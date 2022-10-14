拜登疑又口誤　演講竟說「兒子在伊拉克犧牲」

▲美果總統拜登疑似又口誤，稱長子於伊拉克服役時犧牲。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

79歲美國總統拜登（Joe Biden）鬧出過不少失言風波，他的健康問題一直是外界的關注焦點。拜登12日進行一場演講時，突然說出自己的兒子在伊拉克服役時不幸戰死，事實上他的長子博・拜登（Beau Biden）確實曾到過伊拉克，不過並未在伊拉克陣亡，而是2015年在美國因腦癌病逝。

根據Newsweek報導，拜登12日在科羅拉多州赫爾軍營（Camp Hale）國家紀念園區開幕式上演講時，提到長子博・拜登在伊拉克服役時喪命。他說，「我作為一名獲得銅星勳章及傑出服務勳章，並在伊拉克喪命的軍人的父親，我是真誠地說這句話的，想像一下他們所展現的勇氣及膽識，他們都做出了真正的犧牲」。

事實上博・拜登2008年至2009年確實曾在伊拉克服役，並因為其傑出的表現獲頒銅星勳章，不過當時他並沒有在伊拉克戰死，而是2015年在美國馬里蘭州因為腦癌病逝，死後被追授德拉瓦州（Delaware）傑出服務十字勳章，以表彰他的英勇功績及傑出成就。

報導提到，博•拜登在海外服役期間，經常接觸用以銷毀文件或焚燒其他軍用廢棄物的焚化坑，而燃燒電子零件、化學纖維及塑膠會產生大量有毒物質，博•拜登可能就是吸入過多有毒物質而罹患腦癌。拜登總統在科羅拉多州的言論，可能就是以此為基礎，認為兒子的死與其在伊拉克的經歷有關。

Joe Biden said today that his son who died of brain cancer “lost his life in Iraq.”



Totally normal. Nothing to see here.

pic.twitter.com/pb5O7rp2GZ — Greg Price (@greg_price11) October 13, 2022

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