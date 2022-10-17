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新北購有禮！消費滿300元登錄發票抽450萬露營車

▲▼ 新北購有禮！消費滿300元登錄發票抽450萬露營車(圖／經發局）

▲新北市10月17日宣布「抽獎趣」—「新北購有禮」，民眾在新北市單筆消費滿300元即可參加抽獎。

圖、文／新北市政府經濟發展局

為振興疫後經濟，新北市推出「新北購遊趣」振興方案，日前已公布「走跳趣」、「遊樂趣」、「文藝趣」、「汰舊趣」，今(17)日宣布「抽獎趣」—「新北購有禮」活動，民眾在新北市單筆消費滿300元即可參加抽獎。獎品有時下熱門滑步車、電動滑板車、各種野營用品、任天堂Switch、65吋4K電視及3C等好禮，其中最大獎為價值超過450萬元的IVECO露營車，歡迎民眾一同來新北旅遊消費抽大獎。

▲▼ 新北購有禮！消費滿300元登錄發票抽450萬露營車(圖／經發局）

經發局長何怡明表示，因新冠肺炎疫情衝擊，新北市自109年推展各項措施與活動，以提振疫後的地方經濟，109年「新北振興168」、110年「新北加倍奉還」到今年「新北購遊趣」，協助提升民生消費動能。而主打休閒旅遊的「新北購遊趣」，自8月到9月推出「走跳趣」，帶動新北市公車整體運量上升約20%，「遊樂趣」、「文藝趣」也深獲民眾的熱烈支持與參與，像是深坑商圈9月份好多福活動，來客觀光數達10萬人次，帶動千萬元商機，有效提振庶民經濟。還有「抽獎趣」—「新北購有禮」活動，推出千份抽獎獎品，預計帶動70億元商機。

▲▼ 新北購有禮！消費滿300元登錄發票抽450萬露營車(圖／經發局）

今年推出「新北購有禮」活動，民眾只要在新北市設立營業登記或稅籍登記店家，單筆消費滿300元，就可登錄發票參加抽獎。使用電子發票，即可享有雙倍抽獎機會，活動期間到指定場館(如公有場館、觀光工廠、運動中心等)消費，抽獎機會三倍送！活動官方網站也將在今日正式上線(https://shopping.ntpc.gov.tw/)，活動總共有2波抽獎活動。

▲▼ 新北購有禮！消費滿300元登錄發票抽450萬露營車(圖／經發局）

經發局說明，第一波抽獎為9、10月期統一發票，紙本發票登錄期間即日起至111年11月7日止，雲端發票需於10月31日前於活動網頁完成綁定。如果來不及參與第一波抽獎也沒關係，第二波抽獎是9、10月與11、12月兩期統一發票，民眾越早消費，消費越多，中獎機會就會越大！第二波紙本發票登錄期間為111年11月1日起至112年1月7日止，雲端發票則需於12月31日前於活動網頁完成綁定。

▲▼ 新北購有禮！消費滿300元登錄發票抽450萬露營車(圖／經發局）

第一波於11月17日抽出百萬休旅車、捷安特電動輔助車、電動機車、野營大禮包以及多項3C產品，第二波於112年1月17日抽出價值超過450萬元的IVECO露營車、任天堂Switch、65吋4K電視以及多項飯店禮券等好禮。經發局在此也提醒，登錄過的發票要留存，在領獎時經核對發票後才能領取獎品。更多「新北購有禮」抽獎登錄詳情，請上新北市政府經濟發展局網站或活動網站(https://shopping.ntpc.gov.tw)查詢。

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