亡！臉書最後貼文停在10年前這一刻「盼成為更完整的人」

記者閔文昱／綜合報導

前立委黃義交17日晚間自北市內湖住處墜落，被發現時已無呼吸心跳，送往三軍總醫院搶救後不治，終年69歲。回顧黃義交的從政之路，從1998年當選立委後，四度連任立委，但最終於2012年意外敗給時任民進黨行政院新聞局長林佳龍，而他臉書最後一篇發文也停留在10年前，內文描述擔任台中市立法委員13年的心境，並期許在下個階段「成為一個更完整的人」，如今墜樓消息傳出，令人不捨。

▲前立委黃義交。（圖／翻攝自臉書／黃義交）

黃義交出生於雲林縣，1998年時以無黨籍身分參選第四屆立委並順利當選，2年後親民黨創立，他隨即入黨，之後更順利取得四連霸。然而，2012年立委選戰中，黃義交敗給時任民進黨行政院新聞局局長林佳龍，後來受時任市長胡志強邀請擔任市府副秘書長，但在就任前因健康因素請辭，隨後逐漸淡出政壇。

黃義交在2012年敗選後，於1月23日在臉書發文吐露擔任台中市立法委員13年的心路歷程，隨後便不再更新，當時臉書全文如下：

春夏秋冬，又是一年開始。



去年，是我擔任台中市立法委員十三年的高峰與結束。



過去一年，我在本屆任期的全國重大立法達成十二項，選區的重大建設也陸續完工或定案。雖然，年底的連任競選最終失利，但我真心感謝選民十三年來所賜予我的支持和機會，沒有這十三年的民主洗禮與選戰磨練，我的生命不會如此璀璨充實。



同時，我要感謝上蒼的恩典，賜給我可以重新整備人生的空間。在下一個階段，我會努力歷練自己成為一個更完整的人，無論我人在哪裡，我仍會貢獻自己的心志與經驗，因為，服務人群，早已經內化成我的習慣與本能。



今天大年初一，誠心祝願吾國吾民以及吾鄉吾土，都能平安康泰、蒸蒸日上，更祝福我的好友們凡盡心者皆如意、凡盡力者皆成功。



義交與您同行，我們一起向前走！

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