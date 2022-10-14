摩斯推出新品豆奶！嚴選國產大豆研磨「摩斯豆乳」上市

▲摩斯漢堡推出新品摩斯豆奶。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

摩斯推出新品「摩斯豆乳」，嚴選台灣在地大豆研磨而成，不添加防腐劑及消泡劑，提供原味及微糖風味，每瓶售價35元，6瓶優惠價200元；同步還有「台東紅藜米漢堡」、「抹茶紅豆米派」及「MOS巴斯克乳酪蛋糕」也是國產五穀雜糧的代表作。

摩斯漢堡為了支持在地小農，與臺中市大人物農產運銷合作社攜手合作，今（14）日舉行「摩斯豆乳」新品發表會，嚴選台灣在地高雄選10號大豆研磨而成，每顆大豆皆通過產銷履歷認證，更符合農糧署TAP產銷履歷認證規範，不添加防腐劑及消泡劑，無論原味、微糖風味，都保有濃郁香氣，入口滑順。

「摩斯豆乳」價格親民，每瓶售價35元，而MOS Order App「安心取溫馨送」也同步推出好康優惠，6入優惠價200元，適合大量購買、分次品嚐，不但經濟實惠，還能幫家人輕鬆補充營養。

▲摩斯漢堡推出新品「摩斯豆乳（奶）」。（圖／業者提供）

摩斯漢堡也提到，自1991年在台經營以來，最受消費者喜愛的米漢堡，至今已銷售超過2億3千萬顆，其中「超級大麥海洋珍珠堡」為摩斯漢堡深受消費者喜愛的明星商品，以在地嚴選台南11號白米，加入香Q美味的超級大麥製成米漢堡，搭配鮮蝦、扇貝、魷魚等豐富海味的美味海鮮天婦羅。而「超級大麥薑燒珍珠堡」同樣是以香Q美味的台南11號白米做基底，加入超級大麥製成米漢堡，搭配現炒薑味醃製台灣豬肉片與青生菜，入口鮮美肉汁香味。

而近年研發的「台東紅藜米漢堡」、「抹茶紅豆米派」及「MOS巴斯克乳酪蛋糕」也是國產五穀雜糧的代表作，其中「抹茶紅豆米派」採台灣蓬萊米粉揉入派皮，以獨特工法製成、含油量低，襯出酥脆口感，綿密紅豆餡內餡，淡雅茶香襲人，令人意猶未盡。

無麩質的「MOS巴斯克乳酪蛋糕」，是以高雄147號米種製成的米穀粉取代小麥麵粉，加入在地生產的黃檸檬汁及微酸的澳洲卡夫乳酪，伴隨著焦糖的淡淡香氣，濃郁乳酪入口即化，口感猶如卡士達醬般柔軟香甜，非常適合對小麥或麩質過敏的顧客。單個售價85元，搭配套餐可享加購價80元。

另外，人氣速食業者必勝客打造全球首家「HOT燒站」，第一間門市在台北車站補習街商圈開幕，專攻滿足上班族、學生族外食需求，主打現點現烤5分鐘就能帶走，還能從透明廚房看見手工比薩的烘烤過程，更獨家開賣「冰火菠蘿」，開幕期間還有比薩50元、冰火菠蘿39元嚐鮮優惠。

▲▼必勝客打造全球首家「HOT燒站」新店型，專攻上班族、學生族，5分鐘就能外帶美食。（圖／記者林育綾攝）