啟用百年首度舉辦特展　台南山上花園水道博物館邀耆老話水道

▲吳子中（左一）帶領大家去參觀當年他施作的磚牆，當時代價只有兩包肥料，想不到現在也成為國定古蹟的一部分。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

修補一堵牆，代價竟然是兩包肥料；空襲時都要派員工到煙囪上插樹枝！台南山上花園水道博物館與成功大學團隊合作，推出「自有水以來：山上水生活」展，系統整理台灣水道的發展過程，主辦單位邀請曾在水道工作過的耆老陳順接、吳子中、吳舜柱現身說法，讓民眾一窺當年台南水道不為人知，充滿故事的一面。

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原台南水道（台南山上花園水道博物館前身）完工啟用於1922年，今年屆滿百年，台南市政府與文化局為此籌備了一系列館慶活動，並且首度舉辦自來水相關特展，透過水不會自己來、水終於來我家，以及為何水要來我家三大主題讓民眾更了解自來水在台灣的發展歷程。

水道博物館指出， 不少民眾初次來到水道時，都會納悶為何沒有看到「水稻」，經過工作人員說明後，才知道「水道」和「水稻」的差異，也對台灣的水道建設有了概念。為了讓大家更清楚台南水道的歷史及重要性，文化局委託成大歷史系謝仕淵副教授團隊進行系列調查及訪談，將A館快濾池室的展示更新，推出水櫥窗系列特展─「自有水以來：山上水生活」。特展內容以水道誕生作為分水嶺，讓人們了解水資源被人類使用的進程，陪伴著人們在生活中的各種重要時刻，特別是健康的需求，以及蘊含人權的實踐。

主辦單位並請到3位耆老現身說法，揭開百年水道的神秘面紗，分別是當年任職在沉澱池的陳順接，以及取水口的吳舜柱，另外還有從小就在水道進出的吳子中，娓娓道來印象中的水道，吳子中並且帶領大家去參觀當年他施作的磚牆，當時代價只有兩包肥料，想不到現在也成為國定古蹟的一部分。

博物館指出，配合特展，還將在10月22及23日舉辦實境解謎活動，1天3個場次，每場次15個名額，活動本身完全免費，只需要購票入園即可參加，民眾可透過網路報名:https://reurl.cc/MNa4g3，希望透過充滿深度與遊戲性的方式遊覽水道園區，寓教於樂，讓更多人認識水道，也更珍惜水資源。