戴小丑面具槍擊派出所　竟是拜託員警斃了他...輕判緩刑原因曝

▲彰化男戴小丑面具到芬園分駐所開槍。（圖／翻攝自Google Map.）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名張姓男子，去年6月間某日凌晨手拿空氣槍、戴上小丑面具，到芬園分駐所前朝玻璃門開槍，哭著希望員警將他擊斃，最後被員警制伏，法官發現他幼時喪母、又被酗酒父家暴的可憐身世，依違反槍砲彈藥刀械管制條例仍將他判刑1年3月、併科1萬5千元罰金，諭知3年緩刑。

判決書指出，張男去年6月4日凌晨1時32分許，戴著網路購得的小丑面具，及空氣槍到芬園分駐所，朝值班台前玻璃門的開關按鈕射擊2槍，值班台的蘇姓員警喝令他將槍枝放下，過程約3、4分鐘，警員不斷安撫他，後來另一名巡邏員警回來，蘇員對外大喊要同事注意安全，巡邏警員先躲避，後又與張男扭打後將其制伏。

張男當庭向法官坦認不諱，空氣槍是他為了玩生存遊在網路購買，辯稱沒有恐嚇及妨害公務的犯意，還強調沒有朝人射擊，而當時值班台沒有警員。張男供稱，小學時母親病故、姊因車禍過世，父親在世時長期飲酒，且多有家暴行為，而自己後來曾發生一次大車禍撞擊昏迷，此後失眠、憂鬱情況加劇，常回想到車禍場景、感到害怕、做惡夢、曾欲開車朝山谷衝，且有服用大量安眠藥的習慣，但仍時常覺得睡不著，才會有持槍朝分駐所開槍的行為，希望員警能將他射死。

法官也發現他曾持續前往身心科診所及醫院看診，並先經診斷為創傷後壓力症、為妄想型思覺失調症、及精神科診斷為重鬱症，衡量張男成長過程、及深受精神疾病困擾、已積極就醫治療仍不免思慮不周等情狀，在客觀上足以引起一般人之同情，因此幫他減刑，以暫不執行為適當，諭知緩刑3年，以勵自新，緩刑期間付保護管束，並接受1場次法治教育課程。

