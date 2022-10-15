張善政遭指「大地主」擁萬平方公尺地　痛批「刻意扭曲」怒提告

▲張善政。（資料照／記者屠惠剛攝）



實習記者李密／台北報導

曾自稱「土地公」的國民黨桃園市長參選人張善政名下有66筆土地、15筆建物，遭對手民進黨桃園市長候選人鄭運鵬質疑，張善政過去與桃園沒有淵源，今年6月在桃園購入房產，但此房產也不是參選桃園後入住的所在地，要求他出面說明。對此，張善政今（15）日表示，在中壢購置的公寓自宅，是今年為了搬到桃園居住購入。他強調，夫妻名下共有66筆土地中的60筆屬妻子，來源皆是繼承家中長輩財產，大部分為畸零地，總計約90.8坪，痛批民進黨刻意扭曲他是大地主，擁上萬平方公尺的土地，怒喊提告。

▲擁66筆土地，張善政15日發文澄清。（圖／翻攝自Facebook／張善政）

昨（14）日中選會公布公職候選人財產申報，張善政因為名下不動產有66筆土地、15筆建物，遭部分人士質疑。對此，張善政今（15）日澄清，過去擔任政委、部長、行政院長，都恪守法令，如實申報。沒想到網軍扭曲事實，造謠他在中壢有大筆土地。

張善政表示，與妻子名下共有的66筆土地中，有60筆是屬於妻子，來源皆為繼承家中長輩的財產，大部分是畸零地，總計約90.8坪。至於動產，包含存款、股票等等，都是夫妻數十年來工作所得。持有的股票主要都是投身科技業的十餘年時，配股所累積。其他動產則是妻子為退休預備，所進行的投資。

他強調他既不炒股，更不會去炒房、炒地。名下6筆不動產，都是因為生涯跟家庭的需要所購置。例如新北新店山上132坪土地，是近40年前購置，家庭自住所用。另外三筆土地，實際上是在花蓮的農地，是卸任行政院長後假日務農的所在。第五筆就是今年為搬到桃園居住，在中壢購置的公寓自宅。

張善政說，民進黨側翼惡意扭曲，說他擁有一片「一萬一千平方公尺」的土地，是大地主。但其實他只是這塊地上千個住戶的其中之一，土地持份大約4坪。另外最後一筆土地在三芝，同樣是在一大片土地中有一小塊持分，大約0.5坪，是安奉父母親遺骨的塔位。

針對抹黑、胡亂造謠的人，張善政表示一定提告，他認為批評、攻擊或許是選戰的常態，但也要呼籲各界，不要為了選舉，失去台灣人的善良。