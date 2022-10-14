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撿到皮夾送派出所！好心男「1原因」被失主告　網看呆：根本故意

▲▼金錢,皮夾,錢包,鈔票。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲原PO撿到皮夾送派出所，卻被提告。（圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

「好心幫忙也被告，這樣誰敢幫助人？」一名網友發文表示，日前他在街頭施工，結果要換下個地點時，正巧看到有人的皮夾掉在路上，於是他便好心送到派出所；豈料當天下午他卻接到電話，被失主指控裡面的2萬元不見了，要對他提告，讓他超傻眼。

這名網友在臉書社團「爆料公社」上貼文，提到他是台北某處的施工承包商，9月中旬在街頭施工完，就趕緊開車前往下個地點，不過路途中因為看到有人的皮夾掉在路上，所以他便走過去將其拾起，「重點！我也沒打開皮夾確認」。

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後來原PO抵達下個施工點，因附近剛好有派出所，所以就拿了過去。當時警察打開皮夾看見裡面是空的，還詢問沒有現金嗎？「我回答，不好意思，因為這東西很敏感，所以我沒打開就送到這來了！」同時留下資料才離開。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

豈料，當天下午原PO接到電話，警察說失主的1萬多元不見了，要調閱監視器。而在昨（13）日，他又接到電話，失主改口2萬元不見了，要對他提告，「我當下心情整個爆發，問警察，這樣也要告，早知道我就不管了！」

對此，原PO不禁傻眼，失主一開始只說少了1萬多元，現在又說2萬元？「後來警察也跟我說，監視器跟送警察局的時間，都無法證明我犯罪，而且也有跟當事者說了」，只是失主卻堅持提告。事後原PO則無奈直呼，「人心真的太恐怖！好心幫忙也被告，這樣誰敢幫助人？」

貼文曝光後，底下網友也傻眼回應，「所以現在路上東西都不撿」、「難怪有人看到皮夾要找里長和警察來撿」、「現在的人心，真的不能當好心人，容易讓人心寒」、「1萬變成2萬是哪招」、「這根本故意放地上」。另外也有人猜測，「小偷偷了皮夾，把皮夾內的錢或有用的東西清空後，把空皮夾隨便一扔就這樣啊」。

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