北漂打拚16年「月薪漲60倍」！她存到178萬回農村：我夢想的生活

▲大陸一名女子，北漂發展後決定回農村生活。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

許多生活在鄉下的人，畢業後會選擇到都市發展定居。不過，大陸河南有一名女子，獨自北漂打拚，從月薪300元人民幣（約1335元新台幣）漲至2萬人民幣（約8.9萬新台幣），工作期間認識了老公，2人一起奮鬥，存了40萬人民幣（約178萬新台幣）後，然而16年後卻決定回農村生活，引發外界關注。

女子分享自己的經歷，她從小在原生家庭受到心靈創傷，隨後北漂發展，最初做過保姆、服務員、收銀員等，靠著自己的努力考取各種專業技能證書，本來月薪只有300元人民幣，到後來漲到2萬人民幣。在工作的時候，結識了另一半，現在變成自己的老公，對方同時也是她的初戀。

雙方共同奮鬥存錢，存到40萬人民幣後，決定回到農村生活。女子表示農村的生活簡單、緩慢，「這就是我夢寐以求的生活」。另外，今年是結婚第7年，她在結婚時曾試探問了公婆，結果公婆的態度是「沒有聘禮，愛結不結」，讓她十分傷心又委屈，但後來轉念一想，「我嫁的是他這個人」，如今她擁有幸福的一個家，小時候的傷害和痛苦都已經不在了。

▲女子喜歡農村的生活。（圖／翻攝自微博）

消息曝光後，引發熱烈討論，不少網友擔心，「40萬其實很不經花的」、「孩子還沒上學呢，回農村怎麼接受教育啊」、「40萬有點難生活，我覺得回村裡 也不是說很輕鬆的那種」、「40萬能幹啥？」、「孩子讀書怎麼辦呢？」

不過，也許多人認為，「簡單的幸福」、「這種生活也挺好的，沒有太多壓力」、「算人生贏家了」、「說實話，農村生活挺好，等我老了也回去」、「夫妻倆眼神堅定，閃爍著幸福的光」、「努力生活的人在哪裡都會過的好」。

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