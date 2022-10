伊朗「最殘暴監獄」遭縱火　至少4死61傷

記者張靖榕/綜合外電報導

伊朗女子艾米尼因未戴頭巾遭警方關押後死亡引發全國大規模示威,首都德黑蘭埃溫監獄(Evin Prison)15日晚間也遭波及燃起熊熊火勢,這座「最殘暴監獄」火災照亮夜空,已傳出至少4死61傷。

▲伊朗埃溫監獄大火。(圖/翻攝推特)

綜合外電報導,4名囚犯因吸入性嗆傷嚴重死亡,伊朗官員直指「暴徒」在監獄內儲藏犯人衣服的倉庫縱火,不過目前火勢已受到控制,監獄內情況也受到管控。德黑蘭省長曼蘇里(Mohsen Mansouri)表示,縱火的是監獄內多名因金融和一般犯罪入獄的囚犯,沒有政治犯涉入活動,與當前的全國示威也無關。

A friend sent this video from Tehran. Evin Prison is on fire. The Charman Highway is shot down. “Please help.” Overwhelming anxiety about thousands of prisoners who are inside. Many of them prisoners of conscious. #MahsaAmini #IranProtests2022 #مهسا_امینی #Evin #Iran pic.twitter.com/1aXY5nq0rm