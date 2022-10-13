黑熊扭屁屁、猩猩拔草丟遊客　動物群「搞笑」行為讓遊客傻眼

記者魏有德／綜合報導

廣西南寧動物園近期被遊客拍下園內部分動物經常上演「搞笑」行為，包括黑熊躺在地上扭屁屁、黑猩猩發狂似的在獸欄中奔跑或拔草擲向遊客，還有狐猴攤手打坐般地靠在籠內，以及隨著遊客展開雙翅點頭不已的鶴。這一系列「不正經動物」搞怪行為，引起外界關注，也讓南寧動物園一時聲名大噪。

▲南寧動物園動物們各種「搞笑」行為。（圖／翻攝極目新聞，下同）

《極目新聞》報導，十一假期以來，南寧市動物園黑猩猩因為擊掌、跳躍、搖晃、丟草皮等搞怪行為，在網路上走紅，衝上熱搜。網友們又陸續發布該動物園貓熊、黑熊、長臂猿等動物的視頻，動物們表情呆萌，或動作搞怪。

透過遊客拍下的影片可以發現，有長臂猿模仿遊客的動作和遊客共舞，連手臂彎曲弧度都如出一轍，還有園內貓熊一頭栽進水池內，不斷翻滾玩耍，動作敏捷到令人訝異。這也讓網友們紛紛提問，「南寧動物園還有正經動物嗎？」

經常到該動物園遊玩的遊客呂先生表示，「黑猩猩丟草皮經常見，幾年前就開始丟了。還有突然跳過來嚇人的猴子、隔著籠子鬥狠的老虎、爭著開屏的孔雀等，我也看了那些視頻（影片），有些就是動物偶爾的行為，再配上搞笑的音樂，顯得比較有趣。」

對於黑猩猩拔草丟遊客的行為，南寧動物園高級馴獸師孔繁銘表示，黑猩猩是與人類最相似的高等動物，像一個長不大的孩子，好奇、喜歡模仿，領地意識很強，也具有明顯的喜怒哀樂等情緒表現，「遊客來這裡參觀，也有些吼叫、挑釁的不文明行為，牠就會通過擊掌、跳躍、怒吼，然後把裡面的東西扔出來，想驅趕認為來侵犯領地的一些不文明遊客。」

至於網友上傳的動物「搞笑」行為，武漢動物園高級工程師高燕鴻認為，有些動物是受到外界刺激的應激行為，譬如丹頂鶴展開翅膀和遊客跳舞；有些則是圈養而成的刻板行為，如大象左右搖晃；有些是偏向自理行為，如黑熊扭屁股可能是在搔癢等。

