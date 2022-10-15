獨／林智堅抄襲效應！台大首度立法　碩博生論文得通過相似度比對

▲受到林智堅抄襲事件影響，台大昨天首度立法，要求碩博生論文得通過相似度比對才能辦理離校手續。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

新竹市前市長林智堅因台大碩士論文被認定抄襲遭撤銷學位，台大原先要求碩、博士畢業生，須提交原創性比對文件通過後才能辦理離校手續，台大昨（14日）更首度通過立法，碩博士生需通過論文得相似度比對才能辦離離校手續，標準則由各系所訂立，另昨天會議也通過，要求25個碩士在職專班的畢業證書，全部都要標示為「在職專班」，上述要求從昨日起正式實施。

林智堅就讀台大國發所在職專班的碩士論文，7月初被檢舉涉嫌抄襲，隨後台大校方就宣布，即日起所有碩博士畢業論文提交時，都要通過原創性比對，而台大昨天舉行教務會議，台大教務處也提案，要求碩博士生需通過論文相似度比對才能辦離離校手續，昨經過討論後通過，正式列入「台大研究所博碩士學位考試規則」，也是台大首度將學生論文要通過相似度比對正式立法。

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此外，台大目前25個在職專班中，原先僅有12個在職專班的畢業證書上加註「在職專班」，由於林智堅論文抄襲後學位被撤銷時，就讀的就是國發所在職專班，事件發酵後，昨天台大教務會議上也通過，所有在職專班畢業證書上全部都要加註「在職專班」。

▲林智堅就讀台大國發所碩士在職專班，其碩論因抄襲被撤銷學位，隨後宣布退選。（圖／記者屠惠剛攝）

台大教務處指出，昨天的確有提案討論，要求在「台大研究所博碩士學位考試規則」上，增訂所有系所的碩博士生，都要提交論文相似度比對文件，標準則由各系所訂立，依照各系所狀況不同，從3～5％或10幾%都有，例如工學院就規定相似度「僅能個位數」，而昨天教務會議通過後，可以讓法規更完善，也代表各系所都要遵守這個正式法規，並從昨天會議通過後就開始實施。

至於在職專班畢業證書上，加註「在職專班」文字，外界認為是受林智堅事件影響，但台大則表示，加註「在職專班」文字，有時對學生的學術加持效果更大，希望外界不要過度聯想。

不願具名的台大教授指出，校方正式提案並立法，要求學生碩博士論文提交相似度文件，代表校方說法已經從行政命令變成正式立法，以後所有老師都要遵守，或許老師對學生要求得要更嚴格，但對老師聲譽來說，也是一種保障，畢竟又多了一道把關的程序。