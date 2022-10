空襲警報大響！基輔地區遭俄軍飛彈攻擊　能源設施嚴重受損

▲烏克蘭基輔10日遭俄軍大規模襲擊後,民眾11日走到戶外確認狀況。(示意圖/路透)

烏克蘭基輔州長庫列巴(Oleksiy Kuleba)15日在社群平台Telegram表示,基輔地區某處遭到俄軍飛彈襲擊,救援人員已抵達現場,初判無人員傷亡。同日上午,烏克蘭全境空襲警報大響,烏方稍早證實,基輔地區能源建設遭到嚴重破壞。

綜合基輔獨立報等外媒報導,庫列巴15日揭露俄軍朝基輔州發射飛彈,時間大約是在7時左右,但他並未提及確切地點。他說,「基輔地區!該地區的一處社區遭到飛彈襲擊,所有部門正在處理中,救援人員已在現場,初判無人傷亡」,並呼籲民眾待在避難地點,也不要把照片、影片發布至網路。

