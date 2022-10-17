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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文、蘇貞昌深夜憂宜蘭受困200人　徐國勇：他們都沒睡等消息

▲▼內政部長徐國勇。（圖／內政部提供）

▲內政部長徐國勇。（圖／內政部提供）

記者陶本和／台北報導

颱風尼莎挾帶豪雨成災，其中宜蘭台7線土石崩落造成200多人受困，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌高度關心受困人員安危，漏夜等待救援消息。對此，經公路單位漏夜搶通便道後，已於17日凌晨1時10分，將車輛及人員順利撤離。

兼任中央災害應變中心指揮官的內政部長徐國勇一早在應變中心開會時表示，對這些辛苦的相關工作人員，致上最大的感謝，蔡英文及蘇貞昌在第一時間也都收到訊息，紛紛向我們相關救災搶修人員表達最大的謝意，相關的工作人員整晚都沒有睡覺。

據了解，徐國勇向與會人員透露，蔡英文和蘇貞昌也都沒有睡覺，都在等待這個訊息，雖然便道一直到凌晨1點多才搶通，但相關訊息回報給院長、回報給總統後，他們也才放心。

徐國勇表示，颱風警報解除後應變中心仍維持一級開設，就是因為台7線受困人車安全疑慮，在台7線人員順利獲救後，他已於今早第5次工作會報後宣布，即起應變中心由一級開設降為二級。

不過，徐國勇也提醒，接下來的雨勢雖然較週末趨緩，但若集中降雨仍有可能造成災害，請後續各單位須持續關注高風險區域狀況。

在其他災情部分，台北市康湖隧道土石崩落，已在清晨6時30分搶通；新北汐止區伯爵山莊土石流部分，現場無人員傷亡，已陸續疏散100多位居民，新北市警局並派員拉起封鎖線管制，新北應變中心將開會決定後續處置。

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