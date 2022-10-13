「敢打我老公」男被甩棍海扁　悍妻猛女把對方壓地上狂K一頓

記者陳凱力／新竹報導

竹北自強南路與文興路一帶，昨(12)日發生民眾街頭打架，一對夫妻與女兒對一名年輕男子拳打腳踢，其中逞兇者還手持甩棍朝受害人不斷甩打，警方獲報後將幾人帶回警局，其中施暴的父親頭部外傷，就醫治療，全案依傷害及違反社會秩序維護法偵辦。



▲竹北街頭昨日發生多對一的打架事件。（圖／民眾提供，下同）



據了解，該名年輕男子與女兒為舊識，兩人過去在學生曾發生爭執，互看對方不爽，昨日下午一行人狹路相逢，女兒方仗著人多，對男子口舌相譏，男子一時氣憤，返回車上拿出甩棍，先朝女子的父親頭部爆打，造成他頭部外傷，女子與媽媽又聯手反擊，男子寡不敵眾，很快的被搶下甩棍，反而被壓制在地一陣暴打。

路人見狀後通知警方到場，制止打架並將兩邊帶回警局詢問，全案依傷害及違反社會秩序維護法偵辦。警方也呼籲，勿因一時激動而出手傷人，否則可能觸犯相關法令而受罰，因小失大，得不償失。

▲▼相關人等全數被帶回警局，全案依傷害及違反社會秩序維護法偵辦。

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