　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「偷打鑰匙」回前女友家！「5分鐘對話」求復合失敗...陳屍陽台

▲▼快訊／士林2天2死！男分手收東西　女回家驚覺「反鎖」破門晚一步。（圖／記者黃彥傑攝）

▲溫男分手跑回前女友家，在14日打給前女友5分鐘求復合失敗，被發現陳屍陽台。（圖／記者黃彥傑攝）

記者邱中岳／台北報導

北市士林區一對情侶，因感情糾紛分手，女子將前男友趕出住處，但男子卻拿著偷打的鑰匙返回家中，最後女子氣得搬離，但是在14日返家拿東西時，卻發現前男友陳屍在住家陽台，女子表示，當天下午前男友打電話希望復合，二人講了5分鐘仍被她拒絕，未料卻成了二人最的對話。

警方調查，35歲的陳姓女子與44歲的溫姓男友分手，但是溫男卻拿著偷打的備用鑰匙在13日返回女子家中不走，陳女返家後立刻搬離開，卻在14日下午返家拿東西時，發現門鏈拴住大門，找來鎖匠破門後進入，竟發現溫姓前男友陳屍陽台。

警方事後獲報到場，發現溫姓男子已經明顯死亡，陳女則表示，13日返家發現溫姓男子拿著偷打的備用鑰匙進入住處，當下就立刻離開現場，也另外找到新的房子，但是在14日下午返家卻發現溫姓前男友陳屍住處。

陳姓女子表示，14日下午曾經接到溫姓前男友來電、傳訊息，文字內容都是希望能夠重修舊好、復合等字眼，但是陳女堅決不復合，2人也通電話5分鐘，未料陳女返家才發現前男友在租屋處身亡。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►「船井burner倍熱極纖錠」激殺3折！好好管理體脂肪

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
36歲健身網紅驟逝！「自己叫救護車」送醫不治
橘色惡魔「義肢女孩」身分曝光　下秒深蹲吹奏！網噴淚：羞愧了
港女命絕龍山寺！父曝愛女「撞到東西」幻覺纏身　還原死前經歷
快訊／「尼莎」颱風若生成　估午後發海警！雨勢最猛時間曝
女看護下海賣淫還債！　穿薄紗爆乳迎客
25億梵谷「向日葵」名畫GG了！　慘被潑番茄湯
關之琳靠2投資身價破20億！　親回「不復出拍戲」原因
辣妹摸乳跳進榮民之家！真相大還原　「輪椅長輩」站起來了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「偷打鑰匙」回前女友家！「5分鐘對話」求復合失敗...陳屍陽台

探視長照長輩送人參滋補液　雲林鄉代參選人涉賄選...10萬交保

信義區夜店外抽大麻捲菸　2警「尋味」盤查！他詭辯：路人送的

驚險畫面曝！2車路口「無剎車」對撞　休旅車撞飛1圈...6人送醫

港女命絕龍山寺！父曝愛女「撞到東西」遭幻覺纏身　還原死前經歷

女看護下海賣淫還債！穿性感薄紗爆乳迎客　「準備連結」遭逮

兄弟為1塊磁磚鬧上法院！纏訟2年半剛落幕　為了鐵門又開戰

蘆洲鐵皮油漆工廠清晨大火！貨車停屋內燒成廢鐵　百名警消急滅火

逼院生看A片打手槍！還威脅「一定砍死你」　狼主任下場出爐

新竹市長參選人爆賄選！送選民200元鼻腔清洗器　10萬交保限制住居

2歲娃誤灑整罐調味粉　裝沒事機智回：洗掉！

聽前奏1秒搶答周董神曲　帥男0失誤獲「腦粉認證」

羅志祥「人要往前看」有聯絡愷樂　和周揚青還是朋友：會聊天

台中加油站遇大媽逆向插隊　排隊車「聯合防守」不給過

整理廚餘桶「突重心不穩」　清潔隊員從垃圾車摔落地

退休老師忍酷熱不裝冷氣　捐出2700萬蓋14座橋！

職棒假球案主謀蔡政宜參選　劉仕傑號召：球迷一起抵制

52秒內快步過「2個4線道」　女見旁2線道88秒怒飆髒話

馬國女大生家屬晚間抵台　 弟弟同行處理後事！

蘇志燮25歲和洪真慶相親　再提此事「記憶全喪失」

「偷打鑰匙」回前女友家！「5分鐘對話」求復合失敗...陳屍陽台

探視長照長輩送人參滋補液　雲林鄉代參選人涉賄選...10萬交保

信義區夜店外抽大麻捲菸　2警「尋味」盤查！他詭辯：路人送的

驚險畫面曝！2車路口「無剎車」對撞　休旅車撞飛1圈...6人送醫

港女命絕龍山寺！父曝愛女「撞到東西」遭幻覺纏身　還原死前經歷

女看護下海賣淫還債！穿性感薄紗爆乳迎客　「準備連結」遭逮

兄弟為1塊磁磚鬧上法院！纏訟2年半剛落幕　為了鐵門又開戰

蘆洲鐵皮油漆工廠清晨大火！貨車停屋內燒成廢鐵　百名警消急滅火

逼院生看A片打手槍！還威脅「一定砍死你」　狼主任下場出爐

新竹市長參選人爆賄選！送選民200元鼻腔清洗器　10萬交保限制住居

小甜甜還原「與謝忻零互動」內情：很荒謬！王少偉當工具人

陳其邁拚了！今連跑12個鐵人行程　「財產申報比柯志恩少」差在這

柯文哲酸享受光環又後悔　陳時中：防疫沒有所謂爭功諉過

「翹臀珍」性感造型敵不過史特龍離婚八卦　摟老婆看秀宣告復合　

健身網紅驟逝享年36歲！「自己叫救護車」送醫不治…死前1天還在練

得罪造型師？「星海哥」新髮型哭倒一片網友：這誰...

他畫蔡習握手還範例「你帳號沒了」　結果帳號真沒了！PTT傻眼

洗版IG！台中最美手搖店峇里島風宛若飯店　招牌旨拿鐵高雅清爽

「偷打鑰匙」回前女友家！「5分鐘對話」求復合失敗...陳屍陽台

衛少14年來首次打回替補　沃神：免去配合詹皇和戴維斯

萌弟吃燒烤遇正妹店員　狂喊美女...網：懂生存

社會熱門新聞

19歲港女陳屍龍山寺！　監視器拍下死前25分鐘

花蓮知名「佳興冰果店」深夜大火

獨／馬國女大生前男友吐7字惹心疼

龍山寺命案19歲港女　曾提「最好朋友是父母」

連續3名馬國女子遇害！馬國網友：殺人償命

廖老大「露蜜臀」飲料妹本尊找到了

男分手收東西　女驚覺「反鎖」破門晚一步

新竹市長參選人爆賄選！10萬交保限制住居

南橫球棒隊攔人砸車！休旅車玻璃被敲爛

3年3殺惹怒大馬　女大生家屬：殺人就是錯

獨／前男友衝住處來不及：想宰了他

花蓮「佳興冰果店」竄火　疑似起火點曝光

即／新北大貨車撞人一路拖行　她腦漿外溢慘死

士林YouBike女騎士　慘遭大貨車撞死

更多熱門

相關新聞

獨／馬國女大生前男友吐7字惹心疼

獨／馬國女大生前男友吐7字惹心疼

24歲蔡姓女大生從馬國來台唸書，在士林租屋處遭陳男勒斃，楊姓前男友因「第六感」覺得怪怪，從蘆洲趕赴案發處，不料一到場竟是換來天人永隔。他透露2人交往約1年，今年8月分手，但他仍深愛對方故保持聯繫，癡情的楊男，案發後都未遠離士林，蔡家人抵台更全程陪同，從他臉上看得出疲憊神情，他落寞吐7字，讓人聽了心疼不已。

男分手收東西　女驚覺「反鎖」破門晚一步

男分手收東西　女驚覺「反鎖」破門晚一步

獨／他殺害馬國女　露出詭異微笑

獨／他殺害馬國女　露出詭異微笑

獨／鶯歌警搶救病患　1關鍵揭命案

獨／鶯歌警搶救病患　1關鍵揭命案

掐死馬國女大生！無業男「取車畫面」曝

掐死馬國女大生！無業男「取車畫面」曝

關鍵字：

士林中山北路感情糾紛

讀者迴響

熱門新聞

19歲港女陳屍龍山寺！　監視器拍下死前25分鐘

《哈利波特》海格逝世！享壽72歲

羅友志爆罵拔麥走人！中天主播當場哭了

峮峮11年前MV畫面被挖！　「長髮學生妹超青澀」掀討論

瘦子深夜突開罵！爆粗口挺同志

66歲房客阿北「4天沒出門」　女房東看監視器心酸

她罹患「乳癌、大腸癌」！愛吃3食物　醫嘆：不改早晚得肝癌

日本開車禁1舉動「台人超常做」　罰10萬or關6個月

遊戲王作者高橋和希因救人遇難

花蓮知名「佳興冰果店」深夜大火

忘記自己長大　7KG貓肉壓扁小白

「5星座」事業財運旺到年底！加薪、中獎都有份

黃大煒心臟衰竭！喝水雙腳變僵硬：像木頭

小刀親口提「5566不合」就王少偉在鬧

嘻哈歌手嗨跳觀眾席「沒人肯接」墜地！

更多

最夯影音

更多
2歲娃誤灑整罐調味粉　裝沒事機智回：洗掉！

2歲娃誤灑整罐調味粉　裝沒事機智回：洗掉！
聽前奏1秒搶答周董神曲　帥男0失誤獲「腦粉認證」

聽前奏1秒搶答周董神曲　帥男0失誤獲「腦粉認證」

羅志祥「人要往前看」有聯絡愷樂　和周揚青還是朋友：會聊天

羅志祥「人要往前看」有聯絡愷樂　和周揚青還是朋友：會聊天

台中加油站遇大媽逆向插隊　排隊車「聯合防守」不給過

台中加油站遇大媽逆向插隊　排隊車「聯合防守」不給過

整理廚餘桶「突重心不穩」　清潔隊員從垃圾車摔落地

整理廚餘桶「突重心不穩」　清潔隊員從垃圾車摔落地

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面