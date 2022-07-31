國民法官全攻略！「要做什麼、怎麼判刑」審判流程一圖看

▲台北地院國民法官法庭。（圖／記者黃哲民攝）

記者曾筠淇／綜合報導

國民法官制度將於明（2023）年元旦正式上路，縱使多數人不具有法律背景，但卻能在法庭中加入更多元的視角、更豐富的思考，透過彼此交流激出火花。不過，國民法官具體要做些什麼？審判流程為何？又該如何決定量刑？《ETtoday新聞雲》根據司法院提供的資料整理出懶人包，帶各位「準國民法官」一次了解。

一、國民法官要做什麼？

經過選任程序成為國民法官以後，將會參與以下審判過程：

►審理

與法官一同坐在法檯上，全程參與審判程序。

►訊問

可補充訊問或詢問被告、被害人、鑑定人、證人等。

►定罪

與法官共同決定有沒有罪，以及應判何罪。

►量刑

與法官共同決定有罪時的刑度輕重。

二、審判流程

▲審判流程圖。點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製）

►準備程序

案件正式審理前，會先整理爭點，檢察官及辯護人聲請調查證據，法院擬定審理計畫，並預估所需審理天數。

►選任程序

選出參與審判的國民法官。

【國民法官任務開始】

►宣誓

國民法官表明會依法公正、誠實審理案件。

►審前說明

由審判長會向國民法官說明法律原則及審判程序。

►審判開始

由書記官朗讀案由、檢察官陳述起訴要旨、審判長權利告知。

►開審陳述

由檢察官及辯護人說明舉證計畫，即接下來會用什麼證據證明各自的主張。

►當事人自主調查證據

由檢察官及辯護人在法庭內展現可證明自己主張的證據，包含證人、鑑定人、書證、物證。

►言詞辯論

檢察官、辯護人分別辯論被告有沒有罪、犯什麼罪，以及要判多重的刑。被害人或其家屬陳述意見，被告最後陳述後辯論終結。

►終局評議

國民法官與法官共同討論後做出判決。

►宣示判決

【國民法官任務結束】

三、可審理哪種案件？

►故意犯罪因而發生死亡結果之罪（如酒駕致死）

►最輕本刑10年以上有期徒刑之罪（如強盜強制性交）

►除外：少年刑事案件與毒品危害防制條例案件

從明（2023）年1月1日起，因故意犯罪發生死亡結果的案件（如酒醉駕車致死），就會有國民法官參與審判；2026年1月1日起，最輕本刑10年以上有期徒刑之罪（如貪污罪），也會納入國民法官參與審判的範圍；但會排除少年刑事案件及違反毒品危害防治條例的案件。

四、評議可以不表態嗎？

根據《國民法官法》規定，所有國民法官都必須在評議時，表達自己對案件的意見，將不同的視野及經驗帶進審判當中，以展現「國民法官制度」的目的。

討論過程中，所有國民法官都可以充分表達自身意見，法官也會確保每個人都有充分發言的權利，不一定要與其他人持相同想法，最後則會透過投票表決出確定的結論。

此外，若討論過程有任何法律上的疑義，也可隨時請求法官進行說明。

五、如何決定被告是否有罪？

國民法官法庭成員包含3位職業法官及6位國民法官，9人共同討論並決定被告有罪或無罪，若有罪又該成立何罪，以及該判多重的刑罰。

至於如何決定有罪？在這9人之中必須有6票以上同意，且國民法官和職業法官雙方都要有同意票，才可判有罪。換言之，若國民法官、職業法官有一方「完全沒人」同意，則不可判被告有罪。

▲雙方各至少要有1票同意。（圖／司法院）

六、如何決定量刑？

►量刑（死刑除外）：要有5票以上同意。

►死刑：要有6票以上同意。

上述票數，國民法官與職業法官雙方都要有同意票。

七、可以判死刑嗎？

我國並未廢除死刑，國民法官法庭也可能遇到最重刑罰是死刑的案件，如殺人、強盜放火、強盜致死等。

不過為求慎重，在可能判處死刑的案件中，國民法官及職業法官共同投票須達3分之2（即6票）以上同意有罪，且國民法官及職業法官分別至少有1票同意。

認定有罪後，再以同樣的決議標準，國民法官及職業法官共同投票也須達3分之2（即6票）以上同意，且雙方至少各有1票同意，才可判處死刑。

▲國民法官制度即將正式上路。（圖／記者陳煥丞攝）

刑事庭審判長王子榮曾說，「法官和社會距離並不遠，法律需要的不是白話文，是雙方具有願意溝通的初心與聆聽。」

國民法官的制度憑藉國民的生活經驗，讓法庭上的視野更加全面，當你我放下鍵盤，走進法庭，你的價值觀將會決定被告與被害一家的命運，絲毫馬虎不得。國民法官不只是權利，更是義務，在專業法律意見與各行各業多元經驗的激盪下，社會與司法終能好好對話。

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