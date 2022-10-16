疑「防水閘門沒關」宜蘭七賢村成汪洋　檢方出手了

▲宜蘭七賢村疑未關閘門，蘭陽溪水倒灌成汪洋一片。（圖／民眾提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭超大豪雨連連，16日蘭陽溪水暴漲，溪旁的員山鄉七賢村成一片汪洋，居民質疑肇因是半夜忘了關閉防水閘門，釀水淹80公分深，一河川局強調並無忘關水門情形。宜蘭地檢署表示，相關人員是否涉犯公共危險罪嫌，檢察長已分案由林禹宏檢察官指揮偵辦。

宜蘭地檢署表示，員山鄉七賢村傳出因防水閘門未關，造成七賢村溪洲地區汪洋一片，相關人員是否涉犯公共危險罪嫌，已分案偵辦。另，為保障公眾的生命、健康或重大公私財產的安全，《刑法》就故意或過失決水致生公共危險均有處罰規定。宜檢署呼籲，近日氣候不穩定，雨勢甚大，就防治水患的相關單位，均應堅守崗位，保家園的完善，以避免觸法。

有關員山鄉七賢村成汪洋一片，居民疑「防水閘門沒關」肇禍？第一河川局表示，都有在注意水位，因為蘭陽溪水位16日凌晨2時前，開始漲水，因為當時溪洲排水還可以重力排水，太早關門會造成內水積淹，於上午5時半左右，蘭陽溪水位漲水與溪洲排水水位同高，該局閘門管理人員隨即關閉閘門，避免蘭陽溪水倒灌至溪洲排水，並無該局忘關水門情形。

第一河川局說，防水閘門是目前施工中之工程，尚未完工，目前該局尚按原有管理作為，由現場專人負責啓閉。