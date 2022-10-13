高雄3車車窗遭「開槍射穿」　2嫌6hrs內遭逮辯：心情不好亂射

▲高雄3汽車車窗遭「開槍射穿」，車主急報警。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄警方今（13）日9點49分陸續接獲3名民眾報案，指稱停放在路邊及自家門前的汽車車窗玻璃遭不明物體毀損，經現場勘查後發現，3部車疑似遭人以空氣槍開槍，現場並拾獲一顆6mm鋼珠。警方後續組成專案小組，6小時內查獲犯嫌林男及陳女，林男供稱因跟朋友吵架心情不好，才持空氣槍隨意朝路邊車輛射擊，全案依刑法毀損罪偵辦。

▲▼高雄3汽車車窗遭「開槍射穿」，現場勘查後發現，3部車疑似遭空氣槍毀損。（圖／記者賴文萱翻攝）

苓雅分局調查，3名民眾所有的自小客車，分別停放於苓雅區漢昌街、武漢街、武慶三路前，被害人今早發現車窗玻璃遭毀損，隨即至三多所報案訴請警方偵辦。

警方獲報後立即組成專案小組偵辦，經擴大調閱監視器影像，發現2名犯嫌騎乘重機車，並以空氣槍毀朝停於路邊的車輛開槍，隨即以車追人掌握鎖定2名涉案犯嫌身分。

▲▼高雄3汽車車窗遭「開槍射穿」，2嫌6hrs內遭逮，聲稱因為心情不好才開槍亂射。（圖／記者賴文萱翻攝）

後續於案發6小時內，在前鎮區瑞隆路陳嫌住處查獲25歲林男及24歲陳女到案，現場並查扣空氣槍1枝，空氣槍經初步檢驗無殺傷力。

▲警方查扣空氣槍1枝，經初步檢驗無殺傷力。（圖／記者賴文萱翻攝）

林嫌初步坦承是因與朋友吵架心情不好，遂持空氣槍隨意朝路邊自小客車射擊，全案依刑法毀損罪移送偵辦。苓雅分局表示，如有任何不法情事，必定追查到底，決不容許惡勢力向公權力挑戰。