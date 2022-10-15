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幫烏克蘭補彈藥！美國再加碼7.25億美元軍援　包括海馬斯

▲▼M142高機動性多管火箭系統，海馬斯多管火箭系統，HIMARS。（圖／路透）

▲美國這項軍援包括彈藥與軍事車輛。圖為海馬斯多管火箭系統。（示意圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

在俄羅斯殘忍轟炸平民暴行後，美國國務院與國防部14日宣布，將再提供烏克蘭7.25億美元（約台幣233億元）的軍事援助，包含海馬斯多管火箭（HIMARS）所使用的彈藥與軍事車輛等，旨在加強烏克蘭抵禦俄羅斯入侵的能力。國務卿布林肯在聲明中表示，「美國將持續力挺烏克蘭。」

據《法新社》、《路透社》報導，國務卿布林肯（Antony Blinken）在聲明中提到，俄羅斯殘暴對烏克蘭各地的平民發射飛彈，且有越來越多證據證實俄軍正在採取暴行，因此美國決定資助烏克蘭高達7.25億美元的軍援。至此，美國軍援總額累積達183億美元。

美國國防部聲明指出，這筆軍援包括高機動多管火箭系統「海馬斯」（HIMARS）使用的彈藥、反戰車武器、高速反輻射飛彈（HARMS）、車輛以及醫療用品。布林肯說，「烏克蘭人民正以非凡的勇氣與無限的決心捍衛自己的自由與獨立，我們也將與烏克蘭人民並肩作戰，持續力挺他們。」

為了讓這批軍援盡快運至烏克蘭，拜登行使「總統撥款權」（Presidential Drawdown Authority ，PDA），讓美國能在不需國會同意的情況下迅速轉移武器。這是聯邦政府2023財政年度的第二次PDA，在臨時開支法案支持下，允許拜登在今年12月中以前，對烏克蘭軍援合計上限高達37億美元（約新台幣1176億元）的武器。


 

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