　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

3年內「3大馬女生」死在台灣！她慘變人彘　長榮女大生遺體剩內褲

▲▼24歲女大生遭男網友勒斃！IG模特兒外拍照曝　從馬國來台追夢喪命。（圖／翻攝自當事人IG）

▲24歲馬來西亞女大生陳屍租屋處。（圖／翻攝自當事人IG）

記者周亭瑋／綜合報導

24歲蔡姓大馬女學生昨（13日）被發現陳屍租屋處，疑遭陳姓男網友勒斃。事實上，短短3年內，已有3位大馬女學生在台殞命，包括25歲鄧姓女華僑，遭殺害肢解、棄屍山區；及就讀台南長榮大學的24歲鍾女，慘被性侵殺害，遺體尋獲時僅穿著內褲，此案當時震驚社會。

蔡女為馬來西亞籍，是銘傳大學四年級學生，住在士林大東路某公寓的出租雅房，外貌姣好的她，平時擔任模特兒，約有千名粉絲追蹤。怎料，13日警方獲報，趕到士林公寓搜索時，蔡女已明顯死亡，屍體已有屍斑，且脖子有瘀傷，疑似遭勒斃。

回顧這3年內，已有3位大馬女子慘死異鄉。一位25歲鄧姓女子，畢業後選擇繼續在台工作，並於萬華富民路巷弄內租下套房；沒想到，2020年1月6日竟慘遭殺害。

▲▼變態分屍魔殘殺女華僑…切四肢割陰部「分裝2袋2箱」！鄰居驚恐：聞到藥水味。（圖／記者游宗樺攝）

▲鄧女在租屋處遭殺害分屍。（圖／記者游宗樺攝）

鄧女被找到時，死狀相當悽慘，手、腳四肢皆遭人持利器切除，陰部更被割下，屍塊分裝成2袋、2箱丟棄；不僅如此，戶頭還遭盜領1萬多元。

隨著警方深入追查，鎖定住對門的鄰居林國平，林男有多起竊盜前科，才剛刑滿出獄不久，沒想到又鑄下大錯，據悉案發前林男曾向鄧女搭訕過，遭到女方婉拒，在犯後也傳訊給家屬稱，「做了嚴重的事情」，並畏罪躲到基隆民宅燒炭身亡。

同年8月，馬來西亞因防疫限制人民出境，台北地檢署未能將死亡證明交給鄧女家屬，只能先依法處分不起訴已死亡的林國平。

▲▼ 變態割陰分屍兇嫌曝光！人間蒸發5天...萬華警方發布專刊全力緝捕 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲林國平殺害女華僑分屍後燒炭身亡，犯案動機至今成謎。（圖／記者張君豪翻攝）

另一起則是引起國際高度關注的長榮女大生案，24歲鍾姓女大生2020年10月28日晚間，獨自從學校返回租屋處時，遭梁育誌擄走，先性侵後勒斃，並棄屍於高雄阿蓮山區。

梁嫌被捕時，一度辯稱「她被我嚇跑了」，又改口被害人上車沒多久就跳車逃走，最後才坦承犯行。梁育誌帶領警方至棄屍現場，距離他家約10分鐘路程，鍾女遺體位在3公尺深的邊坡下，赤裸正躺、僅穿著一件內褲，而頸部仍被繩索緊勒，口鼻出血。

▲長榮大學馬籍女大生遭性侵勒斃案，死者家長對校方表達不滿，該校秘書長管美燕指出係家長誤會，校方會待鍾女家長來台後當面說報告說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲長榮女大生遭性侵勒斃。（圖／記者林悅翻攝）

今年3月，橋頭地院一審宣判，梁育誌沒有教化的可能，依強制性交殺人罪、強制性交未遂罪、遺棄屍體等罪嫌，判處死刑，依照刑事訴訟法的規定，全案依職權送上訴高雄高分院審理。

高分院審理期間，梁育誌的律師抗辯，認為原審法院沒有送鑑定，就認定梁沒有教化可能，合議庭法官開庭討論後，決定送有關單位鑑定，鑑定小組成員將包括精神科醫生、律師、志工、教授、心理醫生等多人，預計需要2、3個月時間才能完成，費用約10萬元，這段時間將暫時不開庭。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▲▼擄殺長榮女大生，變態魔移送。（圖／記者吳世龍攝）

▲梁育誌被移送時的畫面。（圖／記者吳世龍攝）

[內有折扣碼] 我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃　再送晶華牛肉麵

[內有折扣碼] 1包15元！醫院激推「4款養生沖泡飲」熱量134卡　4種人超適合

[免會員，快速結帳] 超划！150抽衛生紙「1包不到12元」　整年份買好買滿

[免會員，快速結帳] 「妙管家洗衣精4000g」　4大瓶只要399超划算QAQ

[免會員，快速結帳] 來自台東「日出頂級鮮蛋」　7道檢驗！360度零死角洗選

►「船井burner倍熱極纖錠」激殺3折！好好管理體脂肪

ET快訊
日圓又見「0.21」字頭！　現賺一趟來回機票
蔡壁如碩士遭撤銷　柯文哲力挺：相信她沒有主觀抄襲意圖
獨／大馬女大生遭掐死　學妹室友：才剛開心分享認識新對象
快訊／大馬女大生家屬今飛台　「悲憤欲絕」處理後事
週末「三颱共舞」！接近台灣時間曝　最快明天發布海警
竹科女年收千萬！要補稅10萬不服　每年打官司吞8敗
快訊／95年次役男延長為1年？　邱國正回應了
快訊／瘋砍女友60刀殺了她　保全男逃死定讞
3年內「3大馬女生」死在台灣！她慘變人彘　長榮女大生遺體剩內

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

恆春半島落山風強勁高達8級　3騎士被「吹歪」車禍倒地受傷

男蟲結交小女友竟推她「多P聯誼」性交易　現役軍人參與GG了！

新北男腹部刺傷爆血昏迷！警方準備緝凶　他清醒後結局超傻眼

掐死馬國女大生吞藥獲救　律師認不單純：美化「這件事」爭免刑

西雅圖咖啡混豆案外案！總座踢爆「檢誘認罪」　說好緩起訴卻毀約

黑心比例曝！台灣茶混越南茶賣大陸卻滯銷　他白忙還要被罰錢

醉男找人吵架遭痛毆！扛滅火器報仇又認錯人　荒謬行徑下場曝

為節稅10萬扶養姪子...年薪千萬竹科法務長花百萬告官　慘吞8連敗

瘋砍女友60刀竟辯「義憤殺人」！家暴男無期徒刑定讞

車被刮花「自帶人糞」出門報復　高雄噁男抹屎前身影曝光

媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨

回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

黃子佼聲援Lulu捲雙面人風波　嘆「太無辜了」：小S出來講也太晚了

問媽怎沒有第一眼愛上爸？　她無情回「太黑」女兒笑瘋

妹子喊「過20該穿成熟點」　秒套碎花裙變嬤...網：過熟

貓媽躺女兒身上求舔毛　見對方無動作就揮拳！

楊繡惠開罵台一線阿文「狂借錢」！　直播強調：說得都是事實

恆春半島落山風強勁高達8級　3騎士被「吹歪」車禍倒地受傷

男蟲結交小女友竟推她「多P聯誼」性交易　現役軍人參與GG了！

新北男腹部刺傷爆血昏迷！警方準備緝凶　他清醒後結局超傻眼

掐死馬國女大生吞藥獲救　律師認不單純：美化「這件事」爭免刑

西雅圖咖啡混豆案外案！總座踢爆「檢誘認罪」　說好緩起訴卻毀約

黑心比例曝！台灣茶混越南茶賣大陸卻滯銷　他白忙還要被罰錢

醉男找人吵架遭痛毆！扛滅火器報仇又認錯人　荒謬行徑下場曝

為節稅10萬扶養姪子...年薪千萬竹科法務長花百萬告官　慘吞8連敗

瘋砍女友60刀竟辯「義憤殺人」！家暴男無期徒刑定讞

車被刮花「自帶人糞」出門報復　高雄噁男抹屎前身影曝光

恆春半島落山風強勁高達8級　3騎士被「吹歪」車禍倒地受傷

男蟲結交小女友竟推她「多P聯誼」性交易　現役軍人參與GG了！

一個禮拜瘦3公斤！風靡全台「餐前噴兩下」比168還簡單

都市叢林藏身純白大樓！桃園植物系咖啡廳　滿屋綠意伴喝下午茶

相處久了開始學貓！　阿金跑上餐桌「思考狗生」鄙視眼神也到位

新北男腹部刺傷爆血昏迷！警方準備緝凶　他清醒後結局超傻眼

打下史詩級賽季　他隊高層估賈吉身價近4億美元超越「神鱒」

平價絕美五彩泰式煎餃超吸睛！椒麻雞排酥嫩多汁　道地泰奶有夠搭

誇張！男路邊綁架14歲少女「拖進公廁性侵」　監視器畫面曝光

秋冬就是要泡湯！盤點全台七種特色溫泉　岩盤浴、氣泡浴一次享受

社會熱門新聞

馬國女遇害　大馬網罵台魔殺人

獨／女大生遭勒斃！前男友疑兇手是粉絲

女大生遇害遭「棉被蓋屍」　仰躺單人床

士林大馬女命案「兇嫌」起底　無業北漂IG認識一週

24歲女大生遭網友勒斃　IG模特兒外拍照曝

男勒斃女子後輕生　被送醫掀真相

士林大馬女大生來台當「直播主」遭勒斃　粉絲IG哀悼

企業老闆妻子出軌　 小王竟是最親近的人

大馬女命案！　涉案男友：用她想要的方式陪她走

獨／掐斃大馬女大生！男吞「大量止痛藥」輕生

知名女演奏家裸照被竊！前男友強逼分手砲

3年內「3大馬女生」死在台灣！她慘變人彘

劍潭大樓拉皮「外牆崩塌」　甜點店傻眼

25歲騎士遭輾爆頭　奪命駕駛磕頭下跪10分鐘

更多熱門

相關新聞

馬國女大生命案凶嫌送鑑定　停審還要花10萬

馬國女大生命案凶嫌送鑑定　停審還要花10萬

台南長榮大學馬來西亞籍24歲鍾姓女大生，2020年10月獨自從學校返回租屋處時，遭梁育誌擄走，性侵後殺人，橋頭地院今年3月認為他無教化可能，判處他死刑，褫奪公權終身，全案上訴高雄高分院後，梁育誌的律師抗辯，指原審未鑑定是否可教化就判死，有欠妥當，合議庭決定將梁育誌送有關單位做量刑教化鑑定，預估將需2、3個月，花費約10萬元。

永和分屍案　兄弟姊妹：大哥不管老母

永和分屍案　兄弟姊妹：大哥不管老母

永和分屍案　現場1點警疑非第一現場

永和分屍案　現場1點警疑非第一現場

永和分屍案　大哥曾問：垃圾車何時來

永和分屍案　大哥曾問：垃圾車何時來

新北分屍案　鄰居：看到哥哥拖行李箱

新北分屍案　鄰居：看到哥哥拖行李箱

關鍵字：

大馬女生大馬女大生大馬女大生命案梁育誌長榮女大生林國平分屍案性侵殺害

讀者迴響

熱門新聞

電梯下墜病患頭朝下墜落亡　影片曝光

馬國女遇害　大馬網罵台魔殺人

獨／女大生遭勒斃！前男友疑兇手是粉絲

女大生遇害遭「棉被蓋屍」　仰躺單人床

Netflix廣告版訂閱方案來了！

66歲房客阿北「4天沒出門」　女房東看監視器心酸

士林大馬女命案「兇嫌」起底　無業北漂IG認識一週

24歲女大生遭網友勒斃　IG模特兒外拍照曝

注射空氣到血管！護理師連環殺嬰「7娃慘死」

嘻哈歌手嗨跳觀眾席「沒人肯接」墜地！

加盟廖老大2個月就倒　頂讓價格曝光

曾是《原子》導師！　周湯豪遭追問「小孩退團看法」吐實

林襄抽煙被拍形象崩？　批踢踢風向一面倒

楊繡惠曾暗示「有阿嬤錢被騙光」

新變種「BF.7」攔不住！6QA秒懂症狀有哪些

更多

最夯影音

更多
媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨

媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨
回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面