亂停車擋出入！屋主「20字嚴厲警告」糗炸　網笑翻：國文老師哭暈

▲警告看板有旋律。（圖／Harper Chiu授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前在路上看到，有屋主經常被擋住出入口，氣得在門前放出警告看板；然而，嚴厲的話語因錯字瞬間歪樓，大票網友看完全被戳笑，直呼「你的國文老師要哭了。」

網友在「路上觀察學院」PO出照片，只見三角錐上夾有厚紙板，上面寫道「亂停車我會叫拖吊車來，把你的愛車拖走，請自重。」

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原本屋主想警告亂停車者，沒想到因為把「拖吊」寫成「脫掉」，讓氣勢瞬間大減，而原po也立刻想到曾紅極一時、杜德偉的《脫掉》一曲，不禁打趣道「通通脫掉脫掉！脱！脱！脱！脱。」

對此，網友們紛紛笑回，「國文老師將抵達戰場，並把你那張牌撕爛，請自重」、「笑死！是要脫多光啦」、「國文老師哭暈在廁所」、「原本很硬氣，寫錯字就軟了」、「最可怕的是，他不是寫錯字，下次你再看到車時，只剩骨架」、「國文老師已躲起來哭泣」、「拖車不可以瑟瑟」、「這種感覺就像老師罵人罵到一半突然破音一樣」。

另外，不少人和原po一樣，腦袋瞬間浮現熟悉的旋律，直呼「說有聲音的算暴露年齡嗎」、「雙手舉起，全身動起來，go」、「脫掉脫掉通通脫掉」。

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