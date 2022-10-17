挖到比人臉大「菌中之王」…重達3公斤　他油炸來吃曝口感

▲比臉大的「雞樅」菌王。（圖／翻攝自極目新聞）

圖文／CTWANT

大陸一名王姓男子近日收購重達3公斤的雞樅，傘蓋部分雖未撐開，但已經大到能蓋住小孩的臉。王男透露，因為收回來後都沒有人要，就把它油炸來吃了，口感和平時吃的雞樅沒有什麼區別。

根據陸媒《極目新聞》報導，常年外出採菌子的王姓男子近日從雲南省臨滄市的村民手中，收購了重3公斤的「雞樅王」，花了近500人民幣（約新台幣2228元）。據了解，雞樅被稱為是菌中之王，又名雞松、雞腳菇等，口感可與雞肉媲美，故名雞樅。

從照片中可以看見，菌子的傘蓋部分雖未撐開，但大到能完全遮住小孩的臉。王男表示，近幾年自己常到臨滄採菌子，有時候也會下鄉收購，這次遇到意外驚喜，「3公斤的比較少見，這朵雞樅的傘蓋沒有完全長開，應該和它的生長環境有關係。」

王男笑說，「收回來後沒有人要，我和我朋友就把它油炸吃了，口感和平時吃的雞樅沒有什麼區別。」雲南一名居民則分享，採到的菌子一般在3天以內食用為宜。

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