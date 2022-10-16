議起愛相隨最後強檔　 台南好吃好玩的公益嘉年華來囉！

▲台南市議會與市政府合辦的「2022議起愛相隨」系列活動推出最後強檔，16日上午郭信良議長等人，一同為創會27周年暨公益嘉年華會開幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會與市政府合辦的「2022議起愛相隨」系列活動推出最後強檔，16日上午郭信良議長、許至椿、周麗津議員，與台南市屏東縣同鄉會陳俊佑理事長一同為創會27周年暨公益嘉年華會開幕，現場除了有舞台表演，還有攤位市集，展現滿滿的熱情活力。

郭信良議長指出，台南市屏東縣同鄉會成立後，每年10月都舉辦慶祝活動，往年都是烤肉或會員大會，這次台南市議會邀請屏東縣同鄉會以公益嘉年華的方式慶祝創會27周年，在議會廣場與市民鄉親同樂，還可以幫助弱勢團體，一舉數得。

郭信良議長說明，今天的公益嘉年華有兩大特色，第一是攤位多，有超過50個攤位，集結美食、植栽手作、文創商品等，歡迎大家來挖寶。第二大特色是表演多，包括海東國小國樂團，還有專業的表演團隊及街頭藝人，甚至在開幕前就有表演者變裝踩街，吸引許多民眾注目。

台南市屏東縣同鄉會陳俊佑理事長表示，所有的理監事和會員籌備了3個月，才圓滿呈現這場公益園遊會，期待更多屏東鄉親藉由這次園遊會認識到屏東縣同鄉會，進而加入同鄉會這個大家庭。陳理事長並提醒購買園遊券的民眾，使用時間到下午4時，請盡早前來使用。市議員邱莉莉、沈震東、蔡筱薇、陳怡珍、林燕祝、許又仁議員服務處人員也出席參與。