買礦泉水竟送「藍色超跑」？　2.3萬人驚呆：喝一輩子沒發現

▲瓶裝水底部有一輛跑車。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

記者朱祖儀／綜合報導

生活中處處藏著小細節！一名網友表示，最近陪老婆坐月子時，意外發現礦泉水的瓶底竟然藏有巧思，某個角度可以看到底部有一輛「跑車」的形狀，讓他看了相當驚喜。照片曝光後立刻吸引2.3萬人朝聖，還有網友驚呼「喝這麼久，現在才知道」。

原PO在臉書「路上觀察學院」透露，老婆最近剛生完寶寶，在坐月子的時候，他都在一旁陪伴著對方。不過因為時間很長，大部分的時間比較無聊，沒想到竟然意外發現一件事，「台鹽鹼性離子水的瓶底某個角度會出現一台車」。

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從他上傳的照片也可以看到，寶特瓶底部凹進去的設計，搭配瓶身和水中折射現象，看起來真的像是一輛藍色跑車停在底部一樣，且車子的形狀輪廓都非常明顯，不僅可以看到車身、車窗等，就連輪胎的位子也很明顯。

文章曝光後隨即吸引2.3萬人點讚，網友紛紛留言表示「這個好讚」、「我喝這麼久還真沒注意到這個」、「每天喝居然沒發現有車」、「哇靠，回去立刻實驗」、「太猛了吧！！！觀察入微！！！之後來測試」、「設計師：終於有人發現了」、「晚點出門幫老公買一台車」、「超優欸，我出門如果要買水，都只買這個，但喝了快25年了，我都沒發現」。