　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今開國門！泰團44人「搶頭香」凌晨抵台　估單日1.2萬人入境

▲▼旅遊,觀光團,觀光客,東南亞遊客,新南向政策,旅行,旅客,跟團,團客,景點,國旅,導遊,領隊,疫情,共存,邊境管制,開放國門。（圖／記者李毓康攝）

▲今日起邊境解封，預計今有20團國際旅客來台。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今（13）日起邊境解封，交通部觀光局同步解除禁團令，據統計，今日入境人數約1.2萬人，其中共有20團、244名國際旅客來台旅遊，第一團為來自泰國的旅遊團在凌晨抵台，將走訪北部、中部景點。

觀光局國際組統計，今日共有20團、244名國際旅客來台，包括日本、韓國、新加坡、馬來西亞、泰國、越南的團體旅客。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中第一批抵達的為兩團來自泰國的旅遊團，共44人。兩團均搭乘台灣虎航的航班，今日凌晨抵達桃園機場，據了解，兩團將走訪北部、中部景點，如台北101、日月潭等。

今日除了首發團44名泰國旅客外，同日下午還有中華航空和長榮航空搭載各30人及25人的泰國旅行團抵臺，泰國旅客百人抵台為我國重啟國門首日最大客源國。預估10月底前尚有230團，3,630人來台。

觀光局今日凌晨00:10至01:00也規劃「疫情國際旅客來台首發團迎賓活動」，首發團自曼谷搭乘虎航IT506至入境大廳，由觀光局長張錫聰發送迎賓紀念品，並致贈伴手禮與合影留念。

▲▼桃園機場，桃園國際機場，航班時刻表，團體旅遊，出國旅遊，自由行，機場地勤，桃園機場第一航廈，出國自由行，海外自由行，機票。（圖／記者蔡玟君攝）

▲桃機統計，今日約有1.2萬人入境。（圖／記者蔡玟君攝）

根據桃園機場航班運量預報表顯示，10月13日入境12,322人次、出境6,238人次、轉機5,586人次、客機270架次。

自今（13）日零時起，桃園機場將配合調整相關措施，包括取消健康憑證審查、撤除分流動線及指標、取消入境旅客用餐及購物限制、開放淋浴間、戶外吸菸室等公共服務設施、恢復疫情前觀景台開放時間，以及開放無症狀入境旅客得搭乘大眾運輸工具，排班計程車也將恢復跳表計費。

桃機重點櫃位今日起恢復疫情前上午6時至晚間23時00分，搭配24小時營業之便利商店與速食業者，以滿足旅客餐飲、購物需求。

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►日本味王視界專利磷脂葉黃素絕殺囤貨檔！買整組優惠價1粒不到11元！

►超可愛「故事書＋兒童餐具組」849元！外出吃飯好方便、上學也能用

ET快訊
做愛這體位最棒！研究曝：男生可消耗211卡　難度超級高

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

翹臀妹深蹲「噗一聲」褲子溼整片！教練目睹尷尬：要不要去廁所

今開國門！泰團44人「搶頭香」凌晨抵台　估單日1.2萬人入境

告別居家檢疫！時隔938天邊境終解封　今起入境改0+7

影／3歲弟燒烤店撩妹 見漂亮店員狂喊美女！

影／種出1161kg全美最巨南瓜　園藝師奪冠抱走73萬！

快訊／「漢娜在翻譯」宣布與K桑共組家庭　證實懷孕3個月

影／20歲妹子裝成熟穿碎花裙　下秒變「過熟」阿嬤！

選前開支票！屏南快速道路有譜了　路廊配置12月前出爐

哥哥過世7年「突收催繳通知」！她一問傻眼：帶死亡證明去繳錢？

50所私中面臨退場！教團批五都教育局監理過於鬆散

「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

爸泳池邊休息被要求陪玩！　女兒狂潑水...他全身濕妥協

萌弟吃燒烤遇正妹店員　狂喊美女...網：懂生存

妹子喊「過20該穿成熟點」　秒套碎花裙變嬤...網：過熟

疫情解封阿公脫口罩…親友驚見「8cm長條物掛嘴上」全嚇壞

超模上空走秀被噴漆！　2分鐘「驚見白色洋裝」

翹臀妹深蹲「噗一聲」褲子溼整片！教練目睹尷尬：要不要去廁所

今開國門！泰團44人「搶頭香」凌晨抵台　估單日1.2萬人入境

告別居家檢疫！時隔938天邊境終解封　今起入境改0+7

影／3歲弟燒烤店撩妹 見漂亮店員狂喊美女！

影／種出1161kg全美最巨南瓜　園藝師奪冠抱走73萬！

快訊／「漢娜在翻譯」宣布與K桑共組家庭　證實懷孕3個月

影／20歲妹子裝成熟穿碎花裙　下秒變「過熟」阿嬤！

選前開支票！屏南快速道路有譜了　路廊配置12月前出爐

哥哥過世7年「突收催繳通知」！她一問傻眼：帶死亡證明去繳錢？

50所私中面臨退場！教團批五都教育局監理過於鬆散

最久任的會務人員　黃素櫻奉獻全國船聯會53年、歷經18屆理事長

影／萌河狸啃咬生菜、南瓜　吃播ASMR超療癒！

基輔尋求西方提供「防空系統」　俄軍砲擊烏東前線城市

翹臀妹深蹲「噗一聲」褲子溼整片！教練目睹尷尬：要不要去廁所

國際火線／末日降臨：關於核戰爆發的四套劇本

「行動身分辨識設備」失聯移工遭通緝　躲廢棄工廠一樣被揪出　

今開國門！泰團44人「搶頭香」凌晨抵台　估單日1.2萬人入境

全台最大單一儲能案場落腳嘉義　工業園區供電更趨穩定

U23／開幕賽硬戰！哥倫比亞派海盜高A投手　警戒雙城2A捕手

嘉義縣轉型農工大縣　勞青處攜手工業會官產座談

中山大學獼猴插吸管喝手搖杯　熟練動作笑噴網：已會點外送

相關新聞

20團國外客明天首波抵台　交長：2024年拚「1186萬國際旅客來台」

20團國外客明天首波抵台　交長：2024年拚「1186萬國際旅客來台」

等了938天，明天(10/13)開國門，迎接首批入境旅客，交通部長王國材今(10/12)受訪時表示，10月底前將有230團國外旅客團到台灣來，這是好的開始，他個人期盼後年2024年可恢復到疫情前水準，達到一年1186萬人次。

明國門解封！入境0+7上路　防疫新制懶人包

明國門解封！入境0+7上路　防疫新制懶人包

解封日百名泰國人搶來！成最大客源國

解封日百名泰國人搶來！成最大客源國

禁團令明解除！2首發團飛曼谷、檳城

禁團令明解除！2首發團飛曼谷、檳城

苦撐938天！邊境明解封　國道客運桃園機場路線「增班最多7倍」

苦撐938天！邊境明解封　國道客運桃園機場路線「增班最多7倍」

關鍵字：

解封觀光禁團令

讀者迴響

最夯影音

更多
「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」

「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」
陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面