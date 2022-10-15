獨／爆乳發霉怪病！「鹽水袋」變噁心沼澤水　醫傻眼：沒遇過

▲美國女Melissa Lima18年後取出隆乳物，發現竟然發霉導致她怪病纏身。（圖／翻攝TikTok／@melissalima713）

記者吳奕靖／高雄報導

美國婦女莉瑪（Melissa Lima）在20年前進行隆乳手術後，不過卻在2010年開始出現關節疼痛、發炎的問題，最後發現是18年的乳房植入物裡面發已經發霉變黑，看起來就像髒髒的「沼澤水」，纏身10年的怪病也在術後逐漸痊癒，國內知名整型醫師邱浚彥醫師，他說在國內根本沒有聽說過「植入物」會發霉，這是第一次聽說，真的很傻眼。

法喬醫美總院長邱浚彥說黴菌在人體當中，會產生一些免疫反應跟毒素，會有不明原因的不舒服狀況，所以他不排除莉瑪會出現關節疼痛、水腫以及憂鬱是跟黴菌有關係，但他也強調在國內根本沒有聽說過「植入物」會發霉，這種情況只會發生在「鹽水袋」隆乳，不過現在國內的隆乳手術已經不用鹽水袋了。

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▲邱浚彥醫師表示現在隆乳的假體都是在工廠製造。（示意圖／123RF）

邱浚彥說：「早期隆乳是用鹽水袋是打鹽水進入，後期現在是使用果凍矽膠，都是出廠都已經成型，打水進去的當然變數比較大，而現在成型的都在工廠已經密封完畢，200cc就是200cc，一分一毫都不會差，鹽水袋是打水進去，品管上難免比較沒有那麼穩定，現在使用都是國際大廠，不可能會出現類似情況」。

美國婦女莉瑪在手術之後恢復了健康，也提醒人們注意乳房植入物疾病的風險，「你永遠不知道它們會在體內引起何種反應」。對此邱浚彥醫師也有相同看法，所以他也建議想要隆乳的人，術前已經要問清楚植入體的廠別、材質、大小，才不會術後發生不必要的困擾與糾紛。

美國婦女莉瑪（Melissa Lima）在一則超過500萬次觀看的TikTok影片中呼籲大眾提高對隆乳手術的風險認知，影片字幕寫道，因為對鏡頭前的樣子感到焦慮不安，她在2002年動了隆乳手術，8年間並無任何副作用，但情況在2010年急轉直下，莉瑪開始出現關節疼痛、發炎、水腫、憂鬱等症狀，嚴重時甚至無法下床為孩子做飯，「看了100多位醫生都找不到答案，我就這樣放棄了。」直到一名友人告訴她有關乳房植入物疾病（Breast Implant Illness）的問題，在怪病纏身近10年後，莉瑪終於決定在2020年10月開刀取出植入物。她表示，這個決定真的「救了她一命」。

▲國內知名整型外科醫師邱浚彥 。（圖／記者吳奕靖攝）