埔榮線上宣導病人自主權立法　助長輩和家人為生命超前部署

▲心理師介紹病主法的立法目的。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台中榮總埔里分院附設精神護理之家（康芯家園）近期由家園專任的心理師與社工師，為住民家屬舉辦「病人自主權利法宣導」，期許參與者能為自己或家人的生命選擇「超前部署」，讓長輩有尊嚴地善終。

埔榮指出，近年來因Covid-19疫情席捲全球、國際戰事衝突，人類社群遭受巨大壓力與死亡威脅，更使無數家庭蒙上陰影，也顯現生命多變性與無常性；全球臨終關懷安寧療護聯盟（WHPCA）以「用愛撫慰心靈與社區」做為2022年世界安寧日的主題，試圖關懷與支持失親者，康芯家園內多為高齡長輩，為響應此理念，因此展開這次宣導活動。

埔榮表示，《病人自主權利法》旨在保障病人的自主權：當病人在未來可能面臨的5種臨床條件（末期病人、不可逆轉昏迷、永久植物人、極重度失智、其他經政府公告之重症）前，可透過簽署「預立醫療決定書」，選擇是否要接受維持生命治療（如插管、電擊、葉克膜等）或人工營養及流體餵養（如鼻胃管）。

埔榮表示為因應疫情，康芯家園透過視訊軟體與家屬進行宣導，心理師與社工師以社會報導的案例做為開場，說明病主法與日常生活的關聯性，並引導參與者思考自己生命的價值觀，並了解病主法不只是個人選擇，也會牽涉到家庭成員溝通，甚至家庭文化、觀念、利益、孝道與恩怨情仇等議題；若能即早與家人討論與交流想法，則可在生死交關時促進醫病和諧、減少衝突。

埔榮透露，參與者大多能認同與理解病主法要傳達的觀念，但仍有不同看法與意見，心理師與社工師則強調「生命的選擇沒有對錯」，每個人都有自己的人生哲學，但了解現有的法規與措施，使個人在醫療現場做選擇外，亦能協助個人及家屬提前思考及安排自己與家人生命的最後一哩路，才能避免留下遺憾，達到減少痛苦、有尊嚴的善終目的。