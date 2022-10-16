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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

習近平不放棄武統台灣　朱立倫：意圖破壞中華民國絕對反對到底

▲朱立倫。（圖／記者許靖騏攝）

▲朱立倫。（資料照／記者許靖騏攝）

記者蘇晏男／台北報導

中國共產黨16日起召開第20次全國代表大會（中共20大），中國大陸國家主席習近平發表政治報告，在台灣議題上，他表示不承諾放棄使用武力。對此，國民黨主席朱立倫表示，任何要意圖破壞、傷害中華民國，國民黨絕對反對到底。

朱立倫16日下午受訪時，被問到習近平不放棄武力犯台一事。朱表示，國民黨最重要的三大任務，就是捍衛中華民國、守護民主自由、維護兩岸及區域和平；國民黨真正愛台灣，絕對以中華民國為主、以守護台灣、守護民主自由為國民黨共同的目標，任何要意圖破壞中華民國、傷害中華民國，絕對反對到底。

朱立倫也說：「我們的民意都一再指向，包括我們堅決反對台獨、堅決反對一國兩制，這都是我們民意非常明確的目標。」

對於習近平20大政治報告，總統府發言人張惇涵表示，國安團隊嚴密掌握相關局勢，並持續密切關注相關發展；總統蔡英文在今年國慶演講時，已明確表達台灣的立場，就是持續站穩「四個堅持」、強化「四大韌性」，不僅要讓台灣成為世界的台灣，更要給世界一個更好的台灣。

張惇涵說，中華民國是主權獨立的國家，民主自由是台灣人民的信念與堅持；台灣的主流民意也清楚表達，我們堅定拒絕「一國兩制」，台灣的立場很堅定，國土主權不退讓、民主自由不妥協、兵戎相見絕對不是兩岸選項，這是台灣人民的共識。

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