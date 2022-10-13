今開國門！泰團44人「搶頭香」凌晨抵台　估單日1.2萬人入境

▲今日起邊境解封，預計今有20團國際旅客來台。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今（13）日起邊境解封，交通部觀光局同步解除禁團令，據統計，今日入境人數約1.2萬人，其中共有20團、244名國際旅客來台旅遊，第一團為來自泰國的旅遊團在凌晨抵台，將走訪北部、中部景點。

觀光局國際組統計，今日共有20團、244名國際旅客來台，包括日本、韓國、新加坡、馬來西亞、泰國、越南的團體旅客。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中第一批抵達的為兩團來自泰國的旅遊團，共44人。兩團均搭乘台灣虎航的航班，今日凌晨抵達桃園機場，據了解，兩團將走訪北部、中部景點，如台北101、日月潭等。

今日除了首發團44名泰國旅客外，同日下午還有中華航空和長榮航空搭載各30人及25人的泰國旅行團抵臺，泰國旅客百人抵台為我國重啟國門首日最大客源國。預估10月底前尚有230團，3,630人來台。

觀光局今日凌晨00:10至01:00也規劃「疫情國際旅客來台首發團迎賓活動」，首發團自曼谷搭乘虎航IT506至入境大廳，由觀光局長張錫聰發送迎賓紀念品，並致贈伴手禮與合影留念。

▲桃機統計，今日約有1.2萬人入境。（圖／記者蔡玟君攝）

根據桃園機場航班運量預報表顯示，10月13日入境12,322人次、出境6,238人次、轉機5,586人次、客機270架次。

自今（13）日零時起，桃園機場將配合調整相關措施，包括取消健康憑證審查、撤除分流動線及指標、取消入境旅客用餐及購物限制、開放淋浴間、戶外吸菸室等公共服務設施、恢復疫情前觀景台開放時間，以及開放無症狀入境旅客得搭乘大眾運輸工具，排班計程車也將恢復跳表計費。

桃機重點櫃位今日起恢復疫情前上午6時至晚間23時00分，搭配24小時營業之便利商店與速食業者，以滿足旅客餐飲、購物需求。

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►日本味王視界專利磷脂葉黃素絕殺囤貨檔！買整組優惠價1粒不到11元！