拜登政府警告　美國10年內需首次同時威懾「2個核武大國」

▲ 美國總統拜登與俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國拜登政府警告，俄羅斯越來越頻繁搬出核武威脅，中國核武庫也不斷擴張，將使美國在10年內需首次同時威懾二個主要核武大國。

《衛報》報導，白宮12日發布最新版《國家安全戰略》（NSS），將中國描述為最有能力的長期競爭對手，俄羅斯則是更直接的破壞性威脅，並點出俄國對烏克蘭的核態勢。這份報告原定春季公布，因俄國入侵烏克蘭而延後。其中警告，隨著俄軍在戰場上持續受挫，威脅可能提升。戰略藍圖指出，「俄國常規軍事力量將被削弱，可能提升莫斯科在軍事規畫上對核武的依賴。」

俄國總統普丁先前揚言，動用「一切手段」保衛俄國領土，包括克里米亞及近日宣布併吞的烏克蘭4州。拜登政府在報告中承諾，對烏克蘭反攻的援助不會受到這類威脅影響，「美國不會允許俄國或任何國家以威脅使用核武來實現目標。」

這份報告前言區分莫斯科及北京帶來的威脅類型，「俄國對自由開放的國際體系構成直接威脅，魯莽蔑視當今國際秩序的基本法律，正如其對烏克蘭的野蠻侵略戰爭中所見。」

▲ NSS中將中國視為美國最重要的地緣政治挑戰。（圖／路透）

針對中國，拜登則描述為「唯一一個有意重塑國際秩序且日漸擁有達成這項目標的經濟、外交、軍事及技術實力的國家」，將中國視為美國最重要的地緣政治挑戰，「中國有意且越來越有能力重塑國際秩序，使全球競爭環境傾向有利於自己的方向，不顧美國仍致力負起責任，管理雙方關係。」

美國科學家聯盟（FAS）評估，中國約擁有350枚核彈頭，俄國庫存有5977枚，美國則有5428枚。但五角大廈認為，中國至2030年將擁有1000枚以上，使其成為世界第三核大國。

根據《新削減戰略武器條約》，美俄部署戰略核彈頭上限為1550枚，指的是裝載於陸上或潛射導彈及準備裝載至長程轟炸機的彈頭。

美國軍備控制協會（Arms Control Association）負責人金巴爾（Daryl Kimball）憂心，NSS中的新措辭可能暗示華府重新思考核武庫規模，認為儘管中國核武數量達美國的2倍，美國依然可以且應該減少戰略核武數量，「因為我們擁有的量超出任何可阻止核攻擊的合理計算。」

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