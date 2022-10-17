馬路驚見「小扁」！他喊：認識的都超過30歲　網一看全笑翻

▲網友分享了遭路殺的「小扁」照片。（圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

一張爬蟲類在馬路上「發生事故」照，引發逾千網友濃濃回憶。有網友分享了一張小蛇在馬路上遭路殺的照片，乾扁屍體雖然模糊，但看得出是一條蛇，讓網友們瞬間回想起兒時的動畫角色「小扁」，不少人笑喊：知道的應該都超過30歲了。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」中分享了一張小蛇被輾斃的照片，從圖中可看見小蛇已經被車輛輾成乾屍，該網友於文中寫下，「認識小扁的應該都超過30歲了吧～歲月不饒人」，激起不少人於留言處回憶「小扁」。

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原來「小扁」是台灣早期動畫電影《魔法阿媽》中的角色，《魔法阿媽》由漫畫家麥仁杰設計、王小棣執導、史擷詠作曲配樂，當時還請已故藝人文英配音。在24年前可說是紅遍大街小巷的動畫電影，而「小扁」則是電影中一條活潑的小蛇。

貼文一出立即引發七、八年級網友共鳴，「我要把你阿嬤賣掉」、「對不起我30了」、「除了懷念還是懷念」、「你才30，你全家都30」、「我17，國小的時候老師有給我們看魔法阿嬤」、「小扁至今還沒投胎變成鳥」、「知道的都超過30歲」、「餵祂吃西瓜阿」。

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