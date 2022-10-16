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快訊／土石流紅色警戒暴增　北市2區「黃色警戒」

▲農委會水保局持續發布土石流警戒，北市士林區、南港區列黃色警戒。（圖／農委會水保局提供）

▲農委會水保局持續發布土石流警戒，北市士林區、南港區列黃色警戒。（圖／農委會水保局提供）

記者楊惠琪／台北報導

受颱風尼莎影響，一整天暴雨不斷，農委會水土保持局今（16日）下午持續針對台北市、新北市、宜蘭縣、桃園市、基隆市、新竹縣等6縣市，發布土石流及大規模崩塌警報，台北市士林區溪山里，南港區九如里、舊莊里列為「黃色警戒」，總計土石流紅色警戒37條、黃色警戒86條、大規模崩塌紅色與黃色警戒各1處。

土石流紅色警戒區域集中宜蘭縣大同鄉、桃園市復興區、基隆市暖暖區，以及新北市瑞芳區、三芝區、平溪區和汐止區。

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黃色土石流警戒包括台北市士林區、南港區，以及宜蘭縣大同鄉、桃園市復興區、基隆市暖暖區、新竹縣尖石鄉，新北市則包括三峽區、雙溪區、瑞芳區、平溪區、汐止區、新店區、石碇區等。

至於大規模崩塌紅色警戒仍分布在桃園市復興區華陵里，大規模崩塌黃色警戒分布於新竹縣尖石鄉秀巒村，水保局提醒民眾儘速配合地方政府進行撤離或暫時疏散避難。

水保局指出，紅色警戒則是實際降雨已達土石流警戒基準值，地方政府應勸告或強制其撤離，並進行適當安置；黃色警戒為預測雨量大於土石流警戒基準值，地方政府應進行疏散避難勸告。詳情可參考土石流防災資訊網

★37條土石流紅色警戒分布於：4縣（市）8 鄉（鎮市區）19村（里）。
宜蘭縣大同鄉英士村、樂水村、太平村
桃園市復興區三光里、華陵里
基隆市暖暖區暖東里、碇內里、過港里
新北市三芝區店子里、圓山里，雙溪區泰平里
新北市瑞芳區上天里
新北市平溪區南山里、新寮里、十分里
新北市汐止區白雲里、茄苳里、保新里、東山里

★86條土石流黃色警戒分布於：6縣（市）14鄉（鎮市區）35村（里）
臺北市士林區溪山里、南港區九如里、舊莊里
宜蘭縣大同鄉茂安村、四季村、寒溪村、復興村
桃園市復興區高義里、羅浮里、義盛里
基隆市暖暖區暖東里、碇內里、過港里
新北市三峽區金圳里、插角里
新北市雙溪區三貂里
新北市瑞芳區碩仁里、光復里、猴硐里、弓橋里、福住里、新山里、銅山里、濂新里、南雅里
新北市石碇區潭邊里、烏塗里、永定里
新北市平溪區菁桐里、薯榔里、嶺腳里
新北市汐止區烘內里、長青里
新北市新店區雙坑里
新竹縣尖石鄉秀巒村、玉峰村

★大規模崩塌紅色警戒分布於：桃園市復興區華陵里

★大規模崩塌黃色警戒分布於新竹縣尖石鄉秀巒村

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