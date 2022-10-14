3年內「3大馬女生」死在台灣！她慘變人彘　長榮女大生遺體剩內褲

▲24歲馬來西亞女大生陳屍租屋處。（圖／翻攝自當事人IG）

記者周亭瑋／綜合報導

24歲蔡姓大馬女學生昨（13日）被發現陳屍租屋處，疑遭陳姓男網友勒斃。事實上，短短3年內，已有3位大馬女學生在台殞命，包括25歲鄧姓女華僑，遭殺害肢解、棄屍山區；及就讀台南長榮大學的24歲鍾女，慘被性侵殺害，遺體尋獲時僅穿著內褲，此案當時震驚社會。

蔡女為馬來西亞籍，是銘傳大學四年級學生，住在士林大東路某公寓的出租雅房，外貌姣好的她，平時擔任模特兒，約有千名粉絲追蹤。怎料，13日警方獲報，趕到士林公寓搜索時，蔡女已明顯死亡，屍體已有屍斑，且脖子有瘀傷，疑似遭勒斃。

回顧這3年內，已有3位大馬女子慘死異鄉。一位25歲鄧姓女子，畢業後選擇繼續在台工作，並於萬華富民路巷弄內租下套房；沒想到，2020年1月6日竟慘遭殺害。

▲鄧女在租屋處遭殺害分屍。（圖／記者游宗樺攝）

鄧女被找到時，死狀相當悽慘，手、腳四肢皆遭人持利器切除，陰部更被割下，屍塊分裝成2袋、2箱丟棄；不僅如此，戶頭還遭盜領1萬多元。

隨著警方深入追查，鎖定住對門的鄰居林國平，林男有多起竊盜前科，才剛刑滿出獄不久，沒想到又鑄下大錯，據悉案發前林男曾向鄧女搭訕過，遭到女方婉拒，在犯後也傳訊給家屬稱，「做了嚴重的事情」，並畏罪躲到基隆民宅燒炭身亡。

同年8月，馬來西亞因防疫限制人民出境，台北地檢署未能將死亡證明交給鄧女家屬，只能先依法處分不起訴已死亡的林國平。

▲林國平殺害女華僑分屍後燒炭身亡，犯案動機至今成謎。（圖／記者張君豪翻攝）

另一起則是引起國際高度關注的長榮女大生案，24歲鍾姓女大生2020年10月28日晚間，獨自從學校返回租屋處時，遭梁育誌擄走，先性侵後勒斃，並棄屍於高雄阿蓮山區。

梁嫌被捕時，一度辯稱「她被我嚇跑了」，又改口被害人上車沒多久就跳車逃走，最後才坦承犯行。梁育誌帶領警方至棄屍現場，距離他家約10分鐘路程，鍾女遺體位在3公尺深的邊坡下，赤裸正躺、僅穿著一件內褲，而頸部仍被繩索緊勒，口鼻出血。

▲長榮女大生遭性侵勒斃。（圖／記者林悅翻攝）

今年3月，橋頭地院一審宣判，梁育誌沒有教化的可能，依強制性交殺人罪、強制性交未遂罪、遺棄屍體等罪嫌，判處死刑，依照刑事訴訟法的規定，全案依職權送上訴高雄高分院審理。

高分院審理期間，梁育誌的律師抗辯，認為原審法院沒有送鑑定，就認定梁沒有教化可能，合議庭法官開庭討論後，決定送有關單位鑑定，鑑定小組成員將包括精神科醫生、律師、志工、教授、心理醫生等多人，預計需要2、3個月時間才能完成，費用約10萬元，這段時間將暫時不開庭。

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▲梁育誌被移送時的畫面。（圖／記者吳世龍攝）

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