內湖「道路變河流」慘況曝　柯文哲人在南投挨轟：較喜歡政治鬥爭

▲內湖道路淹水。（圖／翻攝吳欣岱臉書）

記者皮心瑀／台北報導

尼莎颱風與東北季風共伴效應影響北台灣地區，台北市各處傳出災情，而市長柯文哲16日仍維持南投的輔選行程，引發討論。基進黨台北市議員參選人吳欣岱表示，自己內湖競選辦公室「道路快要變成河流」，而柯文哲卻不在，批評他「喜好政治鬥爭而不愛城市治理」。

人在南投的柯文哲今針對災情表示，現在由台北市副市長彭振聲坐鎮台北，因為透過LINE都很清楚，且早上已對彭振聲、北市消防局長吳俊鴻下令，「台北有大雨特報我知道，我們都有掌握狀況。」

柯文哲也強調，一個比較健全的政府，不管長官在哪裡，所有底下人員都能按照SOP自動自發進行，才是一個比較文明國家的做法。

不過，吳欣岱不滿指出，陽明山上有多處的道路及步道崩塌坍方、土石流，自己內湖競辦這裡道路也淹水，這個城市的大家長柯文哲今天跑到南投輔選，然後還隔空評論台北市長選舉，「他喜好政治鬥爭而不愛城市治理」。

吳欣岱說，前幾天有人留言說，這是民主社會每個人都能有支持的對象，她憑什麼批評柯文哲的支持者。她的回覆是，正是因為你要支持誰都可以，你的選擇才顯得可貴，可貴在真的可以改變社會。所以選擇之後也要擔負起監督的責任，這才是民主社會真正的價值所在。柯文哲能這樣毫無壓力四處輔選，市長也不辭職，不就是因為這麼多支持者喜歡四處「出征」、「護航」，而不是把時間用來監督他的緣故嗎？