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北約17日聯合軍演！14國60戰機直衝俄國邊境　普丁料同時舉行演習

▲▼美軍將在北約軍演中派出B-52遠程轟炸機，在比利時、北海和英國上空模擬投擲原子彈的戰機演練。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍將在北約軍演中派出B-52遠程轟炸機，模擬投擲原子彈的戰機演練。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

在烏俄戰爭持續延燒，俄羅斯又頻頻做出核威脅言論之際，北約將如期在17日舉行為期2週的聯合軍演，以測試與展示該組織的核威懾能力。與此同時，美國預計俄羅斯也會在同一時間舉行大規模的年度軍演，展示該國的核武力量。

據美媒《新聞週刊》報導，北約將自17日起，展開例行聯合軍演，而相關演習將持續至10月30日結束。北約今年的演習由比利時主辦，14個國家的空軍與60架戰機將在英國參與軍演，第四、第五代的戰鬥機，以及偵察機、加油機都將參與此次演習。

報導稱，美軍也將派出B-52遠程轟炸機，在比利時、北海和英國上空模擬投擲原子彈的戰機演練，但軍方不會在演習中使用實彈。北約發言人強調，北約的聯合軍演只是該組織的例行行動，與近期世界正發生的事件無關。

他透露，各國空軍屆時將在西歐和北海上空進行飛行訓練，演習的主要部分將在距離俄羅斯邊境1000多公里的地方舉行，而「相關演習將有助於確保北約保持安全、可靠和有效的核威懾力量，同時也能模擬可能在衝突中發生的事件」。

彭博社14日指出，美國預料俄羅斯將在北約演習期間，也大規模舉辦年度核演習，並可能試射彈道飛彈，以對美國及其盟友造成威脅。美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）表示，他們相信俄羅斯將在演習中發射實彈與飛彈，以展示該國的核武力量。

 

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