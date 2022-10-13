直擊／今沒被抗議了！陳時中站路口「衝破18禁」　支持者比讚力挺

▲陳時中今天上午前往中正萬華選區站路口。（圖／記者許靖騏攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉投票日倒數44天，民進黨參選人陳時中13日上午不到8點鐘，就前往中正萬華選區站路口，由於昨天他在內湖站路口時被居民抗議「吵死了」，媒體格外關注他與民眾互動狀況。《ETtoday東森新聞雲》現場觀察，今天不僅沒有再出現「被抗議」的尷尬場景，也有不少過馬路或搭公車的民眾向陳比讚、揮手致意，另亦有支持者停下腳步，聆聽宣傳「18歲公民權」公民複決的街講內容。

陳時中今天上午前往台北市中華路及愛國西路交叉口，揮手向上班車流及人潮致意，同時宣傳「民主前進挺18」理念，包括擔任發言人的立委莊瑞雄、無黨籍立委林昶佐、市議員劉耀仁、吳沛憶、市議員參選人洪琬臻、邵維倫、吳郁瑾均到場，擔任麥克風手的民進黨發言人謝佩芬也賣力宣講，呼籲要「衝破18禁」。

對於昨天被民眾抗議，陳時中會後受訪時說，選舉的時候會干擾到民眾都是不太好的事情，「我們盡量會調整，以不干擾為原則，但是也給我們一個機會來宣導」，今天的主題是「民主前進挺18」，請大家多多宣導；至於是否向昨天抗議吵死了的民眾致歉？陳說，「我們都在改進中」，會根據民眾的反應不斷改進，包括選擇路口避免風險，把音量放低來免得有所干擾。