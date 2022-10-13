國境開放！「盼機場恢復疫前防疫」　王必勝：入境人數多、流程通暢

記者詹宜庭／台北報導

邊境管制措施大幅鬆綁，今日起開放國門並實施入境「0+7」政策。對此，疫情指揮中心指揮官王必勝13日出席行政院會後記者會表示，根據機場回報，從13日凌晨至今早6點，航班入境人數雖然不少，但狀況都非常順利，流程都很通暢，「經過939天，台灣終於迎來國境解封，盼能恢復到疫情前狀態。」

王必勝表示，全球疫情平穩，國內疫情目前仍處於高原期的波動當中，但致死率部分看起來有下降的情況，重症率則為持平，防疫工作的成效方面都還算良好，疫情可謂穩定可控。

王必勝說，從2020年3月19日邊境嚴管到現在一共939天的時間，台灣終於迎來國境解封。在邊境開放部分，王必勝強調，雖然入境不會在機場做唾液PCR篩檢，但如果旅客有症狀，還是會在機場做檢驗，若確診也會做相關處理。

針對10月13日政策上路，王必勝表示，主要是免居隔、取消禁團令，人數目前暫定每週入境是15萬人次，入境無症狀者可以搭乘大眾運輸工具。王必勝指出，今天早上去機場視察時，根據機場回報，從凌晨到今早6點，航班入境人數雖然不少，但狀況都非常順利，流程都很通暢，「希望恢復到疫情前狀態。」

▲王必勝出席行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）