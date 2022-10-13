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大巨蛋明年6月營運有譜？　徐國勇曝變因：相關單位要儘速處理

▲▼遠雄大巨蛋空拍照。（圖／記者湯興漢攝）

▲遠雄大巨蛋。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

內政部通過大巨蛋排煙測試審查，面對大巨蛋最新進度，台北文化體育園區籌備副執行長陳世浩表示，預定完工落在明年1、2月，發使照則在明年5、6月。對此，內政部長徐國勇13日回應，現在內政部審查同意的是「排煙測試方法」，所以相關單位要趕快處理，大巨蛋才有機會在明年6月完工啟用，「如果過程中又有延誤，大巨蛋不一定能在6月啟用。」

大巨蛋原訂今年6月取得使用執照、10月試營運，但因內政部的防火性能審查尚未通過，因此今年開幕確定跳票。但台北市體育局長李再立11日透露，大巨蛋可望於明年6月試營運、9月正式營運；花敬群也於深夜發文指出，排煙檢測是遠雄公司遲遲不願依據國家標準提報，柯市府又屢屢包庇，遲至上個月才肯配合，今天才能審查通過。

針對大巨蛋審查，徐國勇13日在內政委員會前受訪解釋，現在並不是審查通過，是審查同意測試方法，這要先釐清。

內政部通過大巨蛋排煙測試審查，北市府評估明年6月可完工，對此，徐國勇表示，現在內政部審查同意排煙測試方法，相關單位應該趕快按照同意的測試方法處理，大巨蛋才有機會在明年六月完工啟用，如果過程中又有延誤，屆時大巨蛋不一定能在6月啟用。  

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