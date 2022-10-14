　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

摩斯推出新品豆奶！嚴選國產大豆研磨「摩斯豆乳」上市

▲▼摩斯漢堡推出新品摩斯豆奶。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡推出新品摩斯豆奶。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

摩斯推出新品「摩斯豆乳」，嚴選台灣在地大豆研磨而成，不添加防腐劑及消泡劑，提供原味及微糖風味，每瓶售價35元，6瓶優惠價200元；同步還有「台東紅藜米漢堡」、「抹茶紅豆米派」及「MOS巴斯克乳酪蛋糕」也是國產五穀雜糧的代表作。

摩斯漢堡為了支持在地小農，與臺中市大人物農產運銷合作社攜手合作，今（14）日舉行「摩斯豆乳」新品發表會，嚴選台灣在地高雄選10號大豆研磨而成，每顆大豆皆通過產銷履歷認證，更符合農糧署TAP產銷履歷認證規範，不添加防腐劑及消泡劑，無論原味、微糖風味，都保有濃郁香氣，入口滑順。

「摩斯豆乳」價格親民，每瓶售價35元，而MOS Order App「安心取溫馨送」也同步推出好康優惠，6入優惠價200元，適合大量購買、分次品嚐，不但經濟實惠，還能幫家人輕鬆補充營養。

▲▼摩斯漢堡推出新品摩斯豆奶。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡推出新品「摩斯豆乳（奶）」。（圖／業者提供）

摩斯漢堡也提到，自1991年在台經營以來，最受消費者喜愛的米漢堡，至今已銷售超過2億3千萬顆，其中「超級大麥海洋珍珠堡」為摩斯漢堡深受消費者喜愛的明星商品，以在地嚴選台南11號白米，加入香Q美味的超級大麥製成米漢堡，搭配鮮蝦、扇貝、魷魚等豐富海味的美味海鮮天婦羅。而「超級大麥薑燒珍珠堡」同樣是以香Q美味的台南11號白米做基底，加入超級大麥製成米漢堡，搭配現炒薑味醃製台灣豬肉片與青生菜，入口鮮美肉汁香味。

而近年研發的「台東紅藜米漢堡」、「抹茶紅豆米派」及「MOS巴斯克乳酪蛋糕」也是國產五穀雜糧的代表作，其中「抹茶紅豆米派」採台灣蓬萊米粉揉入派皮，以獨特工法製成、含油量低，襯出酥脆口感，綿密紅豆餡內餡，淡雅茶香襲人，令人意猶未盡。

無麩質的「MOS巴斯克乳酪蛋糕」，是以高雄147號米種製成的米穀粉取代小麥麵粉，加入在地生產的黃檸檬汁及微酸的澳洲卡夫乳酪，伴隨著焦糖的淡淡香氣，濃郁乳酪入口即化，口感猶如卡士達醬般柔軟香甜，非常適合對小麥或麩質過敏的顧客。單個售價85元，搭配套餐可享加購價80元。

另外，人氣速食業者必勝客打造全球首家「HOT燒站」，第一間門市在台北車站補習街商圈開幕，專攻滿足上班族、學生族外食需求，主打現點現烤5分鐘就能帶走，還能從透明廚房看見手工比薩的烘烤過程，更獨家開賣「冰火菠蘿」，開幕期間還有比薩50元、冰火菠蘿39元嚐鮮優惠。

▲▼必勝客打造全球首家「HOT燒站」新店型，專攻上班族、學生族，5分鐘就能外帶美食。（圖／記者林育綾攝）

►「船井burner倍熱極纖錠」激殺3折！好好管理體脂肪

ET快訊
快訊／馬國女大生家屬抵台　2男2女快步上車離開
南橫球棒隊攔人砸車！9人座休旅車玻璃全被敲爛　隊員下場慘了
唐吉「訶」德不念ㄎㄜ　15個最常講錯的日文漢字
士林2天4死！男分手收東西　女回家驚覺「反鎖」破門晚一步
31歲女老師和男學生「激情車震8次」被捕
吸金詐財11億！　知名期貨公司營業員收押
「20到29歲」金融文盲最多！ 金研院：以為理財就是買股票

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

摩斯推出新品豆奶！嚴選國產大豆研磨「摩斯豆乳」上市

對抗禽流感威脅　「向天歌」以非開放性禽舍護鵝健康

【廣編】換季家電一次購足　大同3C福利品特賣會下殺35折起

全聯買1送1、爆殺5折起！線上購會員破200萬　週末回饋12%

超商獨家！漫威英雄「31款限量周邊」　蜘蛛人公仔、雷神槌面紙盒超Q

一個禮拜瘦3公斤！風靡全台「餐前噴兩下」比168還簡單

超商「2款美食新品」來了！泰式酸辣湯超開胃　薯餅蛋飯捲咬下爆餡

不限購買組數！　超商「大杯美式33元喝」限時3天搶

4大超商「解封優惠」一次看！大杯美式下殺25元　加碼零食買1送1

【廣編】眾所矚目！高原騎士Highland Park再現「原酒本色」

媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

黃子佼聲援Lulu捲雙面人風波　嘆「太無辜了」：小S出來講也太晚了

問媽怎沒有第一眼愛上爸？　她無情回「太黑」女兒笑瘋

貓媽躺女兒身上求舔毛　見對方無動作就揮拳！

楊繡惠開罵台一線阿文「狂借錢」！　直播強調：說得都是事實

妹子喊「過20該穿成熟點」　秒套碎花裙變嬤...網：過熟

摩斯推出新品豆奶！嚴選國產大豆研磨「摩斯豆乳」上市

對抗禽流感威脅　「向天歌」以非開放性禽舍護鵝健康

【廣編】換季家電一次購足　大同3C福利品特賣會下殺35折起

全聯買1送1、爆殺5折起！線上購會員破200萬　週末回饋12%

超商獨家！漫威英雄「31款限量周邊」　蜘蛛人公仔、雷神槌面紙盒超Q

一個禮拜瘦3公斤！風靡全台「餐前噴兩下」比168還簡單

超商「2款美食新品」來了！泰式酸辣湯超開胃　薯餅蛋飯捲咬下爆餡

不限購買組數！　超商「大杯美式33元喝」限時3天搶

4大超商「解封優惠」一次看！大杯美式下殺25元　加碼零食買1送1

【廣編】眾所矚目！高原騎士Highland Park再現「原酒本色」

趙岱新被求婚後首露面挺臺北時裝週　遭黃子佼催生「鬆口有計劃」

王詩聰敲職棒生涯首轟！范國宸首次扛1棒挑戰林立安打王

快訊／馬國女大生家屬2男2女抵台　快步上車離開

韓四代女團8大「顏值擔當成員」　IVE張員瑛、aespa Karina神顏封人間CG

近1成5台人「戶頭無儲蓄」！18.8％人一周湊不到10萬元

4星座「年底前就想離職」！他還在硬撐：該拿的要拿

李燕離婚7年突喊：當媽了！　看剖腹片認「想被擊垮」卻反轉

韓國最新入境攻略！達人曝當地現況　超市購物出示護照就能直接退稅

租屋「最雷傢俱」清單曝！租屋族超討厭它：占空間又難用

蘇建文今執法3300場　持續堆高亞洲職棒現役紀錄

大媽講電話太入迷...踩空落魚池 網歪樓：那個笑聲太魔性！

消費熱門新聞

「餐前噴兩下」比168還簡單

全聯買1送1、爆殺5折起！線上抽整單免費

美式下殺25元！超商解封優惠來了

4大超商解封優惠美式25元、零食買1送1

超商「美式、拿鐵買2送2」爽喝2天

7-11起司系列麵包熱熱吃超銷魂

超商「大杯美式33元喝」只有3天

頂呱呱「地瓜薯條買1送1」爽吃7天

超商咖啡飲品新優惠！美式第3杯0元

超商獨家！漫威英雄「31款限量周邊」

超商2款美食新品！泰式酸辣湯超開胃

7-11明起停止免費提供咖啡、鮮食提網

AI智能助攻！艾力克斯家有牙醫

Sony機種加碼優惠最高省萬元

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

沒有使用期限！她挖出8組「LINE免費貼圖」

電梯下墜病患頭朝下墜落亡　影片曝光

羅志祥認跟愷樂有聯絡！　私下和解周揚青

66歲房客阿北「4天沒出門」　女房東看監視器心酸

廖老大「露蜜臀」飲料妹本尊找到了

3年內「3大馬女生」死在台灣！她慘變人彘

獨／前男友衝住處來不及：想宰了他

Netflix廣告版訂閱方案來了！

謝和弦選不了議員　莉婭回應了

馬國女遇害　大馬網罵台魔殺人

「文化新聞系花」啦啦隊跳一半突脫褲！

即／高雄水泥車翻落高架橋！司機命危　路過嬤孫壓傷

大阪環球影城又有「新人骨」！萬聖節遊客嚇壞

獨／女大生遭勒斃！前男友疑兇手是粉絲

士林大馬女命案「兇嫌」起底　無業北漂IG認識一週

更多

最夯影音

更多
媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨

媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨
女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面