　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

議起愛相隨最後強檔　 台南好吃好玩的公益嘉年華來囉！

▲台南市議會與市政府合辦的「2022議起愛相隨」系列活動推出最後強檔，16日上午郭信良議長等人，一同為創會27周年暨公益嘉年華會開幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會與市政府合辦的「2022議起愛相隨」系列活動推出最後強檔，16日上午郭信良議長等人，一同為創會27周年暨公益嘉年華會開幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會與市政府合辦的「2022議起愛相隨」系列活動推出最後強檔，16日上午郭信良議長、許至椿、周麗津議員，與台南市屏東縣同鄉會陳俊佑理事長一同為創會27周年暨公益嘉年華會開幕，現場除了有舞台表演，還有攤位市集，展現滿滿的熱情活力。

郭信良議長指出，台南市屏東縣同鄉會成立後，每年10月都舉辦慶祝活動，往年都是烤肉或會員大會，這次台南市議會邀請屏東縣同鄉會以公益嘉年華的方式慶祝創會27周年，在議會廣場與市民鄉親同樂，還可以幫助弱勢團體，一舉數得。

郭信良議長說明，今天的公益嘉年華有兩大特色，第一是攤位多，有超過50個攤位，集結美食、植栽手作、文創商品等，歡迎大家來挖寶。第二大特色是表演多，包括海東國小國樂團，還有專業的表演團隊及街頭藝人，甚至在開幕前就有表演者變裝踩街，吸引許多民眾注目。

台南市屏東縣同鄉會陳俊佑理事長表示，所有的理監事和會員籌備了3個月，才圓滿呈現這場公益園遊會，期待更多屏東鄉親藉由這次園遊會認識到屏東縣同鄉會，進而加入同鄉會這個大家庭。陳理事長並提醒購買園遊券的民眾，使用時間到下午4時，請盡早前來使用。市議員邱莉莉、沈震東、蔡筱薇、陳怡珍、林燕祝、許又仁議員服務處人員也出席參與。

►鍋寶氣炸鍋超優惠價1768元！減油80%　下廚超簡單

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
俄「徵兵官員」離奇亡！　陳屍自家庭院
合歡山圍籬被12級風吹倒！　遊客不怕死闖入
八點檔女星「突被導演要求脫衣褲」！　解放超兇半球羞爆
高職女遭毆打霸凌「老師要她忍一下」！　教育局回應了
高雄14辣妹包廂戰14男！　桌上擺滿這些慘了
民進黨議員候選人酒駕入監！　撤銷參選資格
「死後世界」什麼都沒有！他死了90分鐘復活　曝睜眼第1幕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

7斤石喬直接下刀！食在海味廚房前進定置漁場　生鮮魚片好滋味

議起愛相隨最後強檔　 台南好吃好玩的公益嘉年華來囉！

遠東科大新市全民運動中心　全國首辦新現代五項科技運動會

重現知本風華　台東光祭10／15驚豔展開

辣台妹挺進鹿港拔樁！重砲轟淪「流標縣」　王惠美反擊：甩鍋地方

克服腦手術、確診力拼連任　台中最年輕議員：全力以赴

腳下不對勁「稠稠的」…他陳屍警察舊宿舍　溪湖警比對找到家人

國際獅子會300G2區運動大會　國、民兩黨候選人不缺席

「CRPD與身障者自立生活論壇」　期望未來的縣長繼續給予支持

台南「尚青」攏底加！　黃偉哲邀來青農市集選購優質農特產品

小S逼問姊夫「為何愛大S不愛我」　具俊曄超Q回答全家笑翻XD

梵谷《向日葵》遭潑番茄湯　英國運動人士示威被捕

調皮生演被外星人綁架！老師笑場：玩得太愉快了

「國民女婿」羅一鈞唱歌惹！　合體萬芳加碼SOLO《暖暖》

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

妻見尪手機和妹子合照　努力裝大方→吃醋變臉

金高銀熱跳《Hype Boy》笑容超甜　向前男友撒嬌軟腿…孔劉隔空應援

不斷遭遊客譏笑挑釁　猩猩怒拔草皮狠砸反擊

台中加油站遇大媽逆向插隊　排隊車「聯合防守」不給過

趙正平遭小S爆料「罵哭女工作人員」　當事人一來…他補刀：穿得像乞丐XD

7斤石喬直接下刀！食在海味廚房前進定置漁場　生鮮魚片好滋味

議起愛相隨最後強檔　 台南好吃好玩的公益嘉年華來囉！

遠東科大新市全民運動中心　全國首辦新現代五項科技運動會

重現知本風華　台東光祭10／15驚豔展開

辣台妹挺進鹿港拔樁！重砲轟淪「流標縣」　王惠美反擊：甩鍋地方

克服腦手術、確診力拼連任　台中最年輕議員：全力以赴

腳下不對勁「稠稠的」…他陳屍警察舊宿舍　溪湖警比對找到家人

國際獅子會300G2區運動大會　國、民兩黨候選人不缺席

「CRPD與身障者自立生活論壇」　期望未來的縣長繼續給予支持

台南「尚青」攏底加！　黃偉哲邀來青農市集選購優質農特產品

退休爸救援小黑貓收編「1年半極致回春」　網驚：比保養品有效

國安團隊掌握習近平二十大談話　總統府：願跟北京尋求和平方法

留住師資！教育部砸1.5億改造偏鄉高中教職員宿舍

老家住4層樓透天！他搬進大樓憂「不習慣」　網曝2優點：超方便

台灣虎航今首航北海道第三個航點札幌　涵管與旭川明年才能復飛

俄「徵兵官員」離奇亡！陳屍自家庭院圍籬旁　曾打過車臣戰爭

陽台摔狗辯「在玩」！高雄飼主引眾怒　動保處回應了

外縣市輔選動作頻頻　有意角逐2024大選？盧秀燕：想太多！

苗栗男持破壞剪偷娃娃機零錢箱　店主當場堵人報警

新竹城市馬拉松「獎座裝反」晶片感應失效！　網酸：致敬女廁門鎖

小巷遇「假摔哥」move倒地！ 連狗都懶得理...網笑瘋:剛入行

地方熱門新聞

女直播主去年被打影片！今陳屍消波塊

他陳屍舊宿舍　警比對找到家人

蔡英文轟「流標縣」　王惠美反擊

克服腦手術、確診力拼連任　台中最年輕議員：全力以赴

「最強母雞」盧秀燕首場大型造勢登場

黃偉哲推動四橫三縱高架路網

爆料「局長夫人」干政

台南好吃好玩的公益嘉年華來囉！

蘆洲神將文化祭開跑！新北三重王小姐奪擲筊冠軍　領黃金金牌回家

一次月經限用3片衛生棉　彰化少女私處過敏

雲林滷肉飯節！千人大啖神級滷肉飯

台南二行里長驟逝疑打疫苗引發

不爭取高鐵進市區！李眉蓁酸陳其邁

木華咖啡莊園7業者榮獲北臺灣精品咖啡

更多熱門

相關新聞

台南市議會氣墊嘉年華登場

台南市議會氣墊嘉年華登場

「3、2、1，Go！」台南市議會郭信良議長與陳亭妃委員、許至椿議員，以及林燕祝議員服務處人員一同倒數，為10月15、16兩日的歡樂氣墊嘉年華揭開序幕，一旁等候著的孩童們早就摩拳擦掌，時間一到就迫不及待衝向自己心儀的遊戲氣墊，現場氣氛十分熱鬧。

台南市議會鞋藝嘉年華等您來

台南市議會鞋藝嘉年華等您來

芥菜種會調查驚人發現　6成民眾防災觀念不足

芥菜種會調查驚人發現　6成民眾防災觀念不足

2022佳里購物嘉年華登場

2022佳里購物嘉年華登場

車禍6成在路口！國道服務區人車交錯多　首辦「交通安全嘉年華」

車禍6成在路口！國道服務區人車交錯多　首辦「交通安全嘉年華」

關鍵字：

強檔 台南嘉年華

讀者迴響

熱門新聞

51歲男演員心肌梗塞猝逝車內！同劇女星悲慟發文

陽明山深夜爆發土石流！　1路段無法通行

醫院屋頂藏500具腐爛人體　驚悚影片曝

劉品言法文超流利！

尪寵溺餵食！校花婚後爆胖116公斤

楊繡惠開罵阿文借錢「演藝圈大姐出聲了」！

尼莎恐變中颱！颱風假有望？　氣象局回應了

不是新冠！大人小孩發燒、狂咳　醫揭原因

台中大雅爆多人「徒手鬥毆」

日本開車禁1舉動「台人超常做」　罰10萬or關6個月

天王嫂手滑自拍片外流！40分鐘才發現

奇蹟復活　他曝死後世界什麼都沒有

林襄「掀裙露屁股」大尺度19秒片瘋傳！走光急被打碼

宜蘭七賢村疑未關閘門　蘭陽溪水倒灌慘淹

黃子佼拜託外送平台「增加1功能」！釣出大批苦主

更多

最夯影音

更多
小S逼問姊夫「為何愛大S不愛我」　具俊曄超Q回答全家笑翻XD

小S逼問姊夫「為何愛大S不愛我」　具俊曄超Q回答全家笑翻XD
梵谷《向日葵》遭潑番茄湯　英國運動人士示威被捕

梵谷《向日葵》遭潑番茄湯　英國運動人士示威被捕

調皮生演被外星人綁架！老師笑場：玩得太愉快了

調皮生演被外星人綁架！老師笑場：玩得太愉快了

「國民女婿」羅一鈞唱歌惹！　合體萬芳加碼SOLO《暖暖》

「國民女婿」羅一鈞唱歌惹！　合體萬芳加碼SOLO《暖暖》

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面