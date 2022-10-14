大阪環球影城又找到「新人骨」！警消全出動　萬聖節遊客嚇壞

▲大阪環球影城出現疑似人類骨骸。（圖／達志影像）

記者王佩翊／編譯

日本大阪環球影城12日發現疑似人類頭蓋骨上顎骨的骨頭，警方接獲通報後持續在周遭搜索，當天一共找到8塊疑似人類的骨頭。不僅如此，根據警方最新消息，13日又再度尋獲多塊骨頭以及單隻黑色襪子。事發後，旅客人數仍然不減，但是看到大批警力在此搜索，也不禁引發恐慌。

根據《富士新聞網》報導，警方12日接獲大阪環球影城工作人員的通報稱，在園區外圍的樹叢內發現疑似人類的骨頭與牙齒。警方獲報趕往現場後，果真在樹叢內發現疑似人類的骨頭。經過初步判斷，應該是人類頭蓋骨的上顎骨。

相關單位也不敢大意，當天便加派人力到場持續搜索，並在附近樹叢找到另外7個類似人類的骨頭。消防人員13日甚至出動階梯，爬到樹上進行上方的搜索，而從現場畫面也可以看到，調查人員手中拿著一袋又一袋標示著「證據」的物品。警方表示，在事發現場周邊13日又再度發現多塊骨頭以及單隻的黑色襪子。

根據《全日本新聞網》報導，發現人骨的是大阪環球影城負責維護樹叢的工作人員，事發地點平時少有遊客通行。從目前取得的人骨部位還無法確認死者的性別與年齡，不過從大小可以初步排除是孩童。

發現的骨骸接下來將交由司法檢驗，以確定死者的死亡時間、年齡以及性別等資訊。警方則確定從他殺與意外等兩個方向進行調查。

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