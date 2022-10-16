尼莎颱風持續長大！今午「離台最近」　驚人雨勢曝「明更猛烈」

記者李姿慧／台北報導

尼莎颱風又長胖，暴風圈持續擴大至180公里，目前最靠近台灣，下午將逐漸遠離，明天(10/17)轉中颱，預計今晚解除海警，雖不發布陸警，不過已對台灣帶來驚人雨勢，宜蘭縣大同鄉樂水分校已出現902.5毫米累積雨量。氣象局示警，尼莎颱風還有持續增強趨勢，明天東北季風增強，仍要嚴防超大豪雨。

▲尼莎颱風帶來驚人降雨，宜蘭大同鄉樂水分校測站累積雨量已快破千毫米。（圖／記者李姿慧攝）

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根據最新警報，尼莎颱風今(10/16)上午11時中心位置在北緯 19.4 度，東經 120.4 度，即在鵝鑾鼻的南方約 280 公里之處，以每小時18轉13公里速度，向西轉西南西進行，中心氣壓980百帕，近中心最大風速每秒 28 公尺（約每小時 101 公里），相當於 10 級風，瞬間最大陣風每秒 35 公尺（約每小時 126 公里），相當於 12 級風，七級風暴風半徑 180 公里。

▲尼莎颱風今午離台灣最近。（圖／氣象局）

依最新資料顯示，尼莎颱風過去3小時強度略為增強且暴風圈亦稍擴大，中心目前在鵝鑾鼻南方海面，向西轉西南西移動，其暴風圈已進入巴士海峽近海，對巴士海峽及東沙島海面構成威脅。預計此颱風未來強度仍有稍增強且暴風圈亦有稍擴大之趨勢。

氣象局預報員徐仲毅表示，尼莎颱風目前是離台灣最近的時候，預計下午將逐漸遠離台灣，今晚前後可望解除海警。

徐仲毅指出，雖尼莎颱風僅發布海上警報，但對陸地風雨影響相當大，目前全台都有降雨，影響最大雨量主要是北部、東北部，其中雙北、宜蘭、花蓮山區最多。

▲氣象局預報員徐仲毅。（圖／記者李姿慧攝）

根據氣象局統計昨(10/15)凌晨起至今天(10/16)上午11時30分，目前全台前5大縣市雨量排行，以宜蘭縣降雨最狂，大同鄉樂水分校累積雨量已達902.5毫米，即將破千，臺北市擎天崗累計降雨也已達777.5毫米，桃園市復興區嘎拉賀累積降雨491.5毫米，新竹縣尖石鄉西丘斯山累積雨量也有432.5毫米，新北市平溪區水利署累積雨量則達390毫米。

徐仲毅提醒，明天起東北季風增強，花東降雨稍緩，但北北基桃和宜蘭等地今晚到明天降雨持續；明天和後天風力將比今天更明顯，會出現9到12級以上強陣風，明天伴隨溫度下降，北台灣明起到10/19清晨溫度較涼，中部以北、東北部低溫下探18到19度，其他地區低溫21到22度上下。

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