每天幫婆婆準備三餐！人妻不堪情勒：嫁給獨子很辛苦

▲原PO表示，老公對她好一點，婆婆就會吃醋。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

一名人妻表示，嫁給獨子很辛苦，因為婆婆的所有重心都放在老公身上，還會吃她的醋，婆婆要她每天準備三餐，她整天被情緒勒索直呼心很累。

原PO近日在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文說，「我覺得嫁給獨子真的很辛苦，由於公公很早就過世了，所以我婆婆重心都放在我老公身上，只要老公對我好一點，我婆婆就會吃醋，還會挑撥我跟大姑之間的關係。」

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婆婆每天就是等她下班準備晚餐，原PO表示，「雖然老公每月都有給孝親費，但婆婆的三餐都還是我們要照料，就連外出都要先幫忙準備三餐。」他們住電梯大樓，下樓買都也不難，「為什麼婆婆不能體會我們的辛勞，還要時不時的被情緒勒索，真的很累，所以未婚的女性結婚前請考慮清楚。」

此文曝光後，網友紛紛留言「嫁給獨子的好處就是以後財產獨攬」、「她就只針對妳，妳要適時拒絕對方情緒勒索做自己」、「問題可能要問為什麼妳讓自己被勒索」、「適當的孝順就好，多餘的情勒不要理會，她才不會越來越過火。也讓你們自己喘口氣」。

也有一名老公也是獨子的人妻說，「我也是獨子的老婆，其實婆婆是被你們寵壞了，直接餓她幾頓她之後就會自己自理了」、「婆婆高不高興，爽不爽，則一律不在我的考慮範圍內，那是她自己的事，我不需要也沒必要負責她的情緒」。

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