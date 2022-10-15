　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／林智堅抄襲效應！台大首度立法　碩博生論文得通過相似度比對

▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／記者季相儒攝）

▲受到林智堅抄襲事件影響，台大昨天首度立法，要求碩博生論文得通過相似度比對才能辦理離校手續。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

新竹市前市長林智堅因台大碩士論文被認定抄襲遭撤銷學位，台大原先要求碩、博士畢業生，須提交原創性比對文件通過後才能辦理離校手續，台大昨（14日）更首度通過立法，碩博士生需通過論文得相似度比對才能辦離離校手續，標準則由各系所訂立，另昨天會議也通過，要求25個碩士在職專班的畢業證書，全部都要標示為「在職專班」，上述要求從昨日起正式實施。

林智堅就讀台大國發所在職專班的碩士論文，7月初被檢舉涉嫌抄襲，隨後台大校方就宣布，即日起所有碩博士畢業論文提交時，都要通過原創性比對，而台大昨天舉行教務會議，台大教務處也提案，要求碩博士生需通過論文相似度比對才能辦離離校手續，昨經過討論後通過，正式列入「台大研究所博碩士學位考試規則」，也是台大首度將學生論文要通過相似度比對正式立法。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，台大目前25個在職專班中，原先僅有12個在職專班的畢業證書上加註「在職專班」，由於林智堅論文抄襲後學位被撤銷時，就讀的就是國發所在職專班，事件發酵後，昨天台大教務會議上也通過，所有在職專班畢業證書上全部都要加註「在職專班」。

▲▼民進黨桃園市長參選人林智堅因論文案，宣布退出桃園市長選舉。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林智堅就讀台大國發所碩士在職專班，其碩論因抄襲被撤銷學位，隨後宣布退選。（圖／記者屠惠剛攝）

台大教務處指出，昨天的確有提案討論，要求在「台大研究所博碩士學位考試規則」上，增訂所有系所的碩博士生，都要提交論文相似度比對文件，標準則由各系所訂立，依照各系所狀況不同，從3～5％或10幾%都有，例如工學院就規定相似度「僅能個位數」，而昨天教務會議通過後，可以讓法規更完善，也代表各系所都要遵守這個正式法規，並從昨天會議通過後就開始實施。

至於在職專班畢業證書上，加註「在職專班」文字，外界認為是受林智堅事件影響，但台大則表示，加註「在職專班」文字，有時對學生的學術加持效果更大，希望外界不要過度聯想。

不願具名的台大教授指出，校方正式提案並立法，要求學生碩博士論文提交相似度文件，代表校方說法已經從行政命令變成正式立法，以後所有老師都要遵守，或許老師對學生要求得要更嚴格，但對老師聲譽來說，也是一種保障，畢竟又多了一道把關的程序。

►「船井burner倍熱極纖錠」激殺3折！好好管理體脂肪

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
19歲港女陳屍龍山寺「1事早有異」　父：她曾提最好朋友是父母
獨／台大首度立法！　碩博生論文得通過相似度比對
她愛吃3食物罹患乳癌、大腸癌！　醫嘆：不改早晚得肝癌
19歲港女陳屍龍山寺！　死前25分鐘監視器曝「重覆1動作」
保守網美「裸舞求抖內」影片瘋傳！　本尊怒：你這畜生全家都死
徐巧芯狂酸陳時中「How are you going」講錯　

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

療癒登場！中華郵政推「幾米系列集郵商品」　10／20起發售

獨／林智堅抄襲效應！台大首度立法　碩博生論文得通過相似度比對

辣妹摸乳跳進榮民之家！好事網友被逆風　護理師：日常性騷更嚴重

影／2歲籃球神童大秀空心球　各角度「單手一扔」秒進框

尼莎颱風最快今生成「將同步發海警」　明起致災豪雨炸2區

「親爸爸一下就買玩具給妳」是危險言論！專家：影響女兒跟異性關係

彰縣吉祥物正式定名「夯吉寶」　網友不服：唯一支持彰東西

影／孫女太吵阿公捂水震撼教育　親媽一聽僅「7字回覆」

「才買千萬房」他炒股今年慘賠400萬　崩潰求救：存款只夠撐3個月

影／兒模仿爸喝酒音超到位　大叔嗓豪邁發「哈」聲

2歲娃誤灑整罐調味粉　裝沒事機智回：洗掉！

聽前奏1秒搶答周董神曲　帥男0失誤獲「腦粉認證」

羅志祥「人要往前看」有聯絡愷樂　和周揚青還是朋友：會聊天

整理廚餘桶「突重心不穩」　清潔隊員從垃圾車摔落地

台中加油站遇大媽逆向插隊　排隊車「聯合防守」不給過

退休老師忍酷熱不裝冷氣　捐出2700萬蓋14座橋！

職棒假球案主謀蔡政宜參選　劉仕傑號召：球迷一起抵制

52秒內快步過「2個4線道」　女見旁2線道88秒怒飆髒話

馬國女大生家屬晚間抵台　 弟弟同行處理後事！

媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨

療癒登場！中華郵政推「幾米系列集郵商品」　10／20起發售

獨／林智堅抄襲效應！台大首度立法　碩博生論文得通過相似度比對

辣妹摸乳跳進榮民之家！好事網友被逆風　護理師：日常性騷更嚴重

影／2歲籃球神童大秀空心球　各角度「單手一扔」秒進框

尼莎颱風最快今生成「將同步發海警」　明起致災豪雨炸2區

「親爸爸一下就買玩具給妳」是危險言論！專家：影響女兒跟異性關係

彰縣吉祥物正式定名「夯吉寶」　網友不服：唯一支持彰東西

影／孫女太吵阿公捂水震撼教育　親媽一聽僅「7字回覆」

「才買千萬房」他炒股今年慘賠400萬　崩潰求救：存款只夠撐3個月

影／兒模仿爸喝酒音超到位　大叔嗓豪邁發「哈」聲

謝元愷U18亞青賽跨欄、黃潮鴻標槍雙奪金　中華累積3金1銀1銅

「京都賞楓」盲拍都美暈！攝影師私藏8大景點＋技巧大公開

美女大學助教遭爆「當小三上位」　床上自拍示威把正宮氣到墮胎

療癒登場！中華郵政推「幾米系列集郵商品」　10／20起發售

莉婭穿內衣褲被拍「炸出半球」裸肚現形！胖16kg全身照曝…網驚：不可思議

小學時惹過惡少女友！國一生慘遭6人「圍毆踹飛」　霸凌過程全錄影

獨／林智堅抄襲效應！台大首度立法　碩博生論文得通過相似度比對

萬點以上首度限空令看多或看空？　近三次限空令歷史回測2大關鍵因素

「戴上領巾變乖巧」療癒狗醫生噗優姐弟療癒上千人　靠笑容傳遞愛

國門開啟憂疫情不如先做好自我管理　醫：攝取一水果可增強免疫

白爛冷笑話！丁丁ㄅㄑ變哪字？ 天竺鼠車車小孩的名字是？

生活熱門新聞

「5星座」事業財運旺到年底！加薪、中獎都有份

辣妹熱舞惹議「爺爺恐見嘸奶奶」　護：跟性騷比小巫見大巫

才買千萬房產　他炒股慘賠400萬

尼莎颱風最快今生成　明起致災豪雨炸2區

追到手就不愛了！交往前後差最多TOP4

周末致災性降雨　氣溫下探1字頭

珍奶界勞斯萊斯一杯200元！橘高校每天一杯超開心

蘋果手錶「1數值」飆高　他快篩竟2條線

4星座「年底前就想離職」！他還在硬撐：該拿的要拿

颱風恐家門口生成！估「暴風圈驚人」秒發海警　陸警要看2關鍵

沒有使用期限！她挖出8組「LINE免費貼圖」

阿公捂水教育孫女　媽反應笑翻網

逛家樂福「巧遇即期神品」秒掃光！常客羨慕炸

錢坑越滾越大！中州科大已積欠3個月薪資

更多熱門

相關新聞

蔡壁如碩士學位遭撤　德明科大：9處涉抄襲「誤導他人為自身創見」

蔡壁如碩士學位遭撤　德明科大：9處涉抄襲「誤導他人為自身創見」

論文抄襲風波持續延燒，繼前新竹市長林智堅因論文抄襲宣布退出桃園市長選舉，民眾黨立委蔡壁如在德明財經科技大學論文遭指控抄襲，德明科大歷經四次會議審理決議，今（13日）宣布認定蔡的碩士論文確實違反學術倫理，9處涉抄襲並誤導他人為自身創見，經過教務會議審議通過撤銷其學位，並註銷已發的學位證書。

祝福中華民國生日快樂　林智堅回憶10年前：我們應該高高掛起國旗

祝福中華民國生日快樂　林智堅回憶10年前：我們應該高高掛起國旗

新竹棒球場整修逾2個月！他伸手一摸罵爆

新竹棒球場整修逾2個月！他伸手一摸罵爆

民進黨「超前部署」追殺高虹安？　王鴻薇10字曝原因

民進黨「超前部署」追殺高虹安？　王鴻薇10字曝原因

謝志得指控陳偉杰碩論抄襲　2萬字遭複製

謝志得指控陳偉杰碩論抄襲　2萬字遭複製

關鍵字：

林智堅論文抄襲台大國發所相似度比對在職專班

讀者迴響

熱門新聞

《哈利波特》海格逝世！享壽72歲

羅友志爆罵拔麥走人！中天主播當場哭了

19歲港女陳屍龍山寺！　監視器拍下死前25分鐘

66歲房客阿北「4天沒出門」　女房東看監視器心酸

峮峮11年前MV畫面被挖！　「長髮學生妹超青澀」掀討論

遊戲王作者高橋和希因救人遇難

花蓮知名「佳興冰果店」深夜大火

「5星座」事業財運旺到年底！加薪、中獎都有份

日本開車禁1舉動「台人超常做」　罰10萬or關6個月

黃大煒心臟衰竭！喝水雙腳變僵硬：像木頭

小刀親口提「5566不合」就王少偉在鬧

忘記自己長大　7KG貓肉壓扁小白

他買完股票遺忘帳戶　15年後變50倍

女確診食道癌！醫揪1愛好：很多亞洲人都有

即／蔡壁如：即日起辭去立法委員職務

更多

最夯影音

更多
2歲娃誤灑整罐調味粉　裝沒事機智回：洗掉！

2歲娃誤灑整罐調味粉　裝沒事機智回：洗掉！
聽前奏1秒搶答周董神曲　帥男0失誤獲「腦粉認證」

聽前奏1秒搶答周董神曲　帥男0失誤獲「腦粉認證」

羅志祥「人要往前看」有聯絡愷樂　和周揚青還是朋友：會聊天

羅志祥「人要往前看」有聯絡愷樂　和周揚青還是朋友：會聊天

整理廚餘桶「突重心不穩」　清潔隊員從垃圾車摔落地

整理廚餘桶「突重心不穩」　清潔隊員從垃圾車摔落地

台中加油站遇大媽逆向插隊　排隊車「聯合防守」不給過

台中加油站遇大媽逆向插隊　排隊車「聯合防守」不給過

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面