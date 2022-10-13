邊境解封正式實施　陸委會：開放陸客來台非優先項目

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

邊境解封13日正式實施，但對陸港澳旅客仍有限制。對此，陸委會13日表示，考量我方目前仍有入境總額管制，為了保障國人優先從海外返國權益，開放陸客來台觀光並非優先項目。

陸委會發言人邱垂正在例行記者會上提到，政府為防疫與經濟發展並重，優先處理中國大陸經貿以及商業人士來台，目前已恢復大陸來台從事商務履約、跨國企業內部調動、陸籍海空運公司駐點人員、陸籍航空器與船舶相關人員等，都可透過台灣邀請單位提出申請，「同時，經許可來台投資的陸資事業人員也可申請專案入境。」

▼邊境解封首日，首批泰國旅行團抵台。（圖／記者游宗樺攝）



邱垂正指出，考量我方目前仍有入境總額管制，為保障國人優先從海外返國權益，開放陸客來台觀光並非優先項目，「不過，我們將與相關機關依據雙方的防疫情形及整體情勢，共同綜合評估開放時機。」

香港及澳門部分，邱垂正說，目前港澳居民可來台的對象為持有有效居留證、探親、商務活動或經教育部許可的學生，及其他經專案許可人士，其中，商務活動已經沒有限制事由，所以可以包括所有的商務客，「我們更進一步說，除了觀光事由入境之外，都可以依現行規定來申請入境台灣。」

小三通部分，邱垂正說，逐步恢復兩岸健康有序交流是政府政策，小三通是金馬民眾關切的重點，也是兩岸人員往來的渠道之一，未來一定會適時重啟，而「節日通航」是可能的做法，「我們與相關機會將依據各方意見進行評估規劃，在做好相關準備及溝通後，適時公布重啟小三通。」

另外，邱垂正也強調，「選舉並非小三通重啟的考量因素。」