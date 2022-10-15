港女命絕龍山寺！父曝愛女「撞到東西」遭幻覺纏身　還原死前經歷

▲港女來台念大學，遭人發現陳屍龍山寺公廁。（示意圖／記者屠惠剛攝）

文／香港01

19歲鍾姓香港女生上月底被揭伏屍台北龍山寺，父母赴台為尋女兒離世真相奔波勞碌，10天以來逐漸揭開女兒生前的不幸遭遇，相信她深受幻覺困擾，胡思亂想，更尋求偏門方法試圖解決困擾，最終未獲得適當方法解憂，在異地香消玉殞。鍾父語帶哽咽地道出女兒的經歷，亦寄語廣大父母親要時刻留意及關心子女狀況，以免抱憾終身。

乖巧文靜的鍾女，生於小康之家，自小深得父母及親戚疼愛，成長於無憂無慮的家庭環境。鍾女就讀中六時應考中學文憑試，因成績欠佳，故於2020年9月赴台升學，入讀龍華科技大學一年級，每年都會回港過暑假，親友從不曾見她有絲毫異樣，至今已第3個年頭，沒料到這次回台卻一去不復返。鍾父事後翻查女兒的通訊紀錄、消費單據，檢閱台警所尋獲的每段證據，並向校方、宿生探問，亦諮詢律師蔡尚謙的法律意見，感謝對方無償援助，成功追查女兒生前足跡，逐步拼湊出女兒生前的種種經歷。

暑假回港一反常態 長期打開房門

父母如今回想，女兒初次出現異常舉動，是在剛過去回港度過的暑假。鍾父形容，女兒日漸長大，有自己的小天地，以往在家總是關上房門，不讓父母窺探房內情況；但今年暑假回來，她一反常態，長期把房門打開，鍾父走過房間時探頭查看，只見女兒向他微微一笑，鍾父當刻以為女兒變得懂事，心中甚感安慰。可惜，這反常之舉，卻是女兒步向不歸路的開端。

今年8月底，女兒回台開學，初時一直相安無事，但後來漸漸陷入精神困擾，曾向母親提及「撞到一些東西，不開心」，鍾母聞悉後甚感擔心，但受防疫措施所限未能赴台探望，便計劃10月4日與女兒遊日散心。再有一次，身處台灣的女兒，在外租了酒店房間，並與母親進行視像通話逾1小時，期間閒話家常，語氣平靜，當時她提及「房間內還有另一個人」，鍾母以為她相約朋友外出玩耍散心，反而感到安心。後來翻查入住紀錄及閉路電視等資料，才證實由始至終房內只有女兒一人。

鍾父相信當時女兒已出現幻覺，胡思亂想，鑽牛角尖卻不懂得向人求援。此後，女兒的精神狀況漸轉惡化，曾在宿舍內作出自言自語等怪異舉動，同房宿生卻未敢告知校方，情況沒能傳到香港，最終錯過救援的黃金時機。

監視器拍下少女離世前最後25分鐘 父母看後感心悒

9月28日當晚，鍾女神不守舍，獨自離開學校宿舍，曾向宿友通電話交代不會回去，並入住酒店房間。翌日（9月29日）上午11時許，她乘車抵達龍山寺，走進女廁逗留約20分鐘後出來，相隔25分鐘後又再進入女廁。

鍾父指，起初台灣警方只想草草結案，未有讓家人看畢全部的監視器片段，他無從得知女兒2次進入女廁之間的25分鐘在寺內的行蹤，對此大為不滿，遂向《香港01》求助，最終得到台警協助，但片段卻令夫婦看得痛徹心扉。鍾父形容，寺內其中1個鏡頭對準了廟堂，女兒從廁所出來後，便一直跪在廟堂擲筊，情緒逐步崩潰，後來淚流滿臉，跑回廁所內便再沒有出來。直至清潔員發現廁格無法打開，保安趕來破門，才發現女兒在內輕生。

自責未能幫助愛女 籲為人父母多關心子女

對於女兒的遭遇，鍾父坦言無從解釋，也難以相信現實，但相信女兒深受幻覺困擾，否則向來畏痛怕死的女兒，絕不可能自尋短見。但最令夫婦痛心的是「為何自己沒幫到她」，作為父母對此極為自責，以為女兒長大成人，有自己的生活，能照顧好自己身心，沒想到19歲的女兒心靈仍然脆弱，需要父母的關懷，埋怨沒能幫助女兒渡過難關。鍾父引述在學校告別會上，他說的一句悲痛萬分的話﹕「女兒7歲時，作文寫《我的好朋友》，寫了爸爸媽媽，為什麼走時忘記了爸爸媽媽？」

《香港01》記者與鍾父多次電話訪談，每次談及傷心處時，總聽到他在哽咽，更曾痛哭失聲至難以繼續說話，足見其喪女悲痛之情。鍾父忍着傷痛，道出女兒的生前狀況，只希望藉他們一家人的悲痛經歷，能警醒其他家長多加關懷子女，見任何異樣就要早施以援手，以免留憾一生。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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