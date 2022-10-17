　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

馬路驚見「小扁」！他喊：認識的都超過30歲　網一看全笑翻

▲網友在路上發現「小扁」。（圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」）

▲網友分享了遭路殺的「小扁」照片。（圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

一張爬蟲類在馬路上「發生事故」照，引發逾千網友濃濃回憶。有網友分享了一張小蛇在馬路上遭路殺的照片，乾扁屍體雖然模糊，但看得出是一條蛇，讓網友們瞬間回想起兒時的動畫角色「小扁」，不少人笑喊：知道的應該都超過30歲了。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」中分享了一張小蛇被輾斃的照片，從圖中可看見小蛇已經被車輛輾成乾屍，該網友於文中寫下，「認識小扁的應該都超過30歲了吧～歲月不饒人」，激起不少人於留言處回憶「小扁」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原來「小扁」是台灣早期動畫電影《魔法阿媽》中的角色，《魔法阿媽》由漫畫家麥仁杰設計、王小棣執導、史擷詠作曲配樂，當時還請已故藝人文英配音。在24年前可說是紅遍大街小巷的動畫電影，而「小扁」則是電影中一條活潑的小蛇。

貼文一出立即引發七、八年級網友共鳴，「我要把你阿嬤賣掉」、「對不起我30了」、「除了懷念還是懷念」、「你才30，你全家都30」、「我17，國小的時候老師有給我們看魔法阿嬤」、「小扁至今還沒投胎變成鳥」、「知道的都超過30歲」、「餵祂吃西瓜阿」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

►春風110抽衛生紙「1包不到15元」！買一次全家用整年

►毛孩專用 Dr.好骨力「1顆不到7元」！讓愛貓愛犬健康好靈活

►美國「磁力積木片」88折！自由創作、從中學習　小孩超愛玩

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
LIVE／恐怖雨彈正要發威！　直擊百齡橋下海量泡水車慘況
快訊／狠殺馬國女大生後服藥輕生　兇嫌出院了
降雨趨緩時間曝！　一週天氣「三階段變化」
棄7月大女兒離家！母年邁「逼她月給1萬」　結局超氣人
「人投胎成豬」雲林現蹤！　5爪特寫曝光
汐止人怒吼「交通全面癱瘓」！　新北警曝原因
罕見！士林淹大水　天德宮「升天」避災

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「160萬LEXUS小老婆」慘泡水　他哭問有救嗎？網臉垮：落水打1折

親子共讀有助語言發展　師大耶魯跨國研究「嬰兒6個月共讀效果佳」

馬路驚見「小扁」！他喊：認識的都超過30歲　網一看全笑翻

一週天氣三階段變化！降雨趨緩時間曝　「週末又一波東北季風」

咪妃生完小孩「氣質變了」對比照曝！　網一看激讚：比以前還好看

棄7月大女兒離家！年邁母「逼她月給1萬」敗訴　結局卻超氣人

男童買散裝糖果「用手一顆一顆抓回去」　店員整桶清空獲讚

「不移車怪誰？」百齡橋下50輛↑汽車慘泡水　網曬3大鐵證：有通知

河堤封住！重新橋塞爆「交通時間多2倍」　通勤族崩潰：全勤沒了

開國門後「每週入境僅6萬人」！僅額度4成　交長：已討論再鬆綁案

劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

白家綺訪問突淚崩..憶失婚+背債累垮　和葉家妤躺診間哭：為什麼這麼辛苦

女駕駛國道雨中超車失控　2車慘遭撞...2人受輕傷！

動力火車合體許富凱飆《當》　台上突「老漢推車」超荒謬XD

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

洗菜、琳妲攜好友COVER台版《TOMBOY》　歌詞驚見湯包、鹽酥雞...網笑：聽了超餓

「160萬LEXUS小老婆」慘泡水　他哭問有救嗎？網臉垮：落水打1折

親子共讀有助語言發展　師大耶魯跨國研究「嬰兒6個月共讀效果佳」

馬路驚見「小扁」！他喊：認識的都超過30歲　網一看全笑翻

一週天氣三階段變化！降雨趨緩時間曝　「週末又一波東北季風」

咪妃生完小孩「氣質變了」對比照曝！　網一看激讚：比以前還好看

棄7月大女兒離家！年邁母「逼她月給1萬」敗訴　結局卻超氣人

男童買散裝糖果「用手一顆一顆抓回去」　店員整桶清空獲讚

「不移車怪誰？」百齡橋下50輛↑汽車慘泡水　網曬3大鐵證：有通知

河堤封住！重新橋塞爆「交通時間多2倍」　通勤族崩潰：全勤沒了

開國門後「每週入境僅6萬人」！僅額度4成　交長：已討論再鬆綁案

肌膚入秋呵護！　1+1白茶保濕「霜」星日夜潤澤不斷電

海鮮控放福利！台中壽司店限定大閘蟹最多買5送7　活體現蒸蟹膏肥美

iPhone 14 Pro逐漸退燒　報告：發貨時間低於同期iPhone 13 Pro

百齡橋逾50輛車泡水　柯文哲提2項檢討措施：建預警、通知系統

泡水車維修費救星／理賠5大QA懶人包！　1情況建議「直接報廢」不要修

U23／敗給台灣火球陣 日本監督：很好的經驗

「160萬LEXUS小老婆」慘泡水　他哭問有救嗎？網臉垮：落水打1折

親子共讀有助語言發展　師大耶魯跨國研究「嬰兒6個月共讀效果佳」

泡水車維修費救星／車險加保「這個險」　可賠數十萬

《全明星4》女星穿搭被運將說「要去勾引男人吧」！車內照曝…應對EQ超高

生活熱門新聞

她醉倒和朋友哥哥滾床　2個月後懷孕崩潰

全台各縣市停班課一覽　桃園2校晚間宣布停班課

汐止清晨6點就塞車　在地人哀號：全面癱瘓

松山彩虹橋LOVE地標　被河水滅頂

凌晨規模4.0地震　最大震度3級

正妹內衣外穿搭捷運　網看到坐過站

真正共伴效應才要開始　白天雨勢再增大

大雨塞爆內湖人見1幕傻了　汐止人怨被邊緣

小周子瑜首次比基尼上陣！合體琳妲胸貼胸

6縣市豪大雨！吹12級強風　致災降雨再1天

百齡橋下50輛↑汽車泡水　網曬3大鐵證酸爆

北市百齡橋下大淹水！50輛↑汽車慘泡水

大雨電梯變水簾洞　她撐傘進入驚呆網

台大醫示警「BF.7兩特性」：恐讓秋冬感染數大增

更多熱門

相關新聞

水煎包店掛「超誠實」紅布條　網一看懂了

水煎包店掛「超誠實」紅布條　網一看懂了

許多店家開幕或促銷都會掛上紅布條，以吸引顧客注意。不過，有網友近日行經桃園街頭，意外發現一幅罕見紅布條，僅寫著「遮太陽用的」。照片曝光後，許多人一時反應不過來，直到看到店家招牌才恍然大悟，不禁直呼「操灰搭了！」

開鐵捲門驚見大蛇完美降落　超Ｑ

開鐵捲門驚見大蛇完美降落　超Ｑ

亂停車擋出入！屋主「20字嚴厲警告」　網卻笑翻

亂停車擋出入！屋主「20字嚴厲警告」　網卻笑翻

買礦泉水竟送超跑？萬人驚：喝一輩子沒發現

買礦泉水竟送超跑？萬人驚：喝一輩子沒發現

雲科大雲泰表演廳3億翻新　《魔法阿媽》12/10降落

雲科大雲泰表演廳3億翻新　《魔法阿媽》12/10降落

關鍵字：

路上觀察學院魔法阿媽

讀者迴響

熱門新聞

「人投胎成豬」雲林現蹤　遭棄養破壞稻田

她醉倒和朋友哥哥滾床　2個月後懷孕崩潰

動力火車尤秋興不藏了！公開正妹妻高清照

LINE瘋傳熊大貼圖免費下載！網疑Bug狂轉

全台各縣市停班課一覽　桃園2校晚間宣布停班課

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

體脂6%健美先生「是孫安佐」！孫鵬狄鶯現身力挺

汐止清晨6點就塞車　在地人哀號：全面癱瘓

松山彩虹橋LOVE地標　被河水滅頂

奇蹟復活　他曝死後世界什麼都沒有

《全明星》他破2大會紀錄拿MVP

愛愛開燈or關燈好？網吵翻　最美博士「羞吐2新玩法」

凌晨規模4.0地震　最大震度3級

正妹內衣外穿搭捷運　網看到坐過站

烏克蘭女被狗養大「四肢爬行、只懂吠叫」

更多

最夯影音

更多
劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利
苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面