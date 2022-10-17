學霸級科大男偷拍如廁3秒…摔爛手機懺悔　女同學這原因原諒他

▲葉姓男大生尾隨女同學進入女廁，並拿手機偷拍，他在法庭上打電話向女同學道歉，獲得同意緩刑的機會。（圖／取自pakutaso）

記者蔡怡萍／台北報導

就讀台北某頂尖科大的葉姓男大生，某日晚間竟尾隨一名同班女同學進入女廁，拿手機從廁間上方伸入鏡頭偷拍，女同學當場發現並衝出逮人，報警後葉男情緒激動、深感懊悔，馬上刪除影片還將手機摔壞，並在法庭上打電話向女同學道歉，女同學知道對方有憂鬱等身心狀況，向法官表示願意讓他緩刑、也不要求賠償，台北地院審後依妨害秘密罪，處葉男拘役50日，可易科罰金，緩刑2年，並依檢察官指示每月接受心理或精神治療一次。

根據判決，22歲葉姓男大生在高3畢業時，就曾服用抗憂鬱藥物進行治療，停藥至大3又開始服用，原本情緒上就有不太穩定的狀況，他今年4月11日晚上10時許，因受壓力與低潮所苦，自己遊蕩到學校的女廁附近，剛好看見一名同班的學霸女同學要去上廁所，他竟起意尾隨，躲在女同學隔壁間，以手機從門板上方伸過去偷拍。

但行徑被保持警戒的女同學當場發現，她衝出廁所並等在門外，發現竟被同班的葉姓男同學偷拍，她直接報警交由警方偵辦。

校內的監視影像錄下葉男跟著女同學進入女廁，他也坦承拍了一段約3秒左右的影片，但案發當下回過神來、馬上驚覺這樣做是不對的，就立刻刪除影像，後來收到警局通知，更是深覺懊悔、情緒激動之下還將手機砸在地上摔壞。

法院開庭時，葉男當庭打電話給女同學表示歉意，而女同學也放下憤怒、向法官表示願意給他附條件緩刑，也沒有要請求賠償，審酌葉男的身心狀況、案發後也在學校接受心理輔導，也無前科、無再犯之虞的情況下，依妨害秘密罪處拘役50日，可易科罰金5萬元，緩刑2年，期間付保護管束，並依檢察官指示每月至醫療院所心理或精神治療1次，仍可上訴。