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社會 社會焦點 保障人權

滅絕恐龍！從鍵盤走進法庭　國民法官震撼全紀錄

國民法官模擬庭。（圖／司法院提供）

▲宣誓儀式。（圖／司法院提供）

記者陳豐德、周亭瑋、曾筠淇／綜合報導

近年來，每當重大刑案判決不盡如人意時，往往激起輿論沸騰，除了對加害者恨得牙癢癢，法官亦成為眾矢之的。但如果你是這起案子的法官，真能交出完美答卷，將所謂「遲來的正義」還給被害者嗎？

今年3月間，社會線記者陳豐德（下文稱阿德）被選為「備位國民法官」，參加為期2天的國民法官模擬庭；然而，直到走進台北地院前，他全然不知要審理一起怎樣的案件。

開庭那天，阿德先是進到法官休息室，在簡單翻閱桌上的文件資料後，他初步了解這樁酒店妹嗑藥慘死案的背景，由於並非真正的審理程序，他甚至來不及思索，美女審判長歐陽儀突然現身，接著帶大家移步到法庭上，進行神祕儀式。

在與其他6位國民法官、3位備位國民法官宣誓時，阿德緊張到連手勢都比錯，坐下後心跳更不斷加速。隨後，3位法官迅速展開審前說明，對他這樣一個素人法官來說，是很難即時消化並理解的；然而，在腦袋一片混亂之際，審判長就宣布開庭了。

國民法官模擬庭。（圖／記者陳豐德攝）

▲模擬庭審判長歐陽儀。（圖／記者陳豐德攝）

斷送23歲青春年華！「關鍵1顆藥」害死酒店妹張小玲

蔡富天與張小玲是剛同居的情侶，兩人都有長期使用毒品的習慣。蔡富天自2020年12月28日起連續3天，每天提供2至3顆含有「PMA、MDMA、MMA」3種禁藥成分的搖頭丸，及2、3包毒咖啡包給張小玲。

註：
PMA→副甲氧基安非他命，paramethoxyamphetamine
MDMA→（搖頭丸）亞甲二氧甲基苯丙胺，3,4-Methyl​enedioxy​methamphetamine
MMA→甲氧基甲基安非他命，Methoxymethamphetamine

31日跨年當晚，蔡富天和張小玲一起出門上班，隔天晚上，他則載對方到西門町與警察客人見面。1月2日，兩人從早上7時起，每2小時吃一顆搖頭丸助興，期間也發生性行為，直到晚上，張小玲吃下第5顆搖頭丸時，開始眼神渙散、牙關緊閉、全身發抖，一旁的蔡富天見狀連忙灌食牛奶和蜆精，試著幫她催吐；不幸的是，張小玲最終中毒性休克死亡。

當晚蔡的前女友黃小慧正好打給他，詢問復合意願，但過程中她發現蔡富天聲音有異，便趕到租屋處查看，那時見到赤裸趴在浴室的張小玲，嚇得她趕緊通報救護人員。

警方抵達後，在現場找到11顆「含有PMA」的橘色搖頭丸，及「未驗出PMA」的9顆粉紅色搖頭丸和60包毒咖啡包。這些毒藥全為蔡富天所有，他的體內也含有PMA；不過，張小玲則比他多出MMA、Eutylone、Ephylone（N-Ethylpentylone）的毒藥成分。

有了案件基本的輪廓，跑社會線多年的阿德列出3大爭議點：

1.蔡富天是否構成藥事法的「轉讓禁藥、偽藥致人於死罪」？即張小玲是否因吃他所提供的搖頭丸而死？
（7年以上有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金 ）

2.蔡富天已知張小玲自12月28日起連續嗑藥，若繼續提供搖頭丸，他是否有預料到會害死對方？

3.若上兩點都是肯定答案，蔡富天就要被判7年以上重罪；若無，則要思考蔡富天是否有構成刑責較輕的「過失致死罪」。
（5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金）

國民法官模擬庭。（圖／記者陳豐德攝）

▲法庭上的攻防。（圖／記者陳豐德攝）

直擊第一線法庭　檢方與被告激烈攻防戰

檢方認為，張小玲的死是果，因則是蔡富天提供的搖頭丸和毒咖啡包。至於兩者究竟有無確切的因果關係，就得靠法官、國民法官做出公正審斷。

從遺體照片中可見，張小玲全身赤裸趴在浴室裡，臉埋於空臉盆，身上無明顯外傷，不僅臉部到嘴巴有血跡，嘴裡還被塞了牙膏。這讓阿德不禁疑惑，「既然張小玲是吃毒品死的，那為什麼會有血跡？有沒有可能小玲的死，是他殺呢？」

緊接著，檢察官也點出此案最弔詭之處，張小玲血液中，每毫升有8.306的PMA，「這濃度已經超過最低致死劑量的14倍了。」

註：
在過往案件中，有13個年輕人因口服過量PMA急性死亡，其中濃度最低是0.6，最高是3.4，平均濃度是1.4，檢察官所謂的14倍，是以最低致死濃度0.6來計算的。

而辯護律師也抓住這一點，詰問解剖張小玲遺體的法醫曾柏元，「死者是因為施用了什麼種類、多少數量的毒品，才會讓她體內的PMA濃度，到達我們所看到的這麼高？」然而，曾柏元直言，這些問題在解剖當下是無從知曉的，必須等到毒物化學報告出來後才能釐清。

在刀來劍往中，辯護律師切中的幾個關鍵，使得阿德反過來質疑，「為何這次開庭沒找來毒物專家？」同時也思考著，「若有辦法算出吃1顆搖頭丸，能累積多少PMA的血液濃度，不就能進一步回推了？」

另外，根據頭髮毒物檢測，死者在過去4至6個月內，都有服用含PMA的毒物，阿德不禁自問，「如果在案發前，張小玲就已吃到臨界點，而與蔡富天一起吃的那些，只是壓倒駱駝的最後一根稻草，我還能說是蔡富天害死她的嗎？」

此時，律師突然秀出高院過去的判決書，裡頭毒物專家曾回函指出，「PMA吃進去之後，24小時後會被人體排出。」由於這不是檢辯雙方討論過的正式證據內容，眼尖的阿德也觀察到，檢察官露出不知所措的表情。

國民法官模擬庭。（圖／記者陳豐德攝）

▲庭上各方交互詰問。（圖／記者陳豐德攝）

素人法官加入戰局！「萬箭齊發」問倒法醫

照片中，張小玲的下巴有一大片不自然瘀青，一名國民法官懷疑，是否有被他人強灌藥物的可能？對此，法醫曾柏元解釋，她的上下唇繫帶並無撕裂傷，嘴巴深處的硬顎也沒有受傷出血，研判「不像是被硬塞東西進去的感覺」，所以能排除這個可能性。

後來，國民法官們在庭上積極地想找出癥結點，不斷拋問「在PMA濃度高達8.306時，是否能有正常的行為能力？」「PMA進入體內之後，24小時內就能完全排出嗎？」「長期使用毒品，耐受度會因此提升嗎？」「若張小玲體內沒驗出Eutylone和Ephylone的成分，死亡率會因此降低嗎？」

面對種種疑問，曾柏元坦言，「這是沒有重大發現的解剖！」換言之，這些問題或許存在可能性，但無法單從解剖結果論斷。就這樣，在眾多疑惑未解之際，終於輪到被告方說話了。

被告律師表示，蔡富天當晚看張小玲不舒服，就從旁協助催吐，按照過往經驗，吐完就會沒事了。不過蔡也坦承，目睹張小玲抽搐時，因為太害怕，本想打電話報案，結果密碼一直按不對，手機也就鎖住了。

面對張小玲的死亡，蔡富天決定一了百了，下樓到超商買菸和可樂後，他便吞食6、7顆搖頭丸輕生；沒想到，前女友突然抵達住處並報案，經送醫搶救後，才把他從鬼門關拉回來。

其實，蔡富天也知道服用過量毒品會致死，因此一想起張小玲的離開，便難掩情緒地說，「我知道有風險，也覺得自己該負責。」

國民法官模擬庭。（圖／記者陳豐德攝）

▲當天扮演被告的蔡富天（左）與他的律師（右）。（圖／記者陳豐德攝）

阿德仔細觀察，蔡富天長相帥氣，手臂有刺青，與不斷低頭哽咽的模樣，形成極大反差，這也引起國民法官們的好奇心。

一位國民法官打頭陣問道，「你們同居之後，是否一直重複著嗑藥？」「性行為的相處模式呢？」「為什麼當天會吵架？」而蔡富天解釋，那一天情況較特殊，本來和小玲約好要接她，結果遲到了2小時，加上此前是與前女友碰面，兩人為此大吵一架，對方更崩潰大哭。

至於從張小玲抽筋、抽搐到蔡富天急救，到底花了多少時間？蔡努力回想著，不太確定地說，大約10至15分鐘。此外，蔡富天原本供詞主張，自己沒必要為張小玲的死負責，但答辯時卻改口，緩緩哽咽道「我一直很自責，覺得這件事就應該我來負責，畢竟那時候她身邊只有我。」

最後，蔡富天被問及「張小玲是否主動要吃藥物？」「為什麼明知毒品有害，卻不阻止對方用藥？」於是他還原當天情況，表示是張小玲在房間翻找藥物，但他並沒有勸阻過，這也是他追悔莫及的一件事。

▲國民法官法庭。（圖／犯罪被害者保護協會提供）

▲國民法官法庭。（圖／犯罪被害者保護協會提供）

「蔡富天辜負了她！」檢方激昂陳詞　迎來模擬庭首日最高潮

檢察官鏗鏘有力地說，2020年12月28日至隔年1月2日這段期間，她把自己的身心靈全部託付給蔡富天，「很可惜被告今天辜負了她的期待，並不斷嘗試著把責任推到張小玲的身上。」

雖然沒有毒物專家到場，無法得知毒品在張小玲體內的代謝情況，但檢察官引用福爾摩斯所說的話，「如果排除掉所有不可能之後，只剩下一個事實，它就是真相。」換言之，如果能排除「張小玲服用他人提供毒品」的可能性時，代表她所服用的毒品，就是蔡富天所提供。

檢察官激動表示，所有人都知道毒品對健康有害，被告卻在10個小時之內，提供5顆給張小玲，並隨意猜測「這樣應該不會死吧」，這種態度就是「轉讓禁藥、偽藥致人於死罪」的典型案例；當然，他們確實不覺得蔡富天想置張小玲於死地，「但為什麼不阻止或極力挽救？因為他被毒品跟性愛帶來的快感跟歡愉所蒙蔽了。」

「被告其實有機會可以拉她一把，結果被告把她推下萬丈深淵，讓她今天無法站在這邊，跟各位說她自己的故事。」最後檢方語氣放軟，向法官、國民法官動之以情，要在座替張小玲伸張正義，表示按過往案例判斷，應以「轉讓禁藥、偽藥致人於死罪」判蔡富天9年的徒刑。

檢察官的這段話，深深打進阿德的心中；不過，律師也不是吃素的，劍指檢方當時在扣案咖啡包只隨機抽樣1包，並無驗出Eutylone，卻以不是實驗室製造、每包成分可能有些微不同來判斷，更強調「檢察官要舉證到一個合理懷疑的確信程度，才能判我們有罪。」

開庭尾聲，蔡富天則哽咽地說，他沒有讀過太多書，也不太會講話，只知道過去確實做錯了事，除了向小玲和她爸道歉，也愧疚地對阿嬤及兩位姑姑說，「讓妳們擔心太多了，請妳們不要太過擔心，我應該接受應有的處罰。」

國民法官模擬庭。（圖／記者陳豐德攝）

▲阿德擔任備位國民法官。（圖／記者陳豐德攝）

你的價值觀將決定被告、被害一家人的命運

擔任備位法官的阿德，在終局評議裡基本上是不用發言的。所謂「評議」就是法官們討論有罪、無罪與量刑，在論罪部分，要過3分之2的門檻；換言之，在3位職業法官和6位國民法官共9票中，必須超過6票認為有罪，方能定罪，且6票中至少要有1票是職業法官才行。

在會上，一位本職是精神科醫師的國民法官表示，「這是我所想像的，也是來平衡辯方和被告所說，他們回去之後吵架了，一開始就吞下去，不是一顆一顆吃，這就是為什麼鑑定人一直支吾其詞說，這樣吃怎那麼高，過去也沒有這樣。」

他犀利地問，「這個人跟他只同居一個禮拜就死掉了，你不覺得很恐怖嗎？今天如果他們住一起很久死掉，那我覺得可能是不小心的，今天我不處罰他，是要讓他跟下個人同居喔？然後讓這樣的危險繼續發生？」

另一名醫師也認同前者所述，附和道「我覺得可能性非常高，尤其他跟前女友和現任這樣糾纏，這個感情世界吼......我們年紀比較大了啦，經歷比較多一點，什麼分分合合、為愛而殺，最後被送到我們醫院急診的都有。」

而同為國民法官的教師，其態度則相對保守，他表示，「根據調查內容，我判定很難直接證明，給她的量是直接達到致死的，當然很明顯的，他（蔡富天）在小玲病發時或死亡之後，都沒有做適當的處理。」

另外一位教師也同樣認為，這案比較符合過失致死罪，「病發那段時間一直到發病後，因為隔了很久，他都沒有做適當的處置，無論他的神智是否清醒，即便不清醒也已過了滿長一段時間，所以過失致死判定我覺得是會成立的。」

國民法官模擬庭。（圖／司法院提供）

▲評議會上進行投票。（圖／記者陳豐德攝）

在職業法官輪番論述後，投票結果有7票贊同，蔡富天在「轉讓禁藥偽藥致死罪」上是有罪的，且職業法官一致認為有罪。當然這只是第一關，接下來科刑的部分，又是一場拉鋸戰，原本7年以上、15年以下的刑期，在5票通過減刑後，來到最低3年6個月，最高14年11個月。

最重的一位法官判處14年，併科罰金100萬，接著依序是10年和8年，這3票都是國民法官判的，另外有一位國民法官跟職業法官，都認為該判6年10個月。
累積到這已5票過半，且其中一票還是職業法官，儘管有一位職業法官和兩位國民法官認為6年足矣，但這已不會影響刑度，所以最終判決為6年10個月。

眼看這場模擬法庭落幕，雖然並未參與論述與投票，阿德卻也提前見證到「即將上路的國民法庭」，實為一場震撼教育、獲益匪淺，「最後一次踏上法官通道時，看到不管是職業法官或國民法官，大家臉上都開始出現笑容，我想......這就是如釋重負吧！」

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