水煎包店掛5字「超誠實」紅布條　網愣3秒一看招牌笑翻

▲水煎包店掛上5字紅布條，網友一看招牌瞬間全懂了...（圖／翻攝自臉書社團／路上觀察學院）

網搜小組／柯沛辰報導

許多店家開幕或促銷都會掛上紅布條，以吸引顧客注意。不過，有網友近日行經桃園街頭，意外發現一幅罕見紅布條，僅寫著「遮太陽用的」。照片曝光後，許多人一時反應不過來，直到看到店家招牌才恍然大悟，不禁直呼「操灰搭了！」

原PO在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，笑說在社團內看過很多有趣的紅布條，自己終於也看到了一個有趣的。從中可見，一家水煎包店貼出嶄新的紅布條，但內容無關促銷，而是簡簡單單寫著5個字「遮太陽用的」。

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更引人注目的是，這間水煎包的招牌原先是白色的，但不知何故逐漸焦黑，彷彿水煎包底部的褐黑色脆皮，讓不少網友直覺是被太陽「曬黑」，忍不住直呼「招牌曬到都焦了！」

其他人看完也紛紛留言，「第一次對廣告內容沒有一絲懷疑」、「遮陽這一定要的，水煎包都曬黑了」、「老闆很誠實」、「好誠實，我喜歡」、「只是變質褪色啦」、「看招牌就知道，太陽直曬真的太熱了」，還有網友貼出其他照片笑說「台南也有！」掀起熱議。

▼有網友貼出照片，笑說台南也有商家貼出類似紅布條。（圖／翻攝自臉書社團／路上觀察學院）

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