「偷打鑰匙」回前女友家！「5分鐘對話」求復合失敗...陳屍陽台

▲溫男分手跑回前女友家，在14日打給前女友5分鐘求復合失敗，被發現陳屍陽台。（圖／記者黃彥傑攝）

記者邱中岳／台北報導

北市士林區一對情侶，因感情糾紛分手，女子將前男友趕出住處，但男子卻拿著偷打的鑰匙返回家中，最後女子氣得搬離，但是在14日返家拿東西時，卻發現前男友陳屍在住家陽台，女子表示，當天下午前男友打電話希望復合，二人講了5分鐘仍被她拒絕，未料卻成了二人最的對話。

警方調查，35歲的陳姓女子與44歲的溫姓男友分手，但是溫男卻拿著偷打的備用鑰匙在13日返回女子家中不走，陳女返家後立刻搬離開，卻在14日下午返家拿東西時，發現門鏈拴住大門，找來鎖匠破門後進入，竟發現溫姓前男友陳屍陽台。

警方事後獲報到場，發現溫姓男子已經明顯死亡，陳女則表示，13日返家發現溫姓男子拿著偷打的備用鑰匙進入住處，當下就立刻離開現場，也另外找到新的房子，但是在14日下午返家卻發現溫姓前男友陳屍住處。

陳姓女子表示，14日下午曾經接到溫姓前男友來電、傳訊息，文字內容都是希望能夠重修舊好、復合等字眼，但是陳女堅決不復合，2人也通電話5分鐘，未料陳女返家才發現前男友在租屋處身亡。

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