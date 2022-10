拜登疑又口誤　演講竟說「兒子在伊拉克犧牲」

▲美果總統拜登疑似又口誤,稱長子於伊拉克服役時犧牲。(圖/達志影像/美聯社)

記者趙蔡州/綜合報導

79歲美國總統拜登(Joe Biden)鬧出過不少失言風波,他的健康問題一直是外界的關注焦點。拜登12日進行一場演講時,突然說出自己的兒子在伊拉克服役時不幸戰死,事實上他的長子博・拜登(Beau Biden)確實曾到過伊拉克,不過並未在伊拉克陣亡,而是2015年在美國因腦癌病逝。

根據Newsweek報導,拜登12日在科羅拉多州赫爾軍營(Camp Hale)國家紀念園區開幕式上演講時,提到長子博・拜登在伊拉克服役時喪命。他說,「我作為一名獲得銅星勳章及傑出服務勳章,並在伊拉克喪命的軍人的父親,我是真誠地說這句話的,想像一下他們所展現的勇氣及膽識,他們都做出了真正的犧牲」。

事實上博・拜登2008年至2009年確實曾在伊拉克服役,並因為其傑出的表現獲頒銅星勳章,不過當時他並沒有在伊拉克戰死,而是2015年在美國馬里蘭州因為腦癌病逝,死後被追授德拉瓦州(Delaware)傑出服務十字勳章,以表彰他的英勇功績及傑出成就。

報導提到,博•拜登在海外服役期間,經常接觸用以銷毀文件或焚燒其他軍用廢棄物的焚化坑,而燃燒電子零件、化學纖維及塑膠會產生大量有毒物質,博•拜登可能就是吸入過多有毒物質而罹患腦癌。拜登總統在科羅拉多州的言論,可能就是以此為基礎,認為兒子的死與其在伊拉克的經歷有關。

