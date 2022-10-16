尼莎達輕颱上限「轉中颱時間曝」　3地總雨量預測上修！北市恐破千

▲氣象局預報員徐仲毅。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

尼莎颱風近中午開眼，持續長胖增強已到輕颱上限，逼近中颱，氣象局預測，尼莎最快今晚到明天上午變中颱，今晚解除海警。由於颱風外圍環流和東北季風影響，帶來驚人雨量，北市、宜蘭、桃園等區總雨量預測上修，北市和宜蘭皆上看1100毫米。。

尼莎颱風今(10/16)下午14時中心位置在北緯19.7度，東經120.1度，即在鵝鑾鼻的南南西方約260公里之處，以每小時16轉13公里速度，向西轉西南西進行，中心氣壓975百帕，近中心最大風速每秒30公尺（約每小時108公里），相當於11級風，瞬間最大陣風每秒38公尺（約每小時137公里），相當於13級風，七級風暴風半徑200公里，十級風暴風半徑70公里。

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根據最新資料，尼莎颱風過去3小時暴風圈略為擴大，中心目前在鵝鑾鼻南南西方海面，向西轉西南西移動，其暴風圈正逐漸通過巴士海峽近海，對巴士海峽及東沙島海面構成威脅。

▲未來三天降雨趨勢。（圖／氣象局）

氣象局預報員徐仲毅表示，尼莎颱風正侵襲巴士海峽，對東沙島海面構成威脅，暴風半徑也從180公里擴大到200公里，且還有增強擴大趨勢，目前近中心最大風速每秒30公尺，已達輕颱上限，最快今深夜到明天上午將增強為中颱。

徐仲毅表示，雖目前僅發布海警，但對陸地風雨影響大，雨勢相對上午偏北，趨勢上來看，今晚深夜到明天清晨，雨勢集中大台北、宜蘭，花東有間歇性雨勢，降雨集中北側。

徐仲毅指出，目前包括北市、宜蘭和桃園等山區總雨量都有上修，其中臺北市山區和宜蘭縣山區總雨量上修至800到1100毫米，桃園山區總雨量上修500 - 700毫米。

至於雨要下到何時，徐仲毅說，受東北季風和環流影響，降雨廣，新竹以北、東半部地區，包括新竹以北山區、宜蘭山區、花蓮山區等降雨明顯，明天過後雨區集中北台灣一帶，桃園以北、北海岸、東北部有豪雨和大雨，週二(10/18)過後雨勢緩和，北部、東半部仍有明顯雨勢。

